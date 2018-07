"Cüher sagte man in Paris bei der Wohnungs- ■ suche: "Wie weit ist es bis zum Zentrum?" Oder: "Ist Bad dabei?" Heute lautet die erste Frage fast immer: "Sind Algerier im Quartier?" Nicht nur in den Medinas — den Arabervierteln —Nordafrikas, sondern auch in jenen "Medinas", die sich in den französischen Industriegebieten gebildet haben, steht die Katastrophe vor der Tür. Dem Pariser, der schon viele Stürme überlebt hat und der darum gern neu aufziehende Stürme bagatellisiert, ist diese Drohung plötzlich grausam deutlich geworden. Recht nahe dem Zentrum, wenige Schritte östlich des Metro Knotenpunktes starker Polizeikordon ein Viertel abgeriegelt. Nach dem Muster der Neger Slums in USA hatte sich hier um einen großen Algeriermarkt an der Tropfen, eine "Medina" gebildet: mehr und mehr Algerier zogen zu, und in gleichem Maße wanderte die weiße Bevölkerung ab. Bei den Unruhen, die zu jener Abriegelung geführt hatten, war der vielleicht bezeichnendste Vorgang, daß die algerischen Insassen eines dortisen Hotels die noch verbliebene Minderheit von weißen Hotelgästen einfach an die Luft gesetzt hatten.

Das eigentliche französische Drama seit dem Untergang der Belle Epoque unter dem Präsidenten stellen zwischen der zählebigen Ideologie und der Wirklichkeit zu Tage treten und doch nur recht widerstrebend zur Kenntnis genommen werden. Die bitterste Erkenntnis enthült sich soeben: die Assimilation ist mißlungen. Es zerplatzt der alte Traum, daß jeder Mensch, der französisch spreche (und daher auch französisch denke), auch ein Franzose sein könne. Die Verpflanzung Hunderttausender von Algeriern in die Industriezonen Frankreichs ist wohl das größte Assimilations Experiment, das die westeuropäische Welt kennt. Eigentlich war das Ganze von jeher Theorie, denn der Franzose, auch in den untersten Schichten, hat sich immer geweigert, die "Sidis", die auf dem Papier französische Bürger sind, als seinesgleichen anzuerkennen. Die immer riesiger werdenden Ansammlungen von Algeriern lasteten schließlich sehr aucenfälhg als unverdauter Fremdkörper auf dem Land.

Dem physiognomisch interessierten Touristen fällt schon recht bald der Unterschied auf zwischen den meist heiteren Negern, die den Boulevard St. Michel bevölkern, und den düster blickenden Algeriern. Jene sid meist afrikanische Häuptlingssöhne und St icndiaten der Regierung, diese stellen den Bevö erungsüberschuß von Gebieten dar, in welche Franzosen die Segnungen der modernen Hygie gebracht haben, aber keine verarbeitende Irtrie, die allein in der Lage wäre, den Mmsch vachs zu ernähren. So ziehen denn die Vün£ < ien algerischen Departementen, anSÄakt cw le scheinbar unbegrenzten Arbeits Jid das europäische Lohnniveau, zu TwJsa resww, M übers Meer, um in Frankreich zu arbeiten d von dort den zurückgebliebenen Fa m ;fien Geld 2 schicken. An den neuen Arbeiispfötzesn aber werden ihnen die niedersten Tätigkeikeiten zugeteilt, aathstttsprecbend ihrem niedrigen Lebensstandard diüefcea sie die Löhne. Gut ein Drittel von ihnen ist arbeitslos. Schon all das würde genügen, um zwischen Franzosen und Algeriern soziale Spannungen zu schaffen. Hinzu kommt aber noch, daß ein erheblicher Teil der arbeitslosen Nordafrikaner in Verbrechen und Prostitution absinkt. Raubüberfälle durch Algerier gehören zum gewohnten Inventar der Kriminalrubriken. So ist für den Durchschnittsfranzosen jeder "Sidi", der ihm begegnet, schon zum potentiellen Räuber seiner Brieftasche geworden.

Aus dem Sozialen allein jedoch läßt sich die Ghetto Situation nicht erklären, in der die Algerier stecken. Wohl ebenso wichtig ist die völlige Fremdheit, mit der sich die Welt des erstarrten islamischen Gottesstaates und die aufgeklärte, relativistische, skeptische Welt des französischen Alltags gegenüberstehen. Wenn aber ein Algerier diese Kluft zu überspringen sucht, verbreitert sie sich nur noch mehr.

In dieser gespannten Atmosphäre kommt es blitzschnell zu Ausbrüchen. Irgendein Gerücht, eine vermeintliche Demügigung können sie auslösen. Jene Unruhen an der Rue de la Goutte dOr flammten auf, als ein Kleiderdieb samt seinem Hehler verhaftet wurden und sich daraufhin die Parole verbreitete: "Die Polizei hat zwei von uns umgebracht!" Sekunden später klirren die ersten Autosrheiben, sausen die ersten aus den umliegenden Läden geplünderten Flascheti durch die Luft, brennt das Geschäft eines ohnehin schon mit Boykott belebten Juden, liegt der zufällig des Weges kommende Tourist zusammengeschlagen neben seinem Motor Roller.

Auch der arabische Nationalismus in Französich Nordafrika rekrutiert sich im wesentlichen aus den Medinas von Paris, Lyon, Lilie. Hier in Frankreich, fern der Heimat und der religiösen Führung, ist er überhaupt erst entstanden. Und während seine gemäßigteren Führer sich ihr Rüstzeug an den laizistischen Universitäten der Metropole geholt haben, ist der radikalere Messali Hadj als Hilfsarbeiter den Weg durch jene Slums gegangen, in denen sich oft sechs seiner Landsleute tagsüber und sechs während der Nacht in das Einzelzimmer eines lausigen Hotels teilen müssen (und jeder zahlt den vollen Zimmerpreis. Mag der Ausbeuter auch gerade in diesem Falle ein Landsmann sein ) Wer von hier in die Heimat zurückkehrt, findet an gemäßigten Parolen kein Genüge mehr. Er ruft den Franzosen zu: "Packt eure Koffer oder richtet eure Särge!" Aber nicht nur Truppen und Stäbe, Aufrührer und Intellektuelle holt sich der arabische Nationalismus aus den "Medinas" in Frankreich. Wo es ein algerischer Laden- oder Bistrot Besitzer zu einem gewissen Einkommen gebracht haj, legen ihm die Untergrundorganisationen schwere Kontribtltionen auf. Zahlt er nicht, taucht ein "Rollkommando" auf, sehlägt alles- kür? und klein und sticht den "Verräter" zusammen.

Die Einsichtigen unter den Franzosen beruhigen sich nicht damit, daß es bisher trotz aller Bemühungen von kommunistischer Seite nicht zu einer wirklichen Zusammenarbeit zwischen KP und arabischem Nationalismus gekommen ist. Sie wissen, daß hier fürchterliche Pogrome — und Gegenpcgrome — drohen. Das Problem der Alerier in Frankreich hat Dimensionen angenommen, welche iene Flicklösungen ausschließen die den französischen Regierungen — mit der rühmlichen Ausnahme von Mendes France — allein noch offen zu stehen scheinen. Armin Mohler