London, im August

Für die sowjetischen Machthaber müßte London eigentlich eine Art Mekka des Kommunismus sein und ihre bevorstehende Reise dorthin einer Wallfahrt zum Grabe des Propheten gleichen. Vielleicht haben darum einige Übereifrige geplant, jetzt über dem Grab von Karl Marx ein Denkmal zu errichten.

34 Jahre hat Karl Marx in London gelebt. Es gibt sogar noch einen Mann hier, der ihn persönlich kannte. Das ist Mr. Charlton. Er ist heute schon alt, sehr alt; aber er erinnert sich noch deutlich an den „deutschen Gentleman im Exil“ mit dem mächtigen Vollbart, der wohl ab und zu ein freundliches Wort an die Kinder richtete, wenn er auf dem Nachhausewege vom Britischen Museum durch den Wellesley Road in Kentish Town kam. Was Marx damals sagte, hat Harry Charlton vergessen. Es wird nicht viel mehr gewesen sein als „Na, ihr Jungen“ und „Schönes Wetter heute“. Es hat jedenfalls die politische Entwicklung des damals 13jährigen Harry (der später Sozialist wurde und von 1922 bis 1945 Abgeordneter der Labour Party war) kaum beeinflussen können. Aber von dem Begräbnis weiß Mr. Charlton noch und davon, wie er und die anderen Jungen auf der Straße traurig waren über den Tod des freundlichen Sonderlings. Das war am 14. März 1883.

Karl Marx wurde im Norden von London, in Highgate beigesetzt. Wer heute das Grab besucht, fährt mit der Northern Line nach Archway und hat von der Untergrundbahnstation noch zehn Minuten zu laufen. Beim Betreten des Friedhofs fällt sein erster Blick auf das prächtige Grabmal – eines Hundes. „Unser geliebter Hektor“ sagt die Inschrift. Das Grab von Karl Marx konnte der Besucher erst nach eingehenden Erkundigungen beim Friedhofswärter finden, der übrigens nicht sehr ermutigend war. „Was wollen Sie eigentlich dort?“ fragte er, „es ist gar nichts zu sehen.“ – Und es ist auch nicht viel zu sehen – nichts, das an Pracht mit dem Grabdenkmal des Hundes zu vergleichen wäre. Ein kleiner Erdhügel, notdürftig vom Unkraut gereinigt; und eine schlichte Tafel mit den Namen von Karl Marx und seiner Ehefrau Jenny von Westphalen.

Eigentlich ist es eine typisch englische Grabstätte und man fragt sich, was wohl Bulganin und Chruschtschow und andere Bewunderer des Lenin-Mausoleums denken würden, wenn sie die letzte Ruhestätte des großen Begründers ihrer Heilslehre so schmucklos und ganz ohne Monumentalität sehen würden. Rudolf Walter