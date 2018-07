Am 29. Juli 1955 erhielt der britische Professor Sydney Chapman, der Präsident des "Sonderkomitees für das Internationale Geophysikalische Jahr" einen Brief, in dem der Vorsitzende des "Nationalkomitees der Vereinigten Staaten für das Internationale Geophysikalische Jahr" ihm mitteilte, daß Amerika "endgültige Pläne für den Start kleiner Erdsatelliten während des Geophysikalischen Jahres 1957—58 in sein Programm eingeschlossen habe". Dieser Brief wurde, noch ehe der englische Professor ihn in Händen hielt, der internationalen Presse bekanntgegeben, zugleich mit einer Botschaft der "Nationalen Akademie der Wissenschaften" und dem offiziellen Programm des "Nationalkomitees der Vereinigten Staaten für das Geophysikalische Jahr". Seither erscheinen in den Zeitungen die Schlagzeilen, in denen "das Zeitalter der Eroberung des interstellaren Raumes" angekündigt wird. Die Botschaft der "Akademie der Wissenschaften" stellt die Erforschung der Ionosphäre in den Vordergrund. Es ist dies jene Lufthülle, die wie ein gewaltiger Schutzschild die Erde umgibt und Strahlungen mancherlei Atten abwehrt. Diese Hülle macht heute noch d Beobachtung vieler Vorgänge unmöglich, die Cinem besseren Verständnis des Universumieitragen könnten. "Darum" — so heißt es in Botschaft — "ist es außerordentlich wichtig, Wissenschaftler in die Lage versetzt werden umente außerhalb der Atmosphäre so zu fende Aufzeichnungen gange machen können, von Satelliten können gen zustande gebracht tungen werden dann; Schwierigkeiten über wenn der Tag kommij die Grenzen der Erds Weltraum vordringt. 1 zelheiten erfahren: DJ ren mit Hilfe von Rg die Ionosphäre bis Z1§ metern schießen und | Geschwindigkeit vonff geben. Die" Objekte" 1 durch als "künstliche J die Erde kreisen?i, daß sie fortlauyerschiedene Vorfurch den Einsatz ge Beobachtunerartige Beobachifzeigen, welche Werden müssen, der Mensch übeV B hinaus in den | n hat man jllen in zwei Jah=ne "Objekte" in äe von 400 Kilo undenkilometern " in eine Weile hin90 Minuten um Ist, sich derartige So schwer es für den Manöver im Kosmos vorzUffelen, so sicher sind die amerikanischen Forscherj§§Ur Sache, wobei sie sich auf die praktischen Ilstajjrungen der USWehrmacht mit Raketen si ihrfti können. Bereits im Jahre 1949 erreichte ein<rfahj:istufenrakete des amerikanischen Heeres, bejL" sine deutsche V 2Rakete mit einer ameri 1 (J fien Rakete vom Typ "WAG Corporal" , njA)iniert war, eine Höhe von 400 Kilometern, isieser Rekord war dadurch ermöglicht worden, Jaß zunächst nur die Antriebskraft der V 2 ausgelöst wurde. Durch sie erreichte die Stufenrakete ir: Vertikalflug eine Geschwindigkeit von 4800 Stundenkilometern und eine Höhe von 185 Kilometern, eine Leistung, nach der der Treibstoff der V 2 verbraucht war. In diesem Augenblick startete die vorgeschaltete "Corporal" Rakete, die mit einer Stundengeschwindigkeit von 8300 Kilometern die Rekordhöhe von 400 Kilometern erreichte, während die leere V 2 in die Tiefe stürzte.

Sechs Jahre sind seither vergangen, und mehr als 200 Raketen verschiedenster Bauarten und Größen sind in immer neuen Versuchen erprobt worden, über deren Ergebnisse die Öffentlichkeit nur wenig erfahren durfte. Nun aber hat Higerty, der Pressechef des Präsidenten Eisenhower, bei seiner denkwürdigen Konferenz im Weißen Haus den Journalisten Gelegenheit gegeben, eine Reihe prominenter Wissenschaftler soviel zu fragen, wie sie nur wollten. Sie erwiderten: "Keine unüberwindlichen technischen Schwierigkeiten!" Der als EinSatellit vorgesehene kugelförmige Körper werde zwar nur die Größe eines Fußballes haben, aber er werde die Erwartungen ganz sicherlich erfüllen. Nach den wenigen Mitteilungen, die über die Beschaffenheit dieses Satellitenkörpers gemacht wurden, scheint es sich um eine Konstruktion zu handeln, wie sie Professor Dr. Fred Singer von der Universität Maryland projektierte. Sein Erdsatellit heißt "MOUSE"; eine Typenbezeichnung, die sich aus den Anfangsbuchstaben der englischen Worte für "kleinster unbemannter Erdsatellit" zusammensetzt. Singers "MOUSE" ist eine um ihre Achse rotierende Hohlkugel mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern, in die wissenschaftliche Instrumente im Gesamtgewicht von 20 Kilogramm eingebaut sind, darunter "Geiger Zähler zur Messung der Intensität der Strahlung sowie Protonen- und Röntgenmeßgeräte für die Erforschung der kurzwelligen Bänder des Sonnenlichtes". Durch Photozellen sollen ständige Messungen des als "Albedo" bezeichneten Phänomens vorgenommen werden, das darin besteht, daß das Sonnenlicht durch Wolkendecken in den Weltenraum zurückgeworfen wird. Es könnten dann "langfristige Klimaänderungen auf der Erde erklärt und voraussagbar gemacht" werden. Die alle 90 Minuten die Erde umkreisende "Mouse" würde ferner durch ein eingebautes automatisches Funkgerät "über alle wichtigen Ereignisse auf der Sonne unterrichten". Der Satellit könne auch "Spuren von Natriumdampf in die oberen Atmosphärenschichten verstreuen, wo sie während der Dämmerung mit ihrem charakteristischen gelben Licht nachglühen und Aufschlüsse über Luftbewegungen in großer Höhe geben würden". Die Bahn, auf der der Satellit sich um die Erde bewegt, wird wahrscheinlich so gelegt werden, daß sie über die beiden Erdpole führt, weil dann die Sonnenstrahlen ununterbrochen auf die "Mouse" fallen.

"Dieser Umstand", so sagt Professor Singer, "schafft, abgesehen von der Möglichkeit ungestörter Beobachtungen, auch die Voraussetzung für die Anwendung von Sonnenlicht Transistoren Batterien zur Stromversorgung der Funkgeräte des Satelliten Die "Mouse" wird im Laufe einer Umdrehung der Erde um sich selbst, also innerhalb 24 Stunden, lömal um den Globus kreisen. Und Professor Singer verspricht sogar, daß man den Satelliten in der Morgen- und Abenddämmerung von der Erde sogar mit bloßem Auge erkennen könne.

Die Lebenszeit der "Mouse" kann einige Tage, vielleicht sogar einige Wochen betragen. Da die "Mouse" noch in den Grenzgebieten der Erdatmosphäre und nicht im luftleeren Raum kreist, sich also nicht im Gleichgewichtszustand von Schwerkraft und Fliehkraft befindet, bleibt sie der Anziehungskraft der Erde unterworfen. Sie ist also ein "unechter" Satellit, ein "Satelloid", der durch die Einwirkung der Schwerkraft in einer Spirale die Erde umkreist. In 100 Kilometern bis 80 Kilometer Höhe ist die Luftdichte so stark, daß der Satellit ins Glühen geraten wird. Er wird aas Schicksal aller jener fremden Eindringlinge aus dem Weltenraum teilen, die in der unsere Erde schützenden Lufthülle verbrennen.