A. Dornbirn im August

Unter der Teilnahme von 306 Industriebetrieben der deutschen Bundesrepublik und sechs Ausstellern der deutschen Sowjetzone, die nach Österreich die stärkste nationale Gruppe bildeten, fand in der österreichischen Textilstadt Dornbirn die 7. Export- und Mustermesse statt, die am Textilmarkt einen überraschenden Erfolg brachte. Trotz Importdrucks und ausländischer Preisunterbietungen konnten sich die inländischen Anbotsteller mit ihren Textilwaren gut behaupten. Zweifellos bedeutet Dornbirn für den österreichischen Raum eine wirkungsvolle Umsatzbelebung in Textilien, die bei den Verbrauchern schon seit Monaten auf Zurückhaltung stießen. Als erste Messe nach dem Staatsvertrag erfreute sich Dornbirn einer psychologischen Ermunterung des Handels, der vor allem in den sowjetisch besetzten Gebieten unter der unkontrollierten und nun gestoppten Konkurrenz der Einfahren aus dem Osten litt. Ein negatives Moment war die konsequente Weigerung Sowjetrußlands, österreichische Textilien als Ablösung für die USIA-Betriebe oder im Rahmen der neuen Warenaustauschliste anzunehmen.

Besonders erfreulich war der befriedigende Eingang von Exportorders, die überwiegend von Westdeutschland, der Schweiz, einigen westeuropäischen Staaten, Schweden und – auf Stickereien – auch aus Übersee vergeben wurden. Deutsche Einkäufer übernahmen Zellwollgarne, hochmodische Kleiderstoffe aus Baumwolle und Zellwolle, Taschentücher, Stickereien, gestickte Blusen, Nylon- und Perlonblusen, Loden und Trachtentücher. Die deutschen Aussteller haben im allgemeinen gut abgeschnitten. Der Versuch der sächsischen Stickereiindustrie, in Dornbirn einen Wettbewerb mit Stickereien aus Österreich und Württemberg aufzunehmen, scheiterte am Mangel einer konkreten Preiskalkulation, obwohl die sächsischen Dessins sehr ansprechend waren. Bundesdeutsche Firmen konnten, gute Umsätze mit Österreich in Frottierwaren, Regenschutzbekleidung, Textilfarben und technischem Zubehör erzielen. Im Vordergrund stand der westdeutsche Maschinenbau, zumal Deutschland auf diesem Gebiet absolut dominierte. Während der Messe liberalisierte Deutschland die Einfuhr von Strümpfen; das wurde in Dornbirn sehr begrüßt.

Die Dornbirner Messe hat nach dem Urteil der Experten erneut an Ansehen gewonnen und sich als internationaler, wohlorganisierter Handelsplatz erwiesen. Auf den Tagungen der österreichischen Textilindustrie, die während der Messe stattfanden, wurde eine stärkere Exportförderung durch die Regierung gefordert. Eine Tagung der absatzwirtschaftlichen Gesellschaft Nürnberg verlief ebenfalls erfolgreich.