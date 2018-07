x. y., Anklam Von dem Postamt in Anklam wurden jetzt verschiedenePostpakete aus der Bundesrepublik mit verändertem Inhalt an die Empfänger in der Sowjetzone ausgeliefert. Es stellte sich heraus, daß die Kontrolleure sämtliche in den Paketen und Päckchen enthaltenen Lebensmittel entnommen und durch HO-Waren – derselben Menge und derselben Art – ersetzt hatten. Ein Grund für diese seltsame Umpackerei wurde nicht angegeben. Bisher wurden irgendwelche Veränderungen am Paketinhalt durch beigefügte Zettel motiviert. Es scheint so, als ob die in Anklam praktizierten neuen Maßnahmen den Sinn haben, der Bevölkerung vor Augen zu führen, auch in der Zone gäbe es Lebensmittel. Es ist aber auch möglich, daß es unter den Kontrolleuren Leute gibt, die selbst einmal in den Genuß guter Waren kommen wollen und – um nicht direkt zu stehlen – das Entnommene durch HO-Erzeugnisse ersetzen.