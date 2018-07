Inhalt Seite 1 — Ist eine Strompreissenkung möglich? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir haben hier (in Nr. 28) von einer Tagung des Verbandes kommunaler Unternehmen berichtet, auf der zum Ausdruck gebracht wurde, daß die von der Industrie geforderte, vom Bundeswirtschaftsminister geförderte und allgemein als höchst begrüßenswert anzusehende Politik einer allmählichen Senkung der Energiepreise als „unmöglich“ abgelehnt wurde. Wie kaum anders zu erwarten, erhielten wir daraufhin vom Verband einen Beschwerdebrief erster Klasse, in dem man uns ersucht, berichtigend klarzustellen, daß alles, was wir geschrieben haben, eine „üble Manier“ sei, „tendenziösen Zwecken die Wahrheit des Sachverhaltes völlig unterzuordnen“. Wir hätten das gesamte Energiefach durch falsche Darstellungen benachteiligt. Wir hätten uns „zum Sprachrohr bestimmter Interessen“ gemacht usw.

Daß die öffentlichen Versorgungsbetriebe seit Jahrzehnten leider die Dukatenesel der fiskalischen Kämmerer sein müssen und daß aus ihren Oberschüssen betriebsfremde Aufgaben der Städte und Gemeinden finanziert werden, gehört schon erfreulicherweise zum Lehrstoff in den Seminaren deutscher Wirtschaftshochschulen. Was uns der Verband nun im einzelnen als Gründe schreibt, die nach seiner Meinung eine Strompreissenkung verhindern, ist zur Unterrichtung des Lesers unten angefügt. Um eine Antwort darauf nicht schuldig zu bleiben, möchten wir zitieren, was Vorstand und AR-Vorsitzer eines großen stromerzeugenden Werkes kürzlich vor der Wirtschaftspresse anläßlich der Vorlage einer Bilanz mit glänzender Ertragskraft zur Frage der Strompreise erklärten:

„Unsere Einnahmen an Strom werden in den nächsten Jahren nicht mehr so riesengroß sein wie in der vergangenen Zeit. Wir treten in eine Phase relativ sinkender Strompreise ein. Das Auslaufen der Möglichkeit, Sonderabschreibungen nach § 36 durchführen zu können, zwingt auch in der Rechnungslegung dazu, einer Politik der Strompreissenkung positiv gegenüberzustehen. (D. h. also, man kann die Gewinne nicht mehr über Sonderabschreibungen verschwinden lassen. Die Red.) Für die Stromwirtschaft wäre es gut, künftig weniger an der einzelnen Kilowattstunde zu verdienen und dafür den Umsatz zu erhöhen. Das jedenfalls wäre gesund, zumal die Industrieabnehmer mit Recht eine Strompreissenkung fordern. Wir glauben, daß spätestens nach Wegfall der Gültigkeit des § 36, also praktisch mit Ablauf des Jahres 1955, die Strompreise gesenkt werden.“

Das ist die Meinung aus der privaten Wirtschaft zur Strompreislage. Sie ist in nichts zu vereinbaren mit der Haltung der kommunalen Versorgungswirtschaft, Wie stark dabei vor allem die Kohlenlage dramatisiert wird, ist aus dem Beispiel Opel und dem Beispiel Feldmühle zu entnehmen, über das wir in unserer Ausgabe Nr. 31 („Zankapfel Kohle“) berichtet haben, und das doch Anlaß gibt, über den Wert wehklagender Aussagen nachzudenken.

*

Die Zuschrift des Verbandes kommunaler Unternehmungen der Orts- und Kreisstufe (VKU) lautet: „Falsch sind die Behauptungen:

1. Das Bundeswirtschaftsministerium vertrete die Auffassung, eine Senkung der Strompreise sei in naher Zukunft möglich. In Wirklichkeit hat das Ministerium ausdrücklich eine derartige in der Presse erschienene Falschmeldung zurückgewiesen (z. B. durch seine Pressestelle);