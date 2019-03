Das Hamburger Kulturleben ist um zwei profilierte Persönlichkeiten reicher geworden: Als Direktor der Kunsthalle trat Prof. Dr. Alfred Hentzen sein Amt an; als Intendant des Staatlichen Schauspielhauses stellte Gustaf Gründgens sich vor. Beide haben nicht nur gemeinsam, daß sie aus dem Rheinland stammen (der eine am der Röntgen-Stadt Lennep, der andere aus Düsseldorf) –: sie sind beide in gleichem Maße künstlerisch bewahrende wie avantgardistische Temperamente; sie haben beide bewiesen, daß persönlicher Schwung es vermag, private Initiative der Umwelt zu entfachen. Damit hat der eine in Hannover, der andere in Düsseldorf in schwieriger Nachkriegszeit Erfolge gehabt, die sie "von Amts wegen" allein niemals hätten erringen können.

Die gute Sitte will es, daß die Amtsvorgänger mit ehrenden Worten bedacht werden; des Kultursenator übernahm diese Pflicht In beiden Fällen war die Ehrung bereinigt: Hätte Intendant Lippert nicht anregende künstlerische Schulung betrieben, so wäre im Ensemble des Schauspielhauses nicht gleichsam ein vorzügliches Orchester beisammen, das – bereichert um einige prominente "Solisten" – jetzt dem Intendanten Gründgens sicherlich Gelegenheit zu bravourösen Leistungen geben wird. – Hentzens Berufung ist nicht zuletzt das Verdienst des scheidenden Kunsthallendirektors Carl Georg Heise, dieses exzellenten künstlerischen Mentors der Hansestadt, der procul negoticis sein schriftstellerisches Werk fortsetzen wird, teilweise – wie wir unseren Lesern versprechen können – zum Besten der ZEIT.

Alf Hennen (wie ihn seine Freunde nennen) äußerte anläßlich der Eröffnung einer André Masson-Ausstellung des Hamburger Kunstvereins eine bemerkenswerte Ansicht über Wert und Praxis freier Kunstpflege: Der Kunstverein – eine traditionsreiche Hamburger Vereinigung – ist seit Jahren in der staatlichen Kunsthalle zu Gast, da ihm Ausstellungsräume fehlen. Seither hat der Kunsthallendirektor unvermeidlich einen gewissen Einfluß auch auf die Ausstellungen des Gast Vereins. "Das war nicht immer so", sagte Hentzen, "das muß nicht immer so bleiben. Ich glaube, es ist auch nicht in jeder Beziehung gut so." Sein Wirken als Leiter des privaten "Kestner-Museums" in Hannover hat ihn wohl überzeugt, daß freie und amtliche Kunstpflege getrennt bleiben müssen, auf daß sie gemeinsame Ausstrahlung ausüben. "Der Kunstverein", sagt Hentzen, "braucht ein Haus und darin einen eigenen Verantwortlichen. Hier wird der Staat helfen müssen, aber wenn das Künstlerhaus erst steht, so müßte ein begeisterter und wendiger junger Kunsthistoriker in der Lage sein, ohne große Zuschüsse Ausstellungen zu veranstalten, die allgemeines Interesse erregen und sich auch wirtschaftlich tragen. Der Kunstverein muß den hiesigen Künstlern die Resonanz schaffen, die sie zu ihrer Arbeit braunen, und ein Forum sein, auf dem Kunstfreunde und Künstler den künstlerischen Bewegungen nicht nur ganz Deutschlands, sondern Europas und der Welt begegnen können."

Die Besucher der Ausstellungs-Eröffnung fanden, daß Alf Hentzens Worte sehr gut zu Plänen und Hoffnungen paßten, die in der Freien Stadt Hamburg (wo im Augenblick der durch Spenden nicht unwesentlich geförderte Neubau der Staatsoper seiner Vollendung entgegensieht) erwogen werden. Über die Hoffnungen des anderen Ankömmlings braucht nichts gesagt zu werden: Gustaf Gründgens ist vielen Hamburgern, aus lang vergangenen guten Zeiten seiner Zugehörigkeit zum hanseatischen Theaterleben noch vertraut. Und seine inzwischen gewonnene, weltweite Prominenz trägt dazu bei, daß alle Theaterfreunde – und sogar solche, die es noch werden wollen – bereit sind, ihm zum neuen Start zu gratulieren.

