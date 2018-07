Inhalt Seite 1 — Es sollte Pfannkuchen geben Seite 2 Auf einer Seite lesen

An jenem Morgen ging Rolf zum Spielen in den Wald hinter dem Haus. Er wollte eigentlich zu der Schonung, wo er den Rehsdiädel gefunden latte. Aber dann konnte er zum Mittagessen nicht turück sein, und es sollte Pfannkuchen geben. Er ging langsam die Schneise entlang. Der Boden war noch feucht. Auf dem Farnkraut unter den Bäumen lag Tau. Die Kälte kitzelte seine Fußsohlen. Er begann zu laufen. Ich gehe zur Lichtung, iachte er, da ist schon die Sonne, und ich sehe den Vläusen zu. Da fiel ihm ein, daß er eine Angelrute schneiden wollte. Die Ferien waren fast vorbei, ohne daß er einmal geangelt hatte. Er bog von der Schneise ab und trottete unter den Bäumen entlang. Das Farnkraut streifte seine Beine. In einem Gebüsch fand er einen gerade gewachsenen, kräftigen Trieb Er kramte sein Messer hervor und schnitt ihn ab.

Am Rand des Dickichts sah er etwas Braunes, Verwittertes, auf dem Boden liegen. Vielleicht wieder ein Rehschädel, dachte er und lief schnell hinüber. Es war aber nur ein Wurzelknollen, der fast die Form eines Tierkopfes hatte. Er hob ihn auf und drehte ihn nach allen Seiten. Es war altes hartes Holz, in den Winkeln saß ein wenig Erde. "Von dieser Seite sieht er aus wie ein Ziegenbock", sagte der Junge, "und von dieser — wie ein Teufel. Ja, dachte er, so sieht ein Teufel aus." Der Knorren war schwer. Er packte ihn an einem Horn und nahm ihn mit.

Auf der Lichtung war es warm. Die Sonne tupfte Kringel auf den Boden. Rolf setzte sich an den Fuß einer Buche, legte den Knorren zwischen die Füße und schnitzte an seinem Stock. Ein paar Schritte vor ihm stand der Baumstumpf, unter dem die Mäuse hausten. Dahinter wucherte Kraut. Er konnte nicht weit sehen. Der Tannenzapfen, den die Mäuse am anderen Tag vor ihr Loch geschleppt hatten, lag noch an der gleichen Stelle. Es regte sich nichts. Als er den Stock zugeschnitten hatte, lehnte er ihn hinter sich an den Baum und betrachtete noch einmal den Wurzelknorren. Dann blickte er auf.

Zwei Mäuse waren aus dem Loch gekommen und huschten hin und her. Die eine richtete sich auf und begann an einem Halm zu knabbern. Rolf saß still und schaute ihnen zu. Plötzlich sah er, wie sich hinter dem Baumstumpf die Krauter auseinanderschoben. Ein runder Kopf kam langsam hervor. Es war ein grauer Kater. Der Kater starrte auf die Mäuse und duckte sich zum Sprung. Rolf war plötzlich so erregt, daß er zitterte. Er wollte rufen, aber es ging nicht. Da sprang der Kater und schlug mit den Tatzen eine Maus. Er legte sich, peitschte mit dem Schwanz den Boden und beroch seine Beute. Er hob die Tatze und ließ die Maus frei. Sie kroch ein Stück, war fast in Sicherheit, da griff er wieder nach ihr. Sie versuchte verzweifelt, sich zu befreien. Er ließ sie los und faßte sie wieder. Rolf sah die Augen des Katers von der Seite, so wie er sie noch nie gesehen hatte, wie zwei Bernsteinkugeln mit schwarzen Strichen darin. Eas ist der Teufel, durchfuhr es ihn, und bevor er wußte, was er tat, hatte er den Knorren gefaßt und geschleudert. Er traf den Kater im Rücken. Der sprang steil in die Luft, wirbelte die Hintertatzen, fiel wieder zu Boden, überschlug sich und streckte sich dinn. Auch die Maus war tot.

Rolf war aufgesprungen. Er starrt auf die , beiden Tiere. Dann drehte er sich und tegann zu laufen, immer schneller, ohne sich umzuschauen. Er hielt erst an, als er den Hügel mit der Eiche erreicht hatte und kletterte atemlos zu seinem Lieblingsplatz in einer hohen Astgabel hinauf. Dort hockte er, eng an den Stamm gedrückt, lange Zeit. Schließlich stieg er hinunter und machte sich auf den Weg nach Hause. Als er an den Waldrand kam, rutschte die Sonne schon auf die Baumkronen herab. Seine Mutter arbeitete in der Küche.