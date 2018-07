Siena, im August

Die Volksfeste in aller Welt waren noch nie so zahlreich und so farbenprächtig wie in unserer als nüchtern verschrienen Zeit. Von Lappland bis zu den Südseeinseln blüht das Folklore – nur hat es meist weniger mit dem „Volk“ als mit der Fremdenverkehrswerbung zu tun. Zu den Ausnahmen unter den in aller Welt berühmten und von aller Welt besuchten Volksfesten gehört der Palio zu Siena. Denn dieses zweimal im Jahre (am 2. Juli und am 16. August) von mittelalterlichem Pomp umgebene Pferderennen ist das Fest des Volkes von Siena. Die Fremden, die zu Tausenden aus allen Ländern kommen, werden freundlich geduldet und völlig vergessen über der leidenschaftlichen Begeisterung, die jeden Bürger von Siena ergreift, wenn die Glocken der ganzen Stadt das große Ereignis einläuten. Tagelang zuvor haben rinderbespannte Karren auf dem halbovalen Marktplatz, der Piazza del Campo, der sich, rings von mittelalterlichen Palazzi umschlossen, wie ein feierlicher Festsaal auftut, die Rennbahn von weißem Sand aufgeschüttet.

Wenn die Glocke vom Rathausturm, der Torre del Mangia (dessen Erbauer im 14. Jahrhundert ehrenwörtlich versprechen mußte, che non cade, daß er nicht einstürzen werde) den Palio einläutet, ist ganz Siena auf dem Marktplatz, an den Fenstern und auf den Dächern der umgebenden Häuser versammelt. Und auch die Alten und Kranken, die einzigen, die nicht teilnehmen konnten, beten in ihren Stuben zur Madonna für den Sieg ihrer Contrada. Von den siebzehn Stadtteilen Sienas, Contrada genannt, werden jeweils zehn durch das Los bestimmt, an dem Pferderennen teilzunehmen. Jedes Pferd und sein Reiter werden zuvor in der Pfarrkirche ihrer Contrada gesegnet. Vor dem Rennen ziehen die Vertreter der Contraden, von Fahnen schwingenden Knaben angeführt, in mittelalterlichen Gewändern um den Platz. In der Würde dieses Aufzugs, des immer wieder – und den Fremden fast ermüdenden – Spiels der wirbelnden Fahnen, stellt Siena sich selbst dar. Wie man den Basler am Trommelschlag erkennt, so kannte man als Ausweis des Bürgers von Siena die Kunst des Fahnenschwingens verlangen. Der größte Stolz ihrer Knaben ist es, unter den Augen von Zehntausenden von kritischen Mitbürgern ihre Kunst vollendet zu beherrschen, die größte Blamage, vor diesem Forum zu versagen. Erst wenn der große Festzug in selbstgenießerischer Gelassenheit beendet ist, beginnt das Rennen. Ein barbarisches Rennen auf ungesattelten Pferden, dreimal das steigende und fallende Oval des Campos umrundend. Gefährliche Stürze sind nicht selten. Aber der Aufschrei des Schreckens, der sie begleitet, versinkt in dem leidenschaftlichen Schreien und Pfeifen einer hingerissenen Menge, die das Jagen der Pferde bis zum Sieg begleitet.

Der siegreiche Reiter wird vom Rücken seines Pferdes gerissen und wird, von allen Bürgern gefolgt, von seiner Contrada umjubelt auf den Schultern, zum Dom von Siena getragen. Wie eine Sturmflut stürmt die Menge durch die engen Gassen zu dem Dom mit der schwarz-weiß gestreiften Marmorfassade, jauzend, pfeifend, fahnenschwingend. Trügen sie nicht das Banner der Madonna, den Palio, voran, stände nicht der Erzbischof lächelnd und segnend vor seinem Portal, man könnte meinen, eine rasende Volksmenge setzte zum Sturm auf die Kathedrale an. – Von Läufern mit kleinen Schellen begleitet, bahnen sich indessen die Bahrenträger mit den Verletzten des Rennens ihren Weg zu dem mittelalterlichen Spital zu Füßen des Domes, das seit Dantes Zeiten seine Tore den Kranken auftut. Tagelang noch feiert die siegreiche Contrada ihren – Triumph mit Strömen des roten Chianti, der auf den Höhen rings um Siena wächst.

Monika v. Zitzewitz