Von Jan Molitor

Seit geraumer Zeit kann man – je länger, je mehr – Klagen darüber hören, daß sich in den Fabriken das ‚Betriebsklima‘ verschlechtert habe. Man hört’s aus den Kreisen der Arbeiter und Angestellten gleichermaßen wie ausdenen der Unternehmer. Nichts Greifbares. Eher ein unfaßbares Unbehagen. Der Mann an der Drehbank tadelt seinen Nebenmann und weiß nicht recht, warum. Und beiden gefällt die Nase des Direktors schon lange nicht mehr. Und der Direktor ist nicht weniger lustlos. Er grübelt nach einem Wort, das alles klären könnte, und auch der Betriebsobmann grübelt nach dem Wort. Fänden sie es, so würden sie sich allesamt beratend an einen Tisch setzen, denn guter Wille ist auf beiden Seiten – bei den Arbeitgebern wie den Arbeitnehmern; aber sie können das Wort nicht finden.

Die sozialen Spannungen haben sich nicht verstärkt – im Gegenteil, sie haben nachgelassen. Doch im selben Maße ist auch die Stimmung gesunken. Was ist geschehen? Und was soll es bedeuten, daß noch jede aktuelle Klage über die Verschlechterung des ,Betriebsklimas’, die wir hörten, mit einer beinahe glücklichen Erinnerung an die verdankt schlechten Zeiten der Nachkriegsjahre verbunden war? Ob Arbeiter, Angestellter oder Direktor: damals setzten sie in einer Welt von Trümmern, Hunger und Elend ihre letzten verbliebenen Kräfte ein. Teilten Care-Pakete, falls welche kamen. Teilten die zugeteilte oder am Schwarzmarkt erhandelte Zigarette. Schliefen auf Schreibtischen oder in Kellerräumen. Erwiesen einander eine Hilfsbereitschaft, die Erbe jener in der Kriegszeit erfahrenen Kameradschaft sein mochte oder Kennzeichen eines neuen Geistes. Am Ende dieser gemeinsamenAnstrengungen (bei denen man nicht einen einzigen Gedanken an das ‚Betriebsklima‘ zu verschwenden brauchte) standen die Mauern der Fabriken und Wohnhäuser, standen neue Maschinen in den Werkhallen, war das, Wirtschaftswunder‘ hingezaubert. Nicht lange, und es tauchte das Schlagwort von der ,Restauration’ auf, das denn auch im Laufe der Zeit nicht weniger strapaziert wurde als das Wort vom ‚Wirtschaftswunder‘.

Soviel ist wahr: Wir alle trauern jener heimlichen, weil unorganisierten Gemeinschaft nach, die uns zur Zeit des Nachkriegselends getragen hat und die nun verloren scheint. Damals waren wir voller Zweifel und dennoch vertrauend, bettelarm und dennoch großzügig. Und wir hätten jeden verlacht, der unser Bemühen um derart dingliche Werte wie Steine, Stahl, Eisen, Kleiderstoffe, Papier, mit denen man materiell eine neue Welt aufbaut, für ein materialistisches Streben angesehen hätte. Lange, harte, hunger- und notgeplagte Jahre für uns alle, und dann war für den einzelnen die Zweizimmerwohnung wieder da, und der Mittagstisch war nicht mehr leer. Heute aber spüren wir, daß irgend etwas geschehen ist oder gerade im Moment geschieht, dessen Auswirkung uns mit unnennbarem Unbehagen quält. Es ist wie eine Zäsur. Vorher tat man das Notwendige. Nachher geriet man in eine Spirale der sich steigernden Ansprüche, die unzufrieden macht. Denn auch wenn viel erreicht wird, ist’s praktisch zu wenig. Die Zäsur aber liegt genau dort, wo nicht mehr Bedürfnisse befriedigt, sondern immer neue Wünsche angeregt werden.

Daß dies zu krassem Materialismus führt, fühlt jeder einzelne – wenn nicht an sich selbst, so ganz gewiß an seinem Nachbarn. Es beginnt der Neid zu bohren, der zwar einer ungeformten, doch erfüllten Gemeinschaft nichts anhaben kann, aber dem geformten Gebäude der Ersatzgemeinschaft, nämlich der Organisation, unermeßlichen Schaden tut. Denn wenn in der Gemeinschaft die Menschen der guten Absichten und des Vorbildes, die Optimisten, die Gläubigen, den Ton angegeben haben, so sind in einer Organisation die ‚Koordinierer‘ führend, die Nichts-als-Fachleute, die ‚Anparatschiks‘, die sich im Augenblick allgemeiner Leere und Interessenlosigkeit leicht in Nihilisten verwandeln können – nur noch bestrebt, ihre eigene Macht aufrechtzuerhalten. Beispiel: In Hamburg sprach zur Belegschaft eines bedeutenden Werkes ein Gewerkschaftsführer jenes soeben geschilderten Typs (es gibt gottlob auch andere) und richtete die phrasenhafte, den Neid in Rechnung stellende, polemische Frage an die 3000 Betriebsangehörigen: „Wollt ihr mehr verdienen – ja oder nein?“ In diesem Falle erhob sich der Betriebsobmann (Gewerkschaftler auch er) und erwiderte, kämpferische Gesten, um nichts als der Routine willen, seien unangebracht; der Redner könne sonst mit gleichem, ja vielleicht besserem Recht vor die Frage gestellt werden, warum die Gewerkschaft, anstatt sich mit dem Plädoyer für höhere Löhne Popularität zu verschaffen, nicht ihrerseits Sorge getragen hätte, die Preise stabil zu halten. Rauschender Beifall...

Aber sogar in diesem Werk, dessen Einmütigkeit gegenüber einem demagogischen Sendboten von draußen sich so einhellig dokumentierte, klagen Belegschaft, Betriebsrat und Betriebsführung darüber, daß sich in letzter Zeit das ‚Klima‘ sichtlich verschlechtert habe. Sowohl der Generaldirektor als auch der Leiter des Betriebsrates führen dabei einen Tatbestand an, der manches erklären mag: Sucht man heute einen jüngeren tüchtigen Mitarbeiter, so kann es sein, daß man ihn mit relativ hohem Gehalt locken muß – sonst ‚schnappt‘ ihn die Konkurrenz. Das halten aber die erfahrenen älteren Mitarbeiter, auf deren Schultern doch die ganze Last des Wiederaufbaus lag, für eine unberechtigte Bevorzugung. Sagte doch ein erprobter Mitarbeiter des erwähnten Werkes: „Wir Alten sind bloß der Mist, auf dem die jungen Emporkömmlinge wachsen.“ Man sieht: die Sonne des, Wirtschaftswunders‘ ruft tiefe Schatten hervor. Unzufriedenheit, die sich nicht Raum machen kann. Stickige Luft, Resignation, Unbehagen...

Um noch einen Augenblick bei diesem Industriewerk zu verweilen –: Auf die Frage, welche Fortschritte hier das Betriebsverfassungsgesetz gebracht habe, erwiderte der Betriebsratsleiter dasselbe, was der Betriebsleiter geantwortet hatte: Nichts. Es war der Stolz der Werkangehörigen – und dies macht den Fall so interessant –, daß die Zugehörigkeit dieser Firma zu einem Weltunternehmen vor Jahren schon die Möglichkeit gab, alles das zu verwirklichen, was einst der Wunschtraum sozialistischen Idealisten war: arbeitsfreies Wochenende schon ab Freitagabend, kostenfreies Mittagessen, Hilfe im Krankheitsfall, langwährender Urlaub, den man, wenn man will, in einem betriebseigenen Heim an der See oder in den Bergen verbringen kann, dazu die Möglichkeit, daß nicht nur die Werkangehörigen, sondern auch ihre Frauen und Kinder in einen Urlaub gehen, dessen Kosten die Firma zahlt; ein Klubhaus, umgeben von Blumen, mit Konzertsaal und Bibliothek; Fortbildungskurse, Tennisplätze, Ping-Pong-Tische und was solcher Dinge mehr sind, die doch – nach alter Sozial- und neuer Human-Relation-Lehre – ein geradezu azurblaues Betriebsklima sichern müßten. Was also getan werden kann, ist hier getan worden, ehe das Betriebsverfassungsgesetz erschien, das den einen Fehler hat, nicht natürlich gewachsen, sondern ad hoc geschaffen zu sein. Der Betriebsrat – wie es dies Gesetz und die eigenen Sorgen befehlen – sucht nach Ideen, das Reich der Arbeit so menschenwürdig wie nur möglich zu gestalten, wobei es manchmal nicht ausbleibt, daß er sich in unproduktiver Kritik festfährt. („Wenn er nicht kritisiert – wozu ist der Betriebsrat da?“) Die Betriebsführung ruft nach ‚Betriebspsychologen‘, die den guten alten Le Bon und seine Psychologie der Massen‘ genug studiert haben, damit sie – wenn nicht helfen – wenigstens die Gefahr erklären können, die am Horizont aufgezogen ist. Denn nur eines ist sicher: Im ‚Betriebsklima‘ ist eine Störung heraufgezogen, eine Gewitterfront...