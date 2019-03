In den vergangenen vierzehn Tagen hat es zahlreiche Äußerungen von Verwaltungen großer deutscher Steinkohlenzechen und von Vorständen oder Aufsichtsräten aus der kohleverbrauchenden Industrie zur Kohlenlage gegeben. Während sich die Sprecher des Kohlenbergbaues darum bemühten, die Aufgeregten zu beruhigen und die Psychose am Kohlenmarkt einzudämmen, sind von Verbraucherseite nicht recht überzeugende Darstellungen gekommen. Wir schließen uns der Auffassung des deutschen Steinkohlenbergbaues an, die besagt, daß die Kohlesituation keinen Anlaß für Sorgen gibt. Dieser Auffassung ist auch das Bundeswirtschaftsministerium, dessen Chef bei einem Treffen mit dem neuen Präsidenten der Hohen Behörde, René Mayer entsprechende Fragen der Partner der Montan-Union so überzeugend beantworten konnte, daß R. Mayer mit der Erklärung nach Luxemburg zurückfuhr, man sehe die Kohlensituation nunmehr ruhiger an.

An die Adresse der deutschen Verbraucher gerichtet verwies der Generaldirektor der Hibernia, Hans Werner von Dewall, vor allem die norddeutschen Küstengebiete darauf, daß sie seit jeher die Vorteile günstiger Kohlenpreise genössen, wobei diese Vorteile aus Gründen der jeweiligen Frachten einmal bei der Ruhrkohle, einmal bei der Importkohle lägen. Gerade das norddeutsche Gebiet kaufe ausschließlich nach diesen kaufmännischen Gesichtspunkten ein, müsse sich aber auch darüber klar sein, daß der Pütt nicht wie eine Fabrik seine Produktion kurzfristig erhöhen und alle Lieferwünsche befriedigen könne.

Wie sehr Verbraucher die Kohlenlage zu dramatisieren geneigt sind, hat die Pressekonferenz der Adam Opel AG ergeben. Hier wurde auf die Frage nach der Möglichkeit, im Zuge der Autokonjunktur die Preise zu senken, mit dem Hinweis auf die erhöhten Kohlekosten durch Importkohle ein "unmöglich" erklärt. Dazu hat der Vorstand der Rheinpreußen AG auf seiner HV Stellung genommen. Direktor Dr. Curtius erklärte wörtlich: "Die Kohle wählt man gern zum Sündenbock, der die Verantwortung für alle Preissteigerungen tragen soll. Mit welcher Unverblümtheit das geschieht, konnte man dieser Tage in einer Darstellung einer bedeutenden Automobilfabrik lesen. Dort wurde gesagt, daß von einer Preisermäßigung nicht die Rede sein könne; es handle sich vielmehr darum, ob angesichts der Steigerung der Kosten, insbesondere für Kohle, eine Erhöhung zu vermeiden sei. Die Mehrkosten für Kohle, bedingt durch teurere Importe, kann man aber bei diesem Werk auf Grund seiner Verbrauchszahlen mit 300 000 DM im Jahr errechnen. Gleichzeitig beträgt der Reingewinn dieses Unternehmens im letzten Jahr 90 Mill. DM und die Dividende 116 v. H.

Hugo Stinnes, AR-Vorsitzer der Feldmühle (und heute selbst bedauerlicherweise jeder eigenen Kohlengrundlage durch den alliierten Eingriff entblößt), erklärte als Verbraucher, daß die Feldmühle zur Zeit 40 v. H. aus Übersee beziehen müsse. Dies sei ein bedrohlicher Zustand, und man habe bis Ende nächsten Jahres seinen Kohlenbedarf im Ausland in dieser Höhe durch Kontrakte sichern müssen. Die Gemeinschaftsorganisation Ruhrkohle sagt in ihrer Antwort, daß in Wirklichkeit die Kohlenlieferungen an die Werke der Feldmühle noch auf dem Stand der Durch schnittsbezüge der letzten zwei Jahre lägen. Zwischen GEORG und der Feldmühle seien Abmachungen getroffen worden, wonach das Unternehmen für das laufende Jahr etwa 80 v. H. der Jahresdurchschnittsmenge der letzten beiden Jahre an Ruhrkohle geliefert bekomme.

In beiden Fällen zeigt es sich also, daß "ein wenig zu sehr auf die Tube gedrückt wird". Auf einem Gebiet aber, das so leicht in die Politik abgleitet wie die Kohle, sollten sich im Interesse einer ruhigen Entwicklung alle Partner bemühen, ihre Darstellungskunst nicht mit allzuviel Temperament zu würzen. Wer nicht will, daß deutsche Kohle durch Erklärung der Mangellage seitens der Hohen Behörde in den Dirigismus kommt, der sollte maßhalten in der Kritik. W.-O. Reichelt