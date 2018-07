Der Sommerschlußverkauf war zweifellos ein Erfolg, wenn man ihn von der Bilanzseite her betrachtet. Es wurden zum Teil recht günstige Einkaufschancen geboten; man warf schnell noch einen Blick auf das Barometer, das zum Kauf sommerlicher Textilien und Schuhe aufmunterte, und der Handel setzte flott ab, wenigstens in den ersten Tagen. Nach Ablauf einer Verkaufswoche wurde eine nennenswerte Absatzsteigerung gegenüber dem Vorjahre festgestellt. Man sprach sogar von 10 v. H., was für bestimmte Warengruppen, besonders bei sommerlichen Textilien mittlerer Qualität gewiß nicht zu hoch veranschlagt war. Das End- und Gesamtergebnis fiel nicht ganz so positiv aus, wie man es sich nach dem guten Start erhofft hatte; aber die Lager haben sich doch stärker gelichtet, als es im vergangenen Jahre der Fall war. Überständig blieb in der Hauptsache die ganz billige Ware die entweder sehr gering im Material ist oder hinter den schnell wechselnden modischen Ansprüchen zurückgeblieben war. Ebensowenig waren in den Schlußverkaufswochen die ausgesucht guten Qualitäten gefragt: ganz einfach deshalb, weil sie in die Preissenkungen im allgemeinen nicht einbezogen wurden. Diese Posten stören in der Schlußbilanz nicht, dafür allerdings um so mehr die überständigen billigen Sommerkleider, Wäschestücke und Mäntel, für die sich die Absatzchancen bis zur nächsten Saison keineswegs verbessern, sondern nur verschlechtern können. Daß es sich hierbei, vor allem in großen Geschäftshäusern, zum Teil um ganz beträchtliche Restbestände handelt, beeinflußt die einheitliche Beurteilung des Gesamtergebnisses. Auch sind regionale Unterschiede festzustellen, denen zufolge Nordwestdeutschland besser abgeschnitten hat als die südlichen Bezirke.

Auf vollen Touren lief der Sommerschlußverkauf nur etwa drei Tage, in kleineren und mittleren Landstädten nach kürzere Zeit. Was dann folgte, war kaum noch mit einem flotten Wochenendbetrieb zu vergleichen. Der Einzelhandel hat dieses Mal die gleichen Erfahrungen gemacht wie bei den vorangegangenen Schlußverkäufen: der Start ist entscheidend für das Räumungsergebnis. Selbst die immer mit dem Ende der ersten Verkaufswoche zusammenfallenden Lohn- und Gehaltszahlungen bringen gewöhnlich zwar noch kleine Korrekturen der Bilanz, die aber nicht mehr ausschlaggebend sind. – Die sogenannten Restetage fallen nur bei den Spezialgeschäften ins Gewicht.

Einzelhandel und Sommerschlußkunden mögen beide auf ihre Rechnung gekommen sein. Aber: der durch ein verhältnismäßig kurzes Stoßgeschäft charakterisierte Verlauf zeigt deutlich, daß der Saisonschlußverkauf sich trotz guter Ansätze noch nicht wieder völlig normalisiert hat; seine eigentliche wirtschaftliche Funktion erfüllt er deshalb nur zum Teil. Sehr viel mehr Konsumenten würden gern einen durch den Ausgang der Saison bedingten Preisnachlaß nutzen, wenn sie in Ruhe wählen und kaufen könnten, was in den ersten Schlußverkaufstagen erfahrungsgemäß noch immer nicht gut möglich ist. Sie wissen aber auch, daß, nachdem sich der erste Sturm gelegt hat, die Chancen, gute Stücke preisgünstig zu erstehen, nicht mehr sonderlich groß sind. Darum bleiben sie ganz fern. Wenn uns von Einzelhändlern bestätigt wird, daß kaum ein Drittel der Familien sich am Schlußverkauf beteiligte, so beweist diese Feststellung, daß der „Schlußverkaufs-Stammkunde“ noch das Feld beherrscht und nicht, wie es sein sollte, die breite Schicht der Konsumenten.

Allein mit dem Verschwinden der „Lockvögel“ und der eigens für den Schlußverkauf hergestellten „Pfennigschlager“ läßt sich eine Normalisierung des Geschäftsganges nicht erreichen. Solange sich die Preissenkungen nicht wenigstens ungefähr gleichmäßig auf das ganze restliche Sommerlager erstrecken und solange einzelne Schaufensterstücke weit über die sonstige Preisreduzierung hinaus auffallend billig – als Ersatz für die „Lockvögel“ – angeboten werden, wird der Saisonschlußverkauf sich in der Hauptsache in kurzen Stoßgeschäften abwickeln und weder den Kaufmann noch den Kunden voll befriedigen.

Viele Einzelhändler haben die Mängel der Situation erkannt und einen Ausweg beschritten, der allerdings zu ungeahnten Konsequenzen führen und schließlich die ganze traditionelle Einrichtung gefährden kann. Noch nie hat es bei einem Saisonschlußverkauf so viele inoffizielle „Vor-Starts“ gegeben wie in diesem Sommer. Das heiße Juli wetter mag dabei mitgewirkt haben, die gesetzlichen Termingrenzen etwas zu verwischen. Aber es ist ein offenes Geheimnis, daß in sehr vielen Fällen die Räumung der Sommerlager zu entsprechend herabgesetzten Preisen bereits in vollem Gange war, als die Schlußverkaufsplakate aufgeklebt wurden. Die Verbraucher haben gewiß nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil, sie nehmen, wie sich deutlich gezeigt hat, die neue Chance gern für sich wahr, und zwar auch die Kreise, die sonst dem „Ausverkaufsrummel“ ferngeblieben sind. Vielleicht zeigt sich darin, wenn schon an die alte Tradition nicht mehr angeknüpft werden kann, überhaupt der Beginn einer neuen, freien Entwicklung, wie sie in anderen Staaten bereits allgemein Platz gegriffen hat, z. B. in Amerika, wo jeder Geschäftsmann sein saisonbedingtes Warenlager räumt, wann und wie es ihm am besten dünkt. Uns erscheint diese Feststellung die interessanteste und zugleich wichtigste zum ganzen diesjährigen Sommerschlußverkauf – zumal anzunehmen ist, daß die schon recht zahlreichen Beispiele weiter Schule machen werden. Die Frage ist nur: was sagen die Einzelhandelsorganisationen als Hüter der Ordnung zu solchen Torerfolgen aus klarer Abseitsstellung? H. K.