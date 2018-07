j.p., Plön

Die Badegäste des kleinen Ostseebades Hohwacht beklagen sich in diesem Sommer über dauernde Belästigung durch britische Flugzeuge, die nach Art der aus dem Kriege bekannten Heckenspringer in zwanzig bis dreißig Meter Höhe über die Zeltplätze und Sandburgen des Strandes hindonnern, wobei Piloten und Bordschützen den jäh aufgeschreckten Badegästen in herzlicher Vertraulichkeit zuwinken. Aber vielleicht kann man nicht erwarten, daß junge Leute, die in ihrem Leben außer Fliegen noch nichts gelernt haben, Verständnis für das Ruhebedürfnis erholungsbedürftiger Badegäste aufbringen.

Hohwacht gehört zum Kreise Plön. Gleich bei der Kreisstadt gibt es eine englische Schule, die in einer ehemaligen Marinekaserne untergebracht ist. Die deutschen Fahrer der Schulomnibusse, die täglich zwischen Schule und Stadt pendeln, um das englische Lehr- und Verwaltungspersonal morgens zum Dienst und nachmittags nach Hause zu bringen, sind angewiesen, keine Deutschen mitzunehmen. Das heißt, daß die Angehörigen des deutschen Schulpersonals seit Jahren und bei jedem Wetter, den ein bis zwei Kilometer langen Weg im Postbus, dessen Fahrplan darauf nicht eingerichtet ist, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen müssen, weil die englische Schulleitung ihre Busse lieber leer fahren läßt – und das ist sehr häufig der Fall –, als daß sie einem Engländer zumutet, mit Deutschen zusammenzufahren. Die Beziehungen zu der Plöner Internatsoberschule erreichten trotz einiger redlicher Versuche deutscherseits ebenfallsnicht einmal jenen Grad der Freundlichkeit, der eine Fortsetzung hätte ratsam erscheinen lassen, und bei einer kleinen, von der Oberschule veranstalteten Party konnten sich die jungen Briten in den meisten Fällen nicht dazu durchringen, ein deutsches Mädchen zum Tanz zu bitten.

Genau diese Form angelsächsischer Schüchternheit aber ist es, die Hohwachts Badegäste so kleinlich macht, daß sie den fremden Fliegern das übelnehmen, was sie deutschen Fliegern vielleicht nicht nur übelnehmen würden. Ihr Standpunkt lautet etwa und nicht ganz zu Unrecht so: Wenn ihr nicht mit uns in einem Bus sitzen wollt, dann brauchen eure Flieger uns auch nicht zuzuwinken – jedenfalls nicht so laut.