Der 1948 gegründete Deutsche Camping-Club (D.C.C.) gab zum vierten Male seinen "Camping-Führer für das westdeutsche Bundesgebiet" (im Anhang: Ratgeber für Auslandsreisen, Fahrtenpläne und D. C. C. Plätze im Ausland) heraus. Wie nötig die jährliche Neuauflage ist, beweist die Zahl der Camping-Plätze in Westdeutschland, die sich seit dem vorigen Jahr verdoppelt hat. – Dieser 381 Seiten starke, handliche Ratgeber für alle Campingfreunde wäre nicht nur für unsere Großmütter eine erstaunliche Lektüre gewesen, aus der sie erfahren hätten, daß es im Jahre 1955 nur Richtlinien, noch keine Gesetze für Ordnung, Disziplin und Anstand der deutschen Camper gibt. Auch der moderne Freund des neuzeitlichen Nomadenlebens braucht eine kleine Anlaufs- und Studienzeit, um die zierliche Hieroglyphensprache des internationalen Campervolks entziffern zu lernen. Wenn er erst mit Hilfe der dreiseitigen und dreisprachigen Anleitung begriffen hat (der D. C. C. gehört dem F. I. C. C., Fédération Internationale de Camping et de Caravanning" an), daß etwa ein winziges Zelt mit einem Schlüssel darunter in ganz Westeuropa "bewachter Zeltplatz", ein hammerähnliches Instrument "Reparaturwerkstätte" und vier kleine Kringel "felsiger Grund" bedeuten, dann kann er – ohne sich auf weitere Probleme und wesentliche Überraschungen gefaßt machen zu müssen – die rund dreihundert offiziellen westdeutschen Campingplätze von Allensbach bis Zwischenahn mit einem Blick in den Campingführer beurteilen und je nach Neigung unter ihnen auswählen: einsam und mit wenig Komfort oder im Kreise zahlreicher Campingfreunde mit "allen Schikanen" vom elektrischen bis zum Schiffsanschluß. Als Durchgangsstation für eine Nacht oder als Ferienziel. Mo