Gleich allen anderen Zweigen der Privatwirtschaft hat das kommunistische Regime in Peking auch den Menschenhandel verstaatlicht. Wobei die Handelsware nicht mehr Mandarine und reiche Kaufleute sind, wie in den Zeiten des privaten Räubergewerbes, sondern "ausländische Spione". Für den Preis der Ware spielt es dabei keine Rolle, ob es sich um einen echten oder um einen Ersatzspion handelt; es kommt allein auf die Zahlungsfähigkeit seines Heimatlandes an. Am meisten zu bieten haben die Amerikaner, und ein Geschäft, das erste richtige Lösegeldgeschäft — "Spione" gegen amerikanischen "Good will" — ist soeben in Genf abgeschlossen worden. Jenes Geschäft, um das es den Rotchinesen bei den Genfer Verhandlungen eigentlich ging, nämlich die Zulassung Peking Chinas zur UNO, ist nicht zustande gekommen. Peking muß bestimmt noch einmal tief in seine Gefängnisse greifen und auch die etwa 40 amerikanischen Missionare freilassen, um seine internationale Salonfähigkeit überzeugend darzutun. Es übereilt aber nichts. Denn alte Erfahrungen sagen ihm, daß die Zahlungsbereitwilligkeit der Angehörigen im Laufe der Zeit nicht kleiner, sondern größer wird, besonders wenn sich — wie jetzt nach der ersten Pressekonferenz der elf freigelassenen Flieger in Tokio — herumspricht, daß Gefangene in China gelegentlich auch gefoltert werden. Immerhin: Elf Flieger, 40 Missionare und das Versprechen (vorläufig) keinen Krieg in Formosa anzufangen, wäre nach Pekings Ansicht ein Angebot, dem Washington kaum widerstehen könnte.

Große Geschäfte werfen ihre Schatten vorau Am deutlichsten sieht man diese Schatten in Taipeh und in Söul. Tschiangkaischek blickt äußerst mißtrauisch nach Genf, und Syngman Rhee sieht d " einzige Fell, auf dem er sitzt — die amerikanisc Bereitschaft, ihn gegen neue Aggressionen vc<Norden zu schützen — im Wind der amerikani chinesischen Annäherung langsam davonschwir men. Daher überlegt er sich — und wer sollte ihm verdenken? — ob nicht auch er mit dem T spenst eines neuen Krieges politische Gesch" machen kann. Er verlangt in drohendem Ton v den Kommunisten die Räumung aller Gebiete < lieh des 38. Breitengrades und stellt der interna nalenWaffenstillstandskommission, deren polnF und tschechische Mitglieder er nun seinerseits t Spionage beschuldigt, mit ultimativem Spekta den Stuhl vor die Tür.

Aber die Aktien Syngman Rhees an der in nationalen Lösegeldbörse stehen nicht beson hoch. Er hat weder Flieger noch Missionare abieten, und auch seine Kriegsdrohungen machen die Welt viel weniger Eindruck als diejenigen se Feinde. Er ist ja schließlich nur ein Angegriffe und kein Angreifer. Nur bei einem Angreifer wgutes Betragen mit freudiger Überraschung begrüß und entsprechend belohnt — weil man es von ihm nicht erwartet. G. U. 11