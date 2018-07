Die ganze technische Wunderwelt moderner Nachrichtenübermittlung ist auf der Genfer Konferenz aufgeboten worden, um die Menschheit über jede Phase dieser welthistorischen Zusammenkunft auf dem laufenden zu halten. Die Folge ist, daß wir so gut wie nichts erfahren haben, es sei denn, daß nichts geschehen sei, was eine Übermittlung verdient hätte. Bei dem nächsten internationalen Treffen, also spätestens im Oktober, wird man sich weiterer Fortschritte erfreuen können.

In Genf gab es zeitweilig an die zweitausend Berichterstatter, die mit allen Waffen ausgerüstet waren, von der Schreibmaschine bis zur Fernsehkamera. Die Direktoren großer Agenturen und Nachrichtenkonzerne waren „persönlich“ herbeigeeilt, um ihren schweißtriefenden Angestellten im Wege zu stehen. Kabelbündel, Telefonschnüre, Scheinwerfer und allerlei fahrbare Gestelle versperrten die Zugänge zum Geschehen – und das war gut so, denn es geschah nichts. Während die Staatsmänner im Palast der Nationen ihre Rede ablasen, trugen die Pressereferenten den gleichen Text im Versammlungsraum der Presse vor. Schließlich oft gleichzeitig – wurden diese Texte, sauber vervielfältigt, an die Nachrichtenleute verteilt, wobei die Stärksten gewöhnlich die ersten Exemplare errafften, die ihnen dann von den Stürmern der zweiten Welle entrissen wurden. So wogte der Kampf um etwas, was ohne Mithilfe auch nur eines einzigen Berichterstatters abends sowieso durch alle Setzmaschinen laufen würde. Der Apparat rang mit sich selbst, er versuchte, seinen eigenen Schwanz ins Maul zu kriegen, um sich hastig verschlingen zu können.

Zweitausend Berichterstatter – und jeder von ihnen war davon überzeugt, daß man vielleicht gute Arbeit hätte leisten können, wenn man zu fünfzig gewesen wäre. Das Nachrichtenwesen ist in vollem Selbstmord begriffen; es werden keine Ereignisse mehr photographiert, sondern es werden Szenen gestellt, um aufgenommen zu werden. Schukow wird gebeten, seinem Kriegskameraden Eisenhower die Hand auf die Schulter zu legen – und beide gehorchen! Kein Berichterstatter hat die mindeste Hoffnung, eine Information „auf höchster Ebene“ zu erhalten. Aber was verschlägt’s –: sie kommen zweitausend Mann hoch und treiben mit Neuigkeiten Inzucht, sie erzählen sich Geschichten, sie tauschen Gerüchte aus und geben sich gegenseitig Winke, kurzum, sie schlagen so ungeheure Mengen an Nachrichten, Meinungen, Hoffnungen und Anekdoten um, daß zum Schluß alles in sich zerfällt und verweht wird, bis keine Spur mehr bleibt – denn wie könnte sonst am anderen Tag in allen Zeitungen der Welt dasselbe stehen! Eitel Zauberei, wie Mephisto sie mit Weiß- und Rotwein in Auerbachs Keller treibt. Aber Mephisto war ein Schelm, während die Berichterstatter in der Mehrzahl tüchtige und solide Männer sein dürften. Denn nicht sie sind es, die Hexerei mit dem Nichts treiben, sondern die zunehmende Vervollkommnung des Nachrichtenbetriebes tötet die echte Berichterstattung, rottet die persönliche Information aus und macht aus den internationalen Konferenzen Jahrmärkte, auf denen die Staatsmänner ihre eigenen Schaubuden unterhalten und ihre Gesichter hinhalten, wie ein Gaukler seine Tätowierungen sehen läßt.

Aus keinem Mißstand gibt es eine Rückkehr zu dem früheren Status, es gibt nur die Verwandlung. Kein Politiker wird je den Mut wiedergewinnen, sich – ohne Furcht vor gleichmacherischen Entrüstungsstürmen – einige wenige Vertraute unter den Berichterstattern zu schaffen. Diese Möglichkeit ist durch den Sieg des Paritätsprinzips für immer zerschlagen. Kein Pressemann wird je wieder auf freier Wildbahn ein Staatsgeheimnis oder auch nur eine Neuigkeit erbeuten. Die Lautsprecherübertragung in allen Sprachen, das gedruckte Kommuniqué, die Massenversammlung der Pressekonferenz, die „eigenen fünf Minuten“ für die Kameraleute, vor denen die Minister mit verzweifelter Bonhomie antreten, und, wenn es hoch kommt, das kalte Büfett für die „Herren von der Presse“, denen die Herren der Außenministerien angewidert zusehen. Das Massenaufgebot an Menschen und Geräten ist der reine Leerlauf. Je größer dies Aufgebot – und es wird von Konferenz zu Konferenz wachsen –, um so unerbittlicher sinkt die Möglichkeit einer rechten Unterrichtung und einer individuell geprägten Berichterstattung. Praktisch ist denn auch der Ehrgeiz der Weltpresse, im Politischen noch originell zu sein, schon längst erloschen. Das Bild hat die Schlacht gewonnen, und dieser Sieg ist um so endgültiger, als wir kaum noch ein Bild zu sehen kriegen, das nicht auf Grund genauer Verabredung mit der photographierten Person zustande kommt.

Das, was man die öffentliche Meinung nennt, hat damit einen Triumph errungen, der an Selbstmord grenzt. Sie hat sich die äußerste und brutalste Öffentlichkeit aller internationalen Konferenzen erzwungen, und nun ist es so weit, daß niemand mehr etwas Rechtes erfährt und daß die Rückkehr zu den tyrannischen Methoden hochnäsigster Geheimdiplomatie unvermeidlich ist, wenn anders die politischen Spitzenfiguren überhaupt noch miteinander umgehen wollen. Solange ein Chor von tausend Stimmen den Staatsmännern dieser jammervollen Welt ein gebieterisches „Bitte recht freundlich!“ zuruft und dabei auf absolute Gefügigkeit rechnen darf, solange wird die Menschheit selbst bei einer Diskussion über die Frage, in welcher Soße sie verspeist werden soll, das Gähnen nicht unterdrücken können.