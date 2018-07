Auch ohne Transferstraßen und elektronen-gesteuerte Maschinenkomplexe lassen sich große Rationalisierungs- und Produktivitätsfortschritte erreichen ‚ erklärte der Generaldirektor des Volkswagenwerkes, Prof. Dr. Heinz Nordhoff, zur vieldiskutierten Frage der Automatisierung gelegentlich der Festlichkeiten anläßlich der Fertigstellung des millionsten Volkswagens vor der in- und ausländischen Presse. Er wollte damit sagen, daß man in Wolfsburg den arbeitenden Menschen unverändert als den Faktor ansieht, mit dem man am meisten rechnet und von dem man das Entscheidende erwarten kann. Es berührt angenehm, wenn man in einer Zeit der allgemeinen Vermassung aus dem Munde eines Wirtschaftskapitäns vom Range Nordhoffs hört, daß in seinem Werk die 30 000 Menschen weit mehr im Vordergrund stehen als Tausende von Maschinen. Offensichtlich unterliegt man also in Wolfsburg nicht dem Zauber von Paradezahlen, die man immer wieder aus dem Ausland hört und hinter denen, wie Nordhoff mit leichter Ironie sagte, meist „nicht die ganze Wahrheit steht“ ...

Es lag nahe, daß sich Prof. Nordhoff in diesem Zusammenhang mit der 5-Tage-Woche beschäftigte, die durch die reichlich oberflächlich-demagogische Parole des Gewerkschaftsbundes „40 Stunden sind genug“ in den Vordergrund der Diskussionen gerückt worden ist. Prof. Nordhoff konnte auf einen pikanten Akzent verweisen, als er feststellte, daß der Gewerkschaftsbund für seine eigenen und doch recht umfangreichen Wirtschaftsunternehmen allerdings die vorläufige Undurchführbarkeit seiner eigenen Forderungen erklärt hat. Nordhoff ließ keinen Zweifel darüber, daß auch in der westdeutschen Industrie die steigende Produktion Rationalisierungsfortschritte bringen kann, deren Möglichkeiten durchaus noch nicht erschöpft seien. Nach seiner Ansicht kann man mit einer Senkung der Gestehungskosten das Erzeugnis verbilligen, die daran verdienten Löhne erhöhen oder die Kostenerhöhung durch eine Arbeitszeitverkürzung auffangen. Aber auf drei Hochzeiten zugleich tanzen kann man nicht. Vom Standpunkt des Arbeiters wie auch des Unternehmers müßte nach seiner Ansicht die Preisermäßigung eines Produkts am höchsten bewertet werden, weil sie den Käuferkreis verbreitert und das klassische Mittel zur Sicherung des zukünftigen Absatzes – also des Arbeitsplatzes – darstellt. Gewiß wäre ein freier Sonnabend eine schöne Sache. Aber er bringt nicht nur kein Geld, sondern er kostet zusätzlich auch etwas. Und der große Investitionsaufwand, der notwendig ist, um die Produktionseinbuße des fehlenden Sonnabends auszugleichen, macht für lange Zeit alle Fortschritte hinsichtlich Preis und Lohn unmöglich.

Das Volkswagenwerk ist in seinen Studien zu dieser Frage zu dem (allerdings noch nicht abgeschlossenen) Ergebnis gekommen, daß es mit vielen kleinen Schritten vier bis fünf Jahre brauchen würde, um das Ziel zu erreichen. Voraussetzung ist allerdings, daß vom Lohn, vom Preis und auch von den Materialkosten her keine Störungen kommen, die einen solchen Plan zumindest stark zurückwerfen würden. Prof. Nordhoff warnte hinsichtlich der 5-Tage-Woche vor einer Überschätzung des amerikanischen Beispiels: einmal war dort eine über Jahrzehnte gehende stetige Entwicklung, während wir zwei verlorene Kriege und zwei Inflationen hatten; und zudem geben die Größe des durch keinerlei Zollmauern zerrissenen Raumes und viele andere Dinge ganz abweichende Voraussetzungen. Nicht uninteressant ist übrigens, daß in den letzten Monaten in der amerikanischen Automobilindustrie sogar sieben Tage je Woche gearbeitet wird. Daraus zog Nordhoff die Schlußfolgerung: in den Staaten bleibt so etwas eben elastisch, während wir am liebsten aus allem gleich eine Frage der Weltanschauung machen, die mit grimmigem Ernst geglaubt, bekämpft oder zu Tode geritten wird. Man sollte, so sagte er, in Westdeutschland den Lebensstandard nicht mit Wohlhabenheit verwechseln und nicht übersehen, wie minimal die echte Substanzbildung an Wohlstand immer noch ist.

Mit besonderer Intensität – und das ist schließlich nicht verwunderlich – widmete sich der Volkswagenwerk-Boß den aktuellen Verkehrsfragen, weil nach seiner Ansicht unser Straßennetz in eine so hoffnungslose Diskrepanz zum wachsenden Straßenverkehr geraten ist, die unausweichlich zu schweren Störungen unseres Wirtschaftslebens führen muß. Scharf wandte er sich gegen die oft geradezu hysterische Zwangsvorstellung, die den Straßenverkehr nur unter dem Gesichtspunkt eines Kampfes zwischen Schiene und Straße sehen will, während zweifellos beide Verkehrsträger zur Befriedigung unserer Transportbedürfnisse notwendig sind. Das westdeutsche Straßennetz bezeichnete er als „mittelalterlich fahrt durch die allermeisten Straßen als eine reine Geschicklichkeitsprüfung. Auch für die Autofahrer gab es einen Rüffel, sie fahren schlecht, unfähig und rücksichtslos.Die Feststellung, die ohne Zweifel keine Übertreibung, aber auch keine saubere Visitenkarte für Deutschland ist. Die Bauarbeiten im westdeutschen Straßennetz charakterisierte Prof. Nordhoff treffend als „grandiose Flickschusterei“, weil die ohnehin unzulänglichen Mittel „verkrümelt“ werden. Sein ironisch gesagter, aber vollauf berechtigter Vorschlag geht dahin, die Armee der Warnschilder, mit denen unsere Straßen verunziert sind, allesamt wegfallen zu lassen, weil man am besten fährt, wenn man davon ausgeht, daß alle Straßen voll unübersichtlicher Kurven, gefährlicher Kreuzungen, rund, glatt oder uneben sind ...

Er beanstandete das Fehlen einer einheitlichen Auffassung über Straßenbreiten, Straßenwölbung, Unterbau, Kurvenlage und Straßendecke, obwohl es doch so einfach wäre, aus den Erfahrungen endlich zu lernen und sich in dem Streit um die Abmessung der Fahrzeuge an die international gültige Form zu halten. Mit besonderer „Liebe“ beschäftigte sich Nordhoff auch mit den langsam zur Gewohnheit werdenden Polizeimethoden, immer wieder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen zu „arbeiten“, die er als eine Bankrotterklärung vor der gestellten Aufgabe bezeichnete, weil damit der gesamte Verkehr noch zähflüssiger und gefahrvoller wird. Er forderte ein Umdenken bei den Verkehrsdezernenten und auch bei der Verkehrspolizei, die man nie da findet, wo sie eingreifen sollten, weil sie „auf der Lauer liegen“, um Strafzettel für Nichtigkeiten zu schreiben. Damit schnitt Nordhoff das sehr heikle Kapitel des Polizeiübermutes an, das infolge des deutschen Untertanengeistes (und der Angst vor der Uniform) immer neue Blüten treibt. Hierzu gab Prof. Nordhoff einen treffenden Kom-Hierzu „Der Geßlerhut-Komplex ist seit Wilhelm Teil auch bei denen vorherrschend, die Schiller nie gelesen haben.“ Willy Wenzke