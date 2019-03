Der Film Chessman-Story

Caryl Chessman, der Todeskandidat, der schon als Junge vom richtigen Wege abkam und wegen 17 begangener Verbrechen, darunter Vergewaltigung von zwei Frauen, nach dem "kleinen Lindberg-Gesetz" in den USA zum Tode verurteilt wurde, sitzt seit sechs Jahren im kalifornischen Zuchthaus St. Quentin. In diesen Jahren gelang es ihm, durch nachgewiesene Formfehler seiner Verurteilung, die Hinrichtung immer wieder hinauszuzögern. In seiner Selbstbiographie, einem harten, intelligenten Bericht, den er in der Todeszelle 2455 schrieb – er wurde in Amerika ein sensationeller Bestseller und gilt als der wertvollste Beitrag zur Erforschung der Verbrecherpsychologie in der gesamten Kriminalgeschichte –, brüstet er sich mit Zahlen seines erfolgreichen Lebens hinter Gittern: 10 000 Stunden verwandte er darauf, Gesetze und Gesetzbücher zu studieren, 3000 Stunden zur Abfassung von Dokumenten, 450 000 Wörter hat er in dieser Zelle geschrieben, 60 000 bis 100 000 Dollar den Gerichten an Anwaltskosten durch seine Selbstverteidigung gespart. Solange er den Wettlauf mit dem Tode gewinnt, hat er viel Zeit für sich selbst. Es ist müßig zu fragen, was aus ihm geworden wäre, wenn er vorher, ehe er in die Todeszelle 2455 kam, kraft seiner angeborenen Intelligenz und Ausdauer sich selber an den Haaren aus dem Sumpf gezogen hätte.

Wie das Buch ist der Film "Zelle 2455" (Chessman-Story), der das Zuchthaus St. Quentin und das Leben des Verbrechers rückblendend schildert, ein Sensationserfolg (Urania-Theater, Hamburg). Dabei ist er in der üblichen Schablone der Kriminalthriller gemacht, in der Verbrecherverfolgungen in rasenden Autos den Hauptteil einnehmen. Sie sind so überdreht ins Unsinnige gesteigert, daß sie ein billiger Lacherfolg beim Publikum werden. Ebenso schockiert der mit Vulgärausdrücken der Ganovensprache fett gespickte Dialog und preßt den Zuschauern spitze Lacher ab.

Der Reißer entbehrt jedoch des Reißerischen, weil der Ablauf und das nicht vorhandene Ende von vornherein bekannt sind. Die auftretenden Personen sind Standardfiguren: unsympathische Polizeibullen, halbstarke Gauner, Mädchen wie Schaufensterpuppen. Man sieht keine "Enthüllungen" aus dem Zuchthaus, und der Todeskandidat in der Gestalt eines jugendlichen, wenn auch ziemlich unsympathischen Helden, ist von vornherein so angelegt, daß die menschliche Entwicklung, die er durchmacht, unsichtbar bleibt. Und nichts wird davon sichtbar, was ein Mensch durchlebt, der jahrelang mit dem Tod in einer Zelle wohnt.

Die im Film und im Buch gestellte Frage "Wie kommt ein Mensch in die Todeszelle des Zuchthauses?" und die den Filmzensurstellen zuliebe herangeklebte Antwort "Der Mensch ganz allein ist an allem schuld" ist in kriminalpsychologischen und sozialkritischen Werken schon präziser gestellt und eingehender beantwortet worden.

Wie viele von den Zuschauern mögen herbeikommen, um in dem Schatten auf der Leinwand jenen zum Tode verurteilten Verbrecher Chessman zu sehen, der sein Leben um sechs Jahre verlängern konnte (sein persönlicher Vorspruch ist in der deutschen Fassung weggelassen worden) und der auch in jeder Stunde, in der der Film abläuft, vor der bangen Frage steht: Gelingt es ihm noch einmal oder ist das Ende nahe? Wie viele von den Zuschauern, die im dunklen Kino sitzen, mögen von der Unruhe getrieben sein, herauszufinden, ob es Todeszellen immer noch geben darf. Oder bleibt nach dem indiskreten Darbieten der Lebensgeschichte eines gefallenen Menschen, nach der aufreizenden Sensation, nach dem Ablauf der Spannung in ihnen nichts als Öde der Seele? EM