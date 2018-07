Die HV der Didier Werke A G, Wiesbaden, genehmigte am 30. Juli den Abschluß für das Geschäftsjahr 1954 und beschloß, eine Dividende von 8Va ( Vorjahr 7v. H auf das 9 745 Mill betragende AK auszuschütten. Einstimmig nahm die HV den Vorschlag der Verwaltung an, den Vorstand zu ermächtigen, innerhalb von fünf Jahren das Aktienkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, insgesamt aber höchstens um 3 Mill. DM. Die Erhöhung des AK um 2 85 Mill auf 14 85 Mill. durch Ausgabe von Inhaberaktien und Vorzugsaktien wurde ebenfalls beschlossen. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht von 6;l( Ausgabekurs 100)angeboten. Aus dem AR schied Alfred Broege ( Berliner Handelsgesellschaft)aus. An seine Stelle wurde Fritz Höferraann, Vorstandsmitglied des Bankvereins Westdeutschland,gewählt.0. Aktienamtausth Rheinbraun RWE. Die Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft in Essen und die Rheinische Aktiengesellschaft für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation in Köln teilen in einer gemeinsamen Verlautbarung mit, daß den freien Rheinbrannaktionären noch im Laufe dieses Jahres ein freiwilliges Umtauschangebot seitens des RWE auf der Basis von 5000 DM Rheinbraun Aktien gegen 7000 DM RWE Aktien vorgelegt werden soll. Die nähere Ausstattung des Umtauschangebotes wird in der für den 25. August fest gesetzten HV von Rheinbraun bekanntgegeben und einer außerordentlichen HV der RWE am 29. September zur Beschlußfassung vorgelegt werden.

Glatter HV Verlauf bei Brannkohle "Zukunft". Die HV der Braunkohlen Industrie AG "Zukunft (BIAG), Weisweiler, genehmigte den Abschluß 1954 mit 5 (i. V. 4) v. H. Dividende auf 15 0 Mill. DM Stammaktien sowie unv. 6 v. H, auf 0 30 Mill. DM Vorzugsaktien A und ebenfalls unv. 7 v. H auf 0 70 Mill. DM Vorzugsaktien B. Das AK war mit rd. 14 9 Mill. DM vertreten. An Stelle des verstorbenen AR Mitgliedes Gustav Dahrendorf, Hamburg, wurde Dr. Johann Zimmermann, Essen, in den AR gewählt.

Gerling Konzern Allgemeine Versichenings Aktiengesellscfaaft, Köln. Für 1954 wird die Gesellschaft neben dem Bonus von 10 v. H lt § 2 der Verordnung PR 1354, betreffend Pramienrückvergütung in der Kraftverkehrsversicherung, eine zusätzliche Rückvergütung von weiteren 10 v. H auf die Kraftverkehrshaftpflicht- und Fahrzeugvollversicherung gewähren. Die Gewinnausschüttung erfolgt zu denjenigen Verträgen, die 1954 in Kraft waren und in dieser Zeit schadenfrei blieben. Die Teldec Schallplatten G m b. H, Hamburg, deren Marken Telefunken, Decca und Capitol sind, hat ihr Schaüplattenwerk in NortorfHolstein durch einen Neubau erweitert, dessen Richtfest nach nur drei Monaten Bauzeit gefeiert werden konnte. Der Erweiterungsbau trägt nicht nur dem erhöhten Ausstoßbedart des Werkes Rechnung, sondern schließt auch eine Lücke, die durch den Brand des Verpackungslagers Ende vorigen Jahres entstanden war. Das Werk wird nach Inbetriebnahme den bisherigen Arbeitsraum verdoppeln und ist mit den modernsten Maschinen für die Plattenherstellung ausgestattet. Die bisherige Belegschaftszahl von 1000 Köpfen wird noch erhöht werden, wobei in erster Linie einheimische Kräfte (insbesondere Vertriebene aus dem Raum zwischen Neumünster und Rendsburg) berücksichtigt werden.

Borgward Produktion in Indonesien angelaufen. Die Bremer Borgward Werke haben im Juli in Surabaya (Indonesien) in einem Zweigwerk mit der Produktion von Borgward Kraflfahrzeugen begonnen. Wie die Direktion mitteilt, werden die Typen "Isabella", "Isabella Kombi" und ein ls Tonnen Lastwagen mit Benzinmotor hergestellt. Das Zweigwerk wird von indonesischen Fachleuten geleitet. Nur für das Entwicklungsstadium arbeitet ein deutscher technischer Direktor in Surabaya. Für das Zweigwerk wurde die PT Borgward Udatin Indonesia Gesellsdiafl" gegründet, an der je zur Hälfte indonesische Industriebetriebe und die Borgward Werke beteiligt sind. Für das Werk und die Wohnungen des technischen Personals hat die indonesische Regierung ein 14 ha großes Gelände bereitgestellt. Maschinenfabrik EBlingen mit steigendem Auftragsbestand. Die HV der Maschinenfabrik Eßlingen, Eßlingen, genehmigte den Abschluß 1954 mit 8 (i. V. 6) v. H. Dividende auf 6 4 Mill. DM AK. Im ersten Halbjahr 1955 ist der Umsatz um weitere 25 v. H gestiegen. Der Auftragsbestand hat weiter zugenommen. Zur Verbesserung der Betriebsanlagen hat das Unternehmen seit der Währungsreform 19 3 Mill. DM aufgewendet, von denen 6 6 Mill allein auf 1954 entfallen. Für das laufende Jahr sind wieder rd. 6 Mill. DM für Modernisierungs- und RationalisierungsmaBnahmen vorgesehen. Die Verwaltung erwartet auch für 1955 ein befriedigendes Gesamtergebnis.

