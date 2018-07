Bad Eilsen, im August

Im Juli 1955 rückten die letzten Angehörigen der in Bad Eilsen stationierten britischen Luftstreitkräfte ab. Seit 1941, als Hermann Göring das Bad mit seinen idyllisch gelegenen Kuranlagen für die Luftwaffe beschlagnahmte, war dieses vom Wesergebirge umrahmte älteste deutsche Schlamm- und Schwefelbad zweckentfremdet.

„Als wir die Bilanz unseres 14 Jahre andauernden Dornröschenschlafes zogen“, sagte Bürgermeister Hofmeister, „mußten wir feststellen, daß unsere Stadt völlig demontiert war.“ Man errechnete den Verlust an Mobiliar, Wertgegenständen, und den renovierbedürftigen Gebäuden auf 15 Millionen DM. Der Versuch des Fürsten Wolrad von Schaumburg-Lippe, seine Besitztümer in Bad Eilsen zu verkaufen, scheiterte. Ihm gehören alle Heilquellen, der Fürstenhof, das Kurmittelhaus, der 60 Morgen große Kurpark sowie eine Privatbahn, die Bad Eilsen mit der ehemals fürstlichen Residenzstadt Bückeburg verbindet. Weder der griechische Reeder Onassis, noch Gewerkschaft, Landesversicherungsanstalten und große Industrieunternehmungen zeigten sich an dem Sechs-Millionen-Verkaufsobjekt interessiert. „Wir haben jetzt selber mit dem Aufbau unseres Bades begonnen“, erklärte der Bürgermeister. Das Bad Eilsen verfügt wieder über 400 Betten und hofft, bis 1956 seinen alten Vorkriegsstand von 1000 Betten zu erreichen. Zunächst erhält die Stadt rund 40 v. H. der durch die Besatzungsmacht erlittenen Schäden aus dem Besatzungshaushalt ersetzt. „Wir haben gegenüber dem Bund und dem Lande geltend gemacht, daß wir das einzige deutsche Heilbad waren, das bereits im Dritten Reich beschlagnahmt wurde. Wir haben die Hoffnung“, so äußerte sich der Bürgermeister von Eilsen, „daß die Bundes- und Landesregierung gewillt ist, mit uns über mögliche Finanzierungshilfen zu verhandeln. Wenn wir mit unserem Aufbau fertig sind, hoffen wir zu den modernsten Kurbädern Deutschlands zu gehören.“