Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Eternit AG, Berlin-Hamburg, feierte 25 Jahre nach der ersten Auslieferung ihrer Erzeugnisse durch das Berliner Werk in Leimen bei Heidelberg die Eröffnung des ersten Bauabschnittes ihres neuen Asbestzementwerkes, des modernsten der Welt. Wie Vorstandsmitglied Horst Kutsch bei dieser Gelegenheit mitteilte, ist dieses Werk – dessen zweiter Bauabschnitt eine Druckrohrfabrik umfaßt, die im kommenden Frühjahr die Produktion aufnehmen soll – vornehmlich zur Belieferung des süddeutschen Raumes bestimmt. Die Gesellschaft wird dann außer über fünf Plattenwerke in Berlin, Tönning. Neuß, Heidelberg und Freiburg über zwei Druckrohrproduktionsstätten in Berlin und Heidelberg verfügen, mit denen sie nicht nur den steigenden Bedarf an ihren bisherigen Erzeugnissen befriedigen, sondern nach einem schon festliegenden Plan den Markt auch mit einer Reihe neuer Artikel auf verschiedenen Gebieten versorgen will. Dir. Kutsch erinnerte an die Steigerung der Jahresumsätze von 200 000 DM 1948 auf 45 Mill. DM in 1954 und sagt; für das laufende Jahr eine weitere Zunahme um 25 v. H. voraus Zur Beurteilung der weiteren Aussichten erwähnte er, daß ein Deutschland zur Zeit je Kopf der Bevölkerung nur etwa eh halber Quadratmeter Asbestzement produziert wird, wahren! es in der Schweiz 1. in Schweden 1,5, in Dänemark 1,75 und in den Beneluxstaaten nahezu 2,5 Quadratmeter sind Für das durch Zusammenbruch und Blockade besonders geschädigte Berliner Stammwerk kündigte Kutsch weitere Investitionen zu-Wiederherstellung der alten Leistungsfähigkeit an.

Günstige Geschäftsentwicklung bei New York-Hamburger Gummi-Waaren. Die HV der New York-Hamburger Gummi Waaren Compagnie. Hamburg-Harburg, genehmigte den Abschluß 1954 mit 7 v. H. Dividende auf 3,20 Mill. DM AK. Das neue Geschäftsjahr hat sich bisher sehr günstig entwickelt. Im letzter und im laufenden Jahr hatte der Vorstand seine Aufmersamkeit vor allem auf die Verminderung der aus der Wiederaufbauzeit stammenden Kredite zu richten. Die Bemühungen sind trotz des ständig steigenden Umsatzes so erfolgreich gewesen, daß Ende 1955 nur noch etwa 0,38 Mill. DM langfristige, hypothekarisch gesicherte Kredite und 0,50 Mill. DM Darlehen bzw. Offene Bankkredite bestehen werden. Dieses Ergebnis war nur durch größte Zurückhaltung bei den Investitionen möglich. In den nächsten Jahren müssen allerdings erhebliche bisher unterlassene Investitionen nachgeholt werden.

Deutsche Werft erhielt weitere Neubauaufträge. Aufträge über den Bau von acht Erzfrachtern mit je 34 500 tdw hat die International Handy Corporation in San Francisco der Deutschen Werft in Hamburg erteilt. Außerdem hat die Deutsche Werft Aufträge über weitere sechs Erzfrachter von je 14 700 tdw hereingenommen. Das Unternehmen will in den nächsten Jahren den Schwerpunkt seiner Produktion auf den Bau dieser Spezialschiffe legen. Nachdem darüberhinaus Neubauaufträge über 14 besonders schnelle Frachtschiffe mit einer Geschwindigkeit von 17 bis 18 Knoten kontrahiert wurden, stellt sich der Gesamtauftragsbestand dieses größten deutschen Schiffbauunternehmens auf z. Z. rund 900 000 tdw, deren Fertigstellung bis 1958 erfolgen soll.

Wolfsburg potenziert sich auf US-Markt. Das Volkswagenwerk hat am 11. August im Staate New Jersey (USA) eine Fabrik zur Montage von Volkswagen erworben. Bisher besaß das Unternehmen ein eigenes Montagewerk nur in Brasilien. Außerdem gibt es zahlreiche VW-Montagewerke im Besitz ausländischer Importeure, so u. a. in Belgien, Irland und Südafrika.

Bosch auf dem argentinischen Markt. Auf Grund eines 1954 geschlossenen Vertrages mit einer argentinischen Industrie- und Finanzgruppe beginnt die Firma Robert Bosch GmbH, Stuttgart, mit dem Aufbau einer Fabrik für Diesel-Einspritzausrüstungen in Buenos Aires. Die Fabrik wird unter der Firma „Inyecto Magnet S. A.“ errichtet. Bosch wird an ihr kapitalmäßig beteiligt sein. Die „Inyecto Magnet S. A.“ wird sich mit der Herstellung von Erzeugnissen nach Fertigungsunterlagen und Lizenzen von Bosch sowie mit dem Vertrieb von Bosch-Erzeugnissen in Argentinien befassen.

Die Kölner Tapetenfabrik Flammersheim & Steinmann GmbH beging in diesen Tagen die Feier ihres 140jährigen Bestehens. Nach Beseitigung der großen Kriegsschäden hat die Firma, die als die älteste deutsche Tapetenfabrik gilt, heute ihre Vorkriegsproduktion wieder erreicht. Mit der Entwicklung der deutschen Tapetenindustrie ist Flammersheim & Steinmann eng verbunden. Etwa 20 der 40 deutschen Tapetenfabriken befinden sich im Rheinland.

Aachener und Münchener Feuer in zufriedenstellender Entwicklung. Die HV der Aachener und Münchener Feuerversicherungs-Gesellschaft, Aachen, genehmigte den Abschluß für 1953 mit 8 v. H. Dividende auf das eingezahlte AK von 7,0 Mill. DM. Nach Zuweisung von 0,20 Mill. DM an die freie Rücklage weist die Gesellschaft für 1953 einen Gewinn von 1,25 Mill. DM aus, der sich um den Vortrag auf 1,45 Mill. DM erhöht. Im Berichtsjahr standen 66,01 (i. V. 55,69) Mill. DM Prämieneinnahmen Schadensaufwendungen in Höhe von 34,09 (29,92) Mill. DM gegenüber. 1954 und im ersten Halbjahr 1955 hat sich, so erklärte der Vorsitzende des Vorstandes, Generaldir. Walter Schmidt, das Geschäft zufriedenstellend entwickelt. Im Jahre 1954 sind die Prämieneinnahmen um 13,7 v. H auf rd. 75 Mill. DM gestiegen. Der Zugang an neuen Versicherungen hat 1954 mit 228 435 Versicherungen um 14 v. H. zugenommen. Obwohl der Schadensanfall 1954 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen ist, hofft die Verwaltung, auch für 1954 wieder 8 v. H. Dividende verteilen zu können. Im ersten Halbjahr 1955 haben sich die Beitragseinnahmen so zufriedenstellend entwickelt, daß das Jahresprämienaufkommen 1955 nicht unerheblich über 80 Mill. DM liegen dürfte.