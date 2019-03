o. f., Rothenburg ob der Tauber

Das "Kleine Burgschauspiel" im mainfränkischen Rothenburg hat schon viele bekannte Gäste, u. a. den amerikanischen Botschafter Conant, mit seinen klassischen Schauspielen begeistert, seit es vor zwei Jahren begann, den Fremdenverkehr – und von diesem lebt das Städtchen im wesentlichen – auf seine Weise zu fördern. "Die Kulisse der Stadt schreit nach Stücken", sagte sich Regisseur Erich Krempin, als er 1953 zufällig nach Rothenburg kam. Er versammelte einige junge Schauspieler von den Schauspielschulen Hamburg und Bremen um sich. Über alle Maßen zierte sich jedoch der Rat der Stadt, den Burghof als Schauplatz freizugeben, so daß die erste Aufführung noch wenige Stunden vor Spielbeginn durch ein Verbot gefährdet schien.

Ohne Anfangskapital, mit selbstgeschneiderten Kostümen und improvisierter Beleuchtung erarbeitete sich das achtköpfige Ensemble im Laufe der Zeit ein Repertoire von 25 vorwiegend klassischen Stücken. Die Einnahmen werden zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die Anfangsgage betrug für jeden monatlich achtzig bis hundert Mark. Während manche andere Stadt ein solches Theater mit Freuden gefördert hätte, wurden Krempin und sein Ensemble vom Rothenburger Stadtrat nur geduldet; nicht ein Pfennig von dem 48 OOO-Mark-Etat, den Rothenburg für Fremdenverkehrswerbung ausgibt, wurde dem Kleinen Burgschauspiel zuteil.

Jetzt endlich; nachdem in diesem Sommer Goethes "Urfaust" – aufgeführt im Klosterhof – für das Ensemble ein großer Erfolg wurde, scheint sich der Stadtrat zu überlegen, ob es sich lohnt, vorerst einmalig 1500 Mark für Krempin auszuschütten. Auch die Landesregierung will 3000 Mark stiften, wenn vorher die Stadt in den Geldbeutel greift. Vielleicht aber kommt diese Unterstützung zu spät. Denn gerade in diesen Tagen haben einflußreiche amerikanische Touristen sich erboten, für Krempin Verbindungen zu Theateragenturen in Amerika herzustellen, wo Darbietungen dieser Art – wenn auch nicht vor natürlichen Kulissen – gewiß ein dankbares Publikum finden würden.