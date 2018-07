„Ich bitte die Verwaltung herzlich, doch auch einmal zu bedenken, daß wir Kleinaktionäre von der Dividende leben müssen. Man soll nicht nur aus sozialen Gründen freiwillig Millionen für die Belegschaft ausgeben, sondern auch bei der Bemessung der Dividendenhöhe die soziale Lage sehr vieler Kleinaktionäre berücksichtigen. Ich bitte daher, die Dividende um 1 v. H., also von 5 auf 6 v. H., zu erhöhen.“ Diese Worte fielen auf der Hauptversammlung der Ford-Werke AG., Köln. AR-Vorsitzer Dr. Hauss erwiderte, daß der Hinweis des Aktionärs von der Verwaltung mit Aufmerksamkeit aufgenommen werde und daß sicherlich der soziale Gesichtspunkt, den der Aktionär darstellte, berücksichtigt werden müsse. Wenn die Gesellschah dennoch nicht mehr als 5 nach 3 v. H. Dividende verteile, so geschehe dies aus anderen Gründen.

Ford gab ein Beispiel, wie sich in zahlreichen Hauptversammlungen ein Dividenden-Gespräch zwischen Aktionären und Verwaltung abzuspielen pflegt. Dazu wäre etwas Grundsätzliches zu sagen, denn beide Seiten, Aktionär wie Verwaltung, verhalten sich in dem angegebenen Beispiel nicht richtig. Es hat den Anschein, als ob ein falscher Sozialmantel allzu viele Gebiete der Wirtschaft zu überdecken beginnt. Die Aktie ist kein Sozialpapier. Sie darf auch niemals dazu werden, wenn der Kapitalmarkt funktionieren soll. Wer eine ruhige Rente aus Anlagewerten beziehen will, soll in die Rentenpapiere gehen. Die Dividende ist der Arteil an einer jeweils größeren oder kleineren Ertragskraft in einem verflossenen Geschäftsjahr. Sie wird, wenn sie echt ist, mit dem konjunkturellen Auf und Ab schwanken. Wir halten die Annahme mancher Aktionäre, ohne weiteres Anspruch auf eine Verzinsung zu haben, für falsch. Im Gegenteil: Der Aktionär muß wissen, daß er sich mit dem Kauf einer Aktie mitten in die Chancen und Risiken industrieller Unternehmenstätigkeit und in die Fährnisse schwankender Binnen- und Außenmärkte begibt. Da ist kein Platz für Sozialrenten oder Dividendengarantien.

Es war geradezu ein Lichtstrahl in die Nebel der jüngsten Dividendendiskussionen, als auf der HV der Saline Ludwigshalle AG (Saline und chemische Fabrik in Bad Wimpfen am Neckar) der Vorsitzer des AR, Bankdirektor Erwin Bohner von der Handels- und Gewerbebank Heilbronn, zur Dividendenpolitik so Stellung nahm, wie es bisher selten – sogar sehr selten – anzutreffen gewesen ist. Das Unternehmen zahlt 10 nach 9 v. H. für 1954. Direktor Bohner erklärte dazu, die Verwaltung vertrete den Standpunkt, daß die Aktie ein Unternehmerpapier sei. Der Aktionär habe am Ergebnis jedes einzelnen Geschäftsjahres Anspruch auf angemessene Beteiligung. Mit dieser Auffassung begebe man sich „in einen Gegensatz zu denjenigen Gesellschaften, die den ersten Wert auf eine Dividendenkontinuität legen und deshalb lieber auch in guten Jahren mäßigere Dividenden ausschütten, weil sie die Aktie wie ein rentenähnliches Anlagepapier behandeln wollen“. Gleichzeitig gab Direktor Bohner den Aktionären zu verstehen, daß – aus Gründen rückläufiger Exporte – die 1954 gut verdiente Dividende von 10 v. H. nicht unbedingt auch 1955 sicher sei. – Hier hat die Dividende wieder ihren richtigen Sinn und die Aktie ihren echten Platz erhalten. Es würde der allgemeinen Diskussion zwischen den Sozialpartnern dienlich sein, wenn der Zins des Aktionärs wieder stärker den Ertragsschwankungen angepaßt werden würde. Die Politik der Dividendenkontinuität verfälscht das Unternehmerische in der gegenwärtigen freien Wirtschaft und erweckt den Anschein, als ob die Aktionäre nichtstuende Kuponschneider mit sicherem Einkommen wären ...

Die Auffassung, daß eine „stabile Dividendenlage“ ein wirtschaftlich sinnvolles Handeln wäre, halten wir also nicht für richtig. Sie verführt leicht zu Bilanzkunststücken, die in schlechten Jahren Prestige-Dividenden aus Rücklagen und in guten Jahren – wie jetzt zum Beispiel – Gewinnverschleierungen oder unnütze Ertragsvergeudung zur Voraussetzung haben. Zur Zeit ist vielfach eine Haltung Mode, die das Recht des Aktionärs auf seinen angemessenen Anteil am Jahresertrag nicht genug berücksichtigt. Es fehlt manchen Verwaltungen ganz offensichtlich der Mut, über 5 oder 6 oder auch 8 v. H. Dividende hinauszugehen, obwohl die vorzüglichen Gewinnjahre der jüngsten Vergangenheit (trotz der Steuerpolitik) höhere Dividenden gestatten. Es besteht eine merkwürdige Scheu, den Aktionär an guten Sondergewinnen teilnehmen zu lassen. So kommen, soweit wir feststellen konnten, auf tausend Aktiengesellschaften noch keine zwölf, die neben ihrer Dividende die gute Sonderkonjunktur der Vergangenheit durch einen Bonus in 2 oder 3 oder 5 v. H. Höhe dem Aktionär vergüteten.

Zuweilen ist der Einwand zu hören: hohe Dividenden fordern Lohnwünsche heraus. Dieser Einwand ist jedoch unrealistisch, wenn der Aktie – und das liegt ausschließlich an den Verwaltungsorganen – durch schwankende Dividenden wieder der Charakter eins Unternehmer-Papieres gegeben wird. So wie die Aktionäre keine Sozialrente von ihren Unternehmen verlangen und nicht selbst in den Hauptversammlungen um Almosen bitten sollten, so müssen umgekehrt die Verwaltungen das Recht ihrer Eigentümer auf anständige Ertragsbeteiligung in diesen Gewinnjahren der Industrie respektieren. Es kommen auch wieder einmal Jahre, in denen die Aktionäre auf jeden Zins vergeblich werden warten müssen. Dabei dürfte es recht zweifelhaft sein, ob im gleichen Tempo der sogenannte freiwillige Sozialaufwand für die Belegschaften abgebaut wird oder abgebaut werden kann, da sich meist daraus ein Gewohnheitsrecht entwickelt hat, das zum Tarifvertrag gehört. Selbst bei 12 oder 15 v. H. Dividenden steht sich auf die Dauer in gut und sozial geführten Unternehmen der Mann an der Maschine oder der Konstrukteur in den Kontoren immer besser als der Aktionär, vor allem wenn ihm eine der Dividendenhöhe angepaßte eigene (und schwankende!) Ertragsbeteiligung zukommt. W.-O. Reichelt