Gothaer Lebensversicherung erhöht Versicherten-Dividende. Am 7. Juli genehmigte die Mitgliedervertretung der Gothaer Lebensversicherung a.G., Göttingen, die Geschäftsberichte für 1953 und 1954. In der Berichtszeit stieg der Bestand an Kapitalversicherungen von 469 auf 538 Mill. DM (1953) und auf 681 Mill. DM (1954); zur Zeit beträgt er nahezu 3/4 Mrd. DM. Der Neuzugang steigerte sich von 110 auf 162 Mill. DM. An Beiträgen wurden in den beiden Jahren zusammen 60,8 Mill. vereinnahmt, an Versicherungsleistungen für Todesfälle, Abläufe und Rückkäufe 17,9 Mill. DM ausgezahlt. Das Vermögen (Deckungsmittel für Versicherungsleistungen und Überschußanteile der Versicherten) stieg von 120 auf 174 Mill. DM an. Bei den festen Kapitalanlagen ergab sich 1954 eine Durchschnittsverzinsung von 5,39 v. H., ohne Berücksichtigung der Ausgleichsforderungen 6,83 v. H. Die gute Geschäftsentwicklung, verbunden mit einem weiterhin günstigen Sterblichkeitsverlauf und einer Senkung der Kostensätze, führte zu einem bemerkenswerten Anwachsen der Oberschußrückstellung. Sie erhöhte sich nach Zuführung der Jahresgewinne von 4,84 und 6,13 Mill. DM auf 29,9 Mill. (1953: 27,3). Aus der Gewinnrückstellung sind bis Ende 1954 insgesamt 5,7 Mill. DM an die Versicherten ausgeschüttet worden. Außerdem konnte die Gothaer im letzten Jahr ihre Tarife senken und für die bereits bestehenden Versicherungen die Summen um durchschnittlich 5 v. H. erhöhen. 1955 wird die Gothaer weitere 4 Mill. DM Überschüsse an ihre Versicherten verteilen. Für 1956 hat die Mitgliedervertretung eine Erhöhung der Überschußanteile beschlossen: bei bleibendem Zinsanteil von 2 v. H. der Deckungsrückstellung wird der Jahresanteil von 6 % auf 7 ‰ der Versicherungssumme erhöht? der Zusatzanteil von 20 ‰ der Versicherungssumme beim Tode und der Schlußanteil von 60 ‰ bleibe unverändert bestehen. Vorsitzer der Mitgliedervertretung ist Prof. Dr. Ludwig Kaiser, Bad Godesberg; stellv. Vors. sind Prof. Dr. Justus Wilhelm Hedemann, Berlin-Frohnau, und RA Dr. Paul Schulze zur Wiesche, Düsseldorf. Hinzugewählt wurden RA Dr. Georg Friedrich Baur. Hamburg und Carl Graf von Hardenberg jun., Nörten-Hardenberg. Voisitzer des AR ist Oberstadtdir. i. R. Erich Schmidt, Göttingen; stellv. Vors. ist Generaldir. i. R. Dr. Hans Ullrich, Göttingen.

Witwen- und Waisenkasse weiter Im Aufstieg. Die Witwen- und Waisenkasse des Reichs- und Staatsdienstpersonals, Allgemeine Lebensversicherungsanstalt a. G., München, hat sich auch 1954 kräftig weiterentwickelt und setzt damit die aufstrebende Linie fort, die sie seit der Währungsreform eingeschlagen hat. Das zeigt der der Mitgliedervertreterversammlung vorgelegte Geschäftsbericht 1954. Wie aus ihm hervorgeht, stieg der Neu-Zugang des Jahres auf 72 421 Versicherungen mit 139,9 Mill. DM Versicherungssumme (1953: 65 452 Versicherungen mit 106,8 Mill. DM Versicherungssumme). Der Versicherungsbestand, der Ende 1953 391,8 Mill. DM Versicherungssumme betragen hatte, konnte bis zum 31. 12. 1954 auf 488,5 Mill. DM, also um fast 100 Mill. DM erhöht werden und berägt z. Z. 545 Mill. DM.

Die Volkswohl Krankenversicherung V. a. G., Dortmund, bietet als erste deutsche Krankenversicherung ab sofort Jedermann, der eine Reise ins Ausland tut, die Möglichkeit, alle im Ausland entstehenden unvermeidlichen ambulanten und stationären Behandlungskosten sowie die Kosten für schmerzstillende und konservierende Zahnbehandlung durch Privatversicherung zu decken. Gegen Vorlage der ausländischen Arztrechnungen erstattet die „Volkswohl“ in DM zu dem am Tage des Rechnungsdatums gültigen amtlichen Umrechnungskurs.

Die HV der Vereinigte Jute-Spinnereien und Webereien AG, Hamburg-Harburg, genehmigte den Abschluß 1954. Der Gevinn von 0,02 (0,03) Mill. DM, der sich um den Vortrag auf 0,13 Mill. DM erhöht, wird auf neue Rechnung übernommen. Der derzeitige Auftragsbestand sichert, so wurde mitgeteilt, die Beschäftigung für mehrere Monate. Die Verwaltung ist bemüht, die Produktionskosten zu senken, um dadurch die Voraussetzungen für eine günstigere Ertragslage und die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung zu schaffen.

Kieler Howaldtswerke 1953/54 mit rd. 250 Mill. DM Umsatz. Die im Bundesbesitz befindliche Kieler Howaldtswerke AG, Kiel, gibt für das Geschäftsjahr 1953/54 (31. August) über die Pflichtveröffentlichung hinaus Einzelheiten bekannt. Der Gesamtumsatz der Gesellschaft, die am 1. April dieses Jahres mit der Deutsche Werke Kiel AG fusionierte und ihr Grundkapital in Höhe von 10 Mill. DM danach dreimal auf insgesamt 25 Mill. DM erholte, erreichte im Berichtsjahr einen Gesamtumsatz von fast 250 Mill. DM. Der erhebliche Geschäftsaufschwung kommt insbesondere in der Ablieferung von 215 330 (120 000) t zum Ausdruck. Die maschinenbauliche Produktion für Landanlagen war 1953/54 ebenfalls höher als im Vorjahr. Das Reparaturgeschäft ist jedoch zurückgegangen. Aus einem Gewinn von 0,61 (0,50) – in Mill. DM – wird eine Dividende von 6 (1. V. 5) v. H. gezahlt.