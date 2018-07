Wer in Mark verdient und in Pfund bezahlt wird, wer deutsches Geld in England ausgibt, wer als deutscher Reisender sich englische Währung gekauft hat und nun davon in Großbritannien ißt, trinkt, sein Quartier bezahlt – kurz: jeder, für den Kaufkraftparität nicht ein Rechenexempel ist, sondern Wirklichkeit des Alltags, hat sich schon wiederholt gefragt: Ist ein Pfund wirklich 11,75 DM (das etwa ist der offizielle Umrechnungskurs) wert? Das Schwierige an dieser Frage ist, daß all die zahlreichen Statistiken und Indices darauf keine verbindliche Antwort geben können.