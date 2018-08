Seit zwei Jahren steigt die Reihe „Kleine Geschichte“ des Frankfurter H. Scheffler-Verlages zu immer größerem Ansehen. Mit Recht: denn der Leser gewinnt aus den buchtechnisch vorzüglich ausgestatteten Bändchen sachkundiger Autoren genau das an Kenntnis über die Vergangenheit einzelner Länder, was wesentlich ist. Zu den bisher erschienenen, kleinen Geschichten Deutschlands, Frankreichs, Englands, Rußlands, Nordamerikas, Südamerikas, Italiens kommen nun zwei weitere:

Erward Jaime „Kleine Geschichte Venedigs“ und Heinrich L. Kaster „Kleine Geschichte des Orients“. Beide im Verlag Heinrich Scheffler, Frankfurt am Main, je 6,80 DM.

Hier wurde wieder ein überwältigendes Material so gesichtet, ausgewählt, formuliert, kurzum gemeistert, daß als Resultat kein unüberschaubares Sammelsurium historischer Begebnisse, sondern in der Tat Geschichte entstand. Der Autor Edward Jaime deckt schon im mythischen Ursprung der Lagunenstadt, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach von Attila herleitet, Gesetze auf, die später unter immer neuen Aspekten in immer höhere Sphären artistischer Vollendung emporsteigen. „Venedig ist die größte bautechnische Leistung Europas, fast der Welt“, heißt es da, und „Jeder Vernunftgrund sprach gegen den Plan einer künstlichen Inselstadt“. Man spürt: diese Stadt ist sich in allen Stadien ihres erhabenen oder tragischen Schicksals während anderthalb Jahrtausende selbst treu geblieben.

Venedigs Geschichte weist keinen Bruch auf, im Gegensatz zu der des Orients. Orient, darunter verstehen wir das Niltal, aber auch alle islamischen Länder zwischen Mittelmeer und den Gestaden des westlichen Indischen Ozeans. Ein riesiger Komplex, von dem uns zum erstenmal in der Geschichte Herodot Authentisches, wenn auch mit allen Vorbehalten, vermittelt. Dieser Zwischenkontinent ist Wiege aller Zivilisation und Keimzelle zahlreicher Kriege und Zwistigkeiten bis zum heutigen Tag. Sich in ihm zurecht zu finden, bedürfte es für den Laien eines langen und intensiven Studiums. Der Autor Heinrich L. Kaster, seit Jahrzehnten im Orient ansässig, gibt in gedrängtester Form einen Überblick über die Geschehnisse dort und ihre Hintergründe von der ältesten Vergangenheit an bis in die jüngste Gegenwart. Er berichtet über Entstehen und Verfall von Reichen, Religionen und Kulturen, die uns heute wieder in Gestalt von archäologischen Funden gegenständlich werden. Einzelne Abschnitte wie etwa der Mohamedanismus oder die Rolle der europäischen Großmächte in der Orientpolitik werden sehr eingehend behandelt, während andere im Rahmen des Begriffs „Kleine Geschichte“ notwendigerweise nur gestreift werden konnten. Heinz Hell