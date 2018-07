Beim „Berliner Tageblatt“ war es üblich, den redaktionellen Kommentar zu der Entscheidung irgendeiner Instanz mit den Worten einzuleiten: „Diese Nachricht kommt nicht überraschend.“ So geschah es denn auch in aller Regel – ausgenommen natürlich solche Fälle, in denen sich die Redaktion prognostizierend auf eine gegenteilige Lösung festgelegt hatte. Dieses Verfahren hat einiges für sich; zum mindesten gibt es dem Leser das beruhigende Gefühl, da gut beraten zu sein, wo man ihm den Überraschungsschock gegenüber Ereignissen erspart, die offenbar unausweichlich-unausbleiblich waren. Im Falle der Diskonterhöhung (plus der zusätzlich von der Zentralbank beschlossenen Erhöhung der Mindestreservesätze) waren unsere Leser durch die in der Vorwoche hier ausgesprochene Prognose gewiß „gut bedient“. Für sie kam also die Entscheidung der Währungsbank, im Sinne einer nachdrücklichen Warnung vor konjunkturellen Übersteigerungen, gewiß „nicht überraschend zumal ja auch schon vor Monatsfrist der Juni-Bericht der Bank deutscher Länder hier analysiert worden ist; er war alles andere als eine reine Routinearbeit, und enthielt für jeden, der sich die Mühe machte, genau zu lesen, den Hinweis, daß die boom-Tendenzen in der westdeutschen Wirtschaft diese erneut in die Gefahrenzone gebracht hätten. Das alles ist keine Hexerei, und es gibt gewiß keinen Anlaß, sich wegen eines besonderen Scharfsinns oder Weitblicks zu rühmen – aber immerhin ist da ja wohl die Frage aufzuwerfen: wie sich eigentlich die zur Prognose besonders berufenen Instanzen zu den Entscheidungen stellen, durch die sie, mit ihren optimistisch gewandten Lagebeurteilungen, nun klar desavouiert worden sind.

Bisher liegt nur in einem Falle eine solche Stellungnahme vor, und zwar stammt sie, wenn auch die Quelle nicht angegeben ist, offensichtlich aus dem Bundeswirtschaftsministerium. In dem Kommentar zu den Beschlüssen des Zentralbankrates, den das „Bulletin“ bringt, heißt es zum Schluß:

„Alles in allem wurde also eine bemerkenswerte Ausdehnung des Kreditvolumens (nämlich durch die Bank deutscher Länder) festgestellt. Nach Ansicht sachverständiger Kreise sollte diese Entwicklung trotzdem nicht überbewertet werden, weil zu gleicher Zeit ein nicht weniger bedeutsames Ansteigen der Industrieproduktion zu verzeichnen war. (Der Produktionsindex – 1936 gleich 100 – stieg allein von 182 im Januar auf 209 im Juni.) Auch schreitet die allgemeine wirtschaftliche Expansion von Monat zu Monat fort.“

Wer dergleichen aufmerksam-kritisch liest, wird ein deutliches Mißbehagen empfinden... Welche Kreise sind denn „sachverständig“? und wo liegt, ihrer Ansicht nach, die „Überbewertung“ einer Entwicklung, die im verantwortlichen Kreise des Zentralbankrat es ernste Sorgen hervorgerufen und ihn zum Aufziehen eines Warnsignals veranlaßt hat? Soll es denn etwa so weitergehen, daß die ansteigende industrielle Erzeugung und „auch“ die – damit ja weitgehend identische! – „allgemeine wirtschaftliche Expansion“ überwiegend durch eine pari passu steigende kurzfristige Verschuldung, „auf Pump“ also, finanziert wird? (Und zwar einschließlich der Erzeugung, Bereitstellung und Verwendung des Investitionsbedarfs, also jener Produkte, die man früher – im Gegensatz zu den „Verbrauchsgütern“ – so treffend als „Kapitalgüter“ bezeichnete: womit also sinnfällig dargetan war, daß sie regulär aus Kapitalmitteln erworben werden, und nicht über kurzfristige Kredite!) Und weiter ist zu fragen, ob etwa die „sachverständigen Kreise“, auf die sich hier das „Bulletin“ beruft, das Bedenkliche der Tatsache denn gar nicht sehen; daß trotz Zuflusses erheblicher Mittel zu den Kapitalmärkten die kurzfristige Verschuldung keineswegs – wie es als Folge einer Konsolidierung von „Zwischenkrediten“ zu erwarten, und wie es auch gesund und „richtig“ wäre – sinkt sondern im Gegenteil noch von Monat zu Monat anwächst: entsprechend der „allgemeinen wirtschaftlichen Expansion...“ Und sind sich etwa alle Sachverständigen darüber einig, daß der Kauf auf Abzahlung, der ja viel teurer ist, als der Durchschnittskäufer weiß oder wahrhaben will, jetzt plötzlich ins Kraut schießt?

Auch der von den Expansionisten aller Richtungen immer wieder im Biedermannston vorgebrachte tröstliche Hinweis darauf, daß ja unsere Konjunktur „eingebettet“ sei in eine weltweite prosperity-Welle, verfängt nun nicht mehr so recht, nachdem eine ganze Reihe von Währungsbanken (zuletzt noch, und zugleich mit der unsrigen, diejenigen von Brüssel und New York) das gleiche Gefahrensignal der Diskonterhöhung gezogen haben. Man tut das ja gewiß nicht aus dogmatischen Erwägungen – dergleichen geschieht nur, wenn die echte Sorge gegeben ist, daß ein gesundes Wachstum sich übersteigert: hier ins Übermaß des Spekulativen, da in eine nicht hinreichend solide finanzierte Überexpansion. Mag nun die Gefährdung der Preisstabilität in Inneren oder aber die Zahlungsbilanzverschlechterung als die eigentliche Gefahr, der man ausweichen möchte, erscheinen: die akute Sorge ist keineswegs das vielzitierte „Abgleiten“ in eine inflatorische Entwicklung, sondern der (bei rechtzeitigem „Ablassen des Dampfes“ – oder der „Luft“!) durchaus vermeidbare allgemeine geschäftliche Rückschlag. Entweder kommt er „von selber“, wenn Illusionen (und Wechsel – oder auch Schecks) platzen ... oder als Folge eines (weil verspätet) allzu hart einsetzenden Anziehens der Bremsen; sicher ist auf alle Fälle, daß ein solcher Rückschlag unvermeidbar ist. Hätte man bei uns jetzt noch weiter gezögert, dann wäre in aller Kürze ein Herunterschalten notwendig geworden. E. T.