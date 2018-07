R. W. London, im August

Wer in Mark verdient und in Pfund bezahlt wird, wer deutsches Geld in England ausgibt, wer als deutscher Reisender sich englische Währung gekauft hat und nun davon in Großbritannien ißt, trinkt, sein Quartier bezahlt – kurz: jeder, für den Kaufkraftparität nicht ein Rechenexempel ist, sondern Wirklichkeit des Alltags, hat sich schon wiederholt gefragt: Ist ein Pfund wirklich 11,75 DM (das etwa ist der offizielle Umrechnungskurs) wert? Das Schwierige an dieser Frage ist, daß all die zahlreichen Statistiken und Indices darauf keine verbindliche Antwort geben können...

Im Prinzip ist es die gleiche Frage und sind es die gleichen Zweifel, die den britischen Schatzkanzler vor einer freien Konvertierbarkeit des Pfundes zurückschrecken lassen. Wie immer der Wert des „freien Pfundes“ sich faktisch zum kontrollierten Wechselkurs verhalten würde – solange in internationalen Finanzkreisen die Auffassung vorherrscht, Konvertierbarkeit müsse die Abwertung des Pfundes zur Folge haben, kann dies genügen, eine Vertrauenskrise heraufzubeschwören, die man der englischen Wirtschaft unter allen Umständen ersparen möchte.

Daher hat Mr. Butler alle Behauptungen und Gerüchte zurückgewiesen und energisch darauf bestanden: es sei vorerst weder an eine Konvertierbarkeit noch an die Abwertung des Pfundes zu denken. Die ersten Reaktionen an den internationalen Börsen deuten darauf hin, daß die Erklärungen des britischen Schatzkanzlers sich auf die Stabilität des Pfundes noch einmal positiv ausgewirkt haben.

Auf die Dauer kann der Kurs des Pfundes jedoch nur gehalten werden, wenn es gelingt, den inflationären Tendenzen in England – steigende Löhne, steigende Preise, Boom an der Börse – Einhalt zu gebieten. Darin sind sich Konservative und Sozialisten einig. Sie stimmen auch darin überein, die Wurzel des Übels in einem überzüchteten Binnenmarkt und nicht-ausreichenden Exportleistungen zu suchen. Schließlich haben konservative und sozialistische Finanzexperten im letzten Jahrzehnt abwechselnd die Erfahrung machen müssen, daß daß Aufnahmebedürfnis der Welt für englische Exporte nicht unbeschränkt ist.

Die Labour Party schlägt als Lösung gesetzliche Kontrollen und, wo notwendig, eine direkte Beschränkung des Importhandels vor. Die konservative Partei, die viele ihrer Erfolge und einen erheblichen Teil ihrer Popularität der Ablehnung solcher Kontrollen verdankt, versucht einen Weg zu finden, der auf dem Umweg über kreditpolitische Maßnahmen zum gleichen Ziel führt.

Dazu sollte die zweimalige Erhöhung des Diskonts, bis auf 4 1/2 v. H., verhelfen: eine „Politik des teuren Geldes“ also, um die Kapitalbildung zu. ermutigen, die Aufnahme von Krediten zu erschweren. Dieser Schritt führte offensichtlich nicht sehr weit. Die Bankausleihungen sind nicht zurückgegangen, sondern im Gegenteil gestiegen. Daher jetzt Mr. Butlers dringende Ermahnung an die Banken, „eine erhebliche Reduzierung der Gesamtsumme ausgeliehener Gelder“ zu erreichen. Ergänzend versucht der Schatzkanzler mit den weiteren Maßnahmen, Staustufen in den allzu reißenden Strom der Verbraucherausgaben einzubauen: die öffentlichen Unternehmen werden angehalten, ihre Investitionsprogramme einzuschränken, und der Verbraucher wird in seinen Möglichkeiten beschränkt, Fernsehgeräte, Eisschränke und u. a. Autos auf Ratenzahlung zu erstehen, indem (für die meisten Verbrauchsgüter) die erforderliche Anzahlung auf ein Drittel des Preises heraufgesetzt wird.

Werden diese Maßnahmen Erfolg haben? Die Börse hat einige Rückschläge zu verzeichnen; von einem Nachlassen der Verbrauchsgüternachfrage ist aber noch nichts zu spüren; und eine Gewerkschaft forderte vor kurzem: 1. höhere Löhne, 2. kürzere Arbeitszeit, 3. längeren Urlaub – alles auf einmal. Möglicherweise ist den immer wiederkehrenden Krisen im englischen Wirtschaftsleben auch mit den genialsten finanztechnischen Maßnahmen gar nicht beizukommen. Wenn jemand mehr Geld ausgibt, als er hat, dann ist das nicht in erster Linie ein finanzielles, sondern ein psychologisches Problem.