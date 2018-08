Als die zwölf Sowjetmenschen durch den amerikanischen Mittelwesten reisten

Der Wandel der öffentlichen Meinung, der sich in den letzten Wochen in Amerika vollzogen hat, wird nirgends deutlicher als an dem Siegeszug der russischen Agronomen durch den amerikanischen Mittelwesten. Die Episoden dieser Besichtungsreise schildert Peter von Zahn.

Des Moines, im August

Am Sonntag, dem 17. Juli 1955, nachmittags um 4.41 Uhr, stieg ein Dutzend schwitzender Russen auf dem Flugfeld von Des Moines aus einer viermotorigen Maschine von United Airlines. Eingeladen waren sie von der Zeitung „The Des Moines Register“, die jeden Morgen in der Hauptstadt des Staates Iowa mit einer Auflage von 230 000 Exemplaren erscheint. Angeführt wurden sie von V. V. Matskewitsch, dem stellvertretenden Minister für Landwirtschaft in der Sowjetunion, einem vierschrötigen, kahlköpfigen Herrn. Mehr als zweitausend Neugierige hatten sich trotz sengender Hitze auf dem Flugfeld eingefunden, und es gab wohlwollenden Applaus durch Händeklatschen. Vier junge Mädchen, College-Studentinnen, waren mit einem Schild erschienen, auf das sie einen Willkommensgruß in russischer Sprache gemalt hatten. Die Sowjets lasen das und wußten nicht recht, was sie dazu sagen sollten. Die Grußformel, die sich die Mädchen aus dem Lexikon abgeschrieben hatten, entstammte dem Russischen des 18. Jahrhunderts. Der gute Wille wurde jedoch anerkannt. Der stellvertretende sowjetische Landwirtschaftsminister sorgte dafür, daß die Verfasserinnen des Grußes am nächsten Abend zu einem Bankett eingeladen wurden, das die Handelskammer veranstaltete. Er überreichte jeder der vier jungen Damen ein Dutzend roter Rosen und leitete damit eine Sitte ein, welche im Verlauf der Besuchstour noch viele weibliche Herzen in Iowa höher schlagen ließ. Vorerst jedoch wurden die ermüdeten Gäste aus der Sowjetunion ins Hotel Fort Des Moines gefahren.

60 Reporter notieren

Den ersten Ausflug in die Praxis unternahmen die Russen in einem Omnibus mit Klimaanlage. Eine lange Kolonne von Wagen begleitete sie – nicht weniger als 60 Reporter und Photographen aus allen Teilen Amerikas waren bereit, jedes Wort zu notieren, jede Bewegung im Bilde festzuhalten. Die Bilder im „Des Moines Register“ des nächsten Tages zeigten, daß die Russen es ernst meinten. Sie hatten noch keine Strohhüte. Die Sonne brannte erbarmungslos auf V. V. Maskewitschs Glatze. Er und seine elf Begleiter (stellvertretende Minister auch sie, außerdem Direktoren großer Staatsfarmen, eminente Wissenschaftler und Chefredakteure landwirtschaftlicher Fachzeitschriften der Sowjetunion) zogen umfangreiche Notizbücher hervor und wandten sich einer intensiven Inspektion der Felder zu. Der Mais stand höher als zwei Meter, von Mr. Alleman und nur einem Helfer wurde gerade Hafer geerntet mit einem roten Mähdrescher. Die Russen besuchten jeden Teil der 300 Morgen großen Farm von Mr. und Mrs. Richard Alleman: Silos und Schweinekoben, Kuhställe und Hühnerhaus, Scheunen und Scheuern, deren landesüblich roten Anstrich Mr. Alleman gerade erneuert hatte. Die zahllosen Fragen der Besucher zu beantworten, war nicht immer leicht. Weder die Professoren der landwirtschaftlichen Hochschule von Iowa, welche als offizielle Führer dienten, noch die Farmer konnten Russisch. Von den sowjetischen Besuchern sprach nur einer genügend englisch: der wuschelköpfige, vitale Tulupnikow. Das Außenamt in Washington hatte einen Landwirtschaftssachverständigen geschickt, der kein Russisch sprach, und zwei russische Dolmetscher, die nichts von der Landwirtschaft verstanden.

Am Ende verstand man sich aber doch. Nachdem die zierliche Mrs. Alleman große Gläser eisgekühlter Limonade eingeschenkt hatte, hielt V. V. Maskewitsch sogar eine Pressekonferenz ab. Dabei wurde eine Frage gestellt, die sich wie ein roter Faden durch alle Unterhaltungen zwischen den Gastgebern aus Iowa und den Besuchern aus Moskau ziehen sollte. – „Glauben Sie, daß zu dem greifbaren Wohlstand dieser Farm das individuelle Profit-Motiv beigetragen hat?“ Der kahlköpfige Russe war um eine Antwort nicht verlegen: „Diese Farm ist gut, weil der Boß was kann. Wäre er Direktor einer Traktorenstation in Rußland, würde er sich auch auszeichnen.“ So oder ähnlich höflich und ablenkend fielen die Antworten immer wieder aus, wenn die Leute von Iowa die Vorzüge des kapitalistischen Systems bestätigt wissen wollten. Das wollten sie oft. Am gleichen Abend auf dem Bankett der Handelskammer (bevor die Rosen überreicht wurden) pries der Präsident des Farm-Verbandes von Iowa die Struktur dieses gesegneten Landstrichs: neunzig Prozent seiner Produktion entstammen dem Familienbetrieb – nur ein Zehntel aller Farmen arbeitet mit Hilfskräften. Der Redner bot den Russen für die nächsten vier oder fünf Jahre 30 Millionen Schweine aus Iowa zum Kauf an und 100 Millionen bushel Getreide pro Jahr. „Es ist meine Hoffnung, daß wir bald anfangen können, mit Rußland Handel zu treiben – nicht nur ein bißchen, sondern einen ausgiebigen Handel, der für beide Seiten vorteilhaft ist.“