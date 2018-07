Konferenzfahrplan. – Um zwei wichtige Zeitangaben ist der diesjährige Konferenzfahrplan bereichert worden: „Etwa“ am 9. September (die letzten Ungewißheiten über den Termin, ja über das Zustandekommen der Reise sind noch nicht beseitigt) soll Adenauer nach Moskau fliegen; und am 27. Oktober werden die Außenminister der „vier Großen“ in Genf zusammenkommen. Dazwischen liegt, zeitlich eingeklemmt und auch mit wesentlich geringerer Spannung erwartet, die am 13. September beginnende Vollversammlung der UNO. Was die deutsche Frage betrifft, so weiß Moskau nach der letzten Bonner Note, daß die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, um die es der Sowjetregierung bei dem Adenauer-Besuch in erster Linie geht, nur über eine zum mindesten grundsätzliche Verständigung in der Wiedervereinigungsfrage zu erreichen ist.

Abrüstung – Mit ihrem Beschluß, 640 000 Mann weniger unter den Fahnen zu halten, erreicht die Sowjetregierung zwei unmittelbare Vorteile: es werden Arbeitskräfte frei, die in Industrie und Landwirtschaft dringend gebraucht werden, und die Entlassungen machen im entspannungsfreudigen Ausland einen guten Eindruck. Die militärischen Nachteile fallen weniger ins Gewicht, da die Sowjetunion nach wie vor rund vier Millionen Mann unter den Waffen hält und für Massenheere in der modernen Atomstrategie nach Ansicht maßgebender Militärsachverständiger ohnedies kein Platz ist.

Volkswagen in USA. – In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden in den USA 10 282 Volkswagen verkauft. Die Gesamtzahl aller in der gleichen Zeit auf dem amerikanischen Markt abgesetzten englischen Wagen betrug 6367. London und Washington nehmen solche Zahlen mit Hochachtung, aber auch mit Besorgnis zur Kenntnis, So schreibt Herald Tribune, Deutschland sei zu seinen Erfolgen auf dem Weltmarkt zu beglückwünschen, „aber eine so dynamische Kraft vertrüge es, aufmerksam beobachtet zu werden“. Eine Rückkehr zu hemmungslosem Wirtschaftsnationalismus würde mit einer Katastrophe enden, daher sollten die großen Handelsnationen des Westens ihre „Konkurrenzinstinkte rechtzeitig zähmen und dabei auch Deutschland nicht vergessen“.

Indochina und Korea. – Die Aussichten auf eine Wiedervereinigung Indochinas und Koreas durch freie Wahlen haben sich in den letzten Tagen weiter verschlechtert. Der südvietnamesische Regierungschef Diem verweigert die Vorbereitung von Wahlen, die laut Genfer Abkommen im nächsten Jahr stattfinden sollen. Er mißtraut der Freiheit der Wahlen in dem kommunistisch regierten und bevölkerungsmäßig stärkerem Nordindochina. Umgekehrt liegen die Dinge in Korea. Hier wollen die Kommunisten keine Wahlen, weil sie zahlenmäßig schwächer sind und ihr Regime sich ohne den Schutz chinesischer Bajonette nicht halten kann. Die Zahl dieser chinesischen Bajonette zu verschleiern, ist die eigentliche (wenn auch nicht die offizielle) Aufgabe der tschechischen und polnischen Mitglieder der „neutralen“ Waffenstillstandskommission in Korea. Die Amerikaner ermahnen jedoch Syngman Rhee, die Entfernung der Tschechen und Polen nicht mit Gewalt zu betreiben und versprechen ihm die Regelung dieser Frage auf dem Verhandlungswege,

Energie aus Wasserstoff. – Die Genfer Atomkonferenz zeigte – wohl als wichtigstes Ergebnis – daß die Energiesorgen der Menschheit endgültig und für alle Zeit erst dann behoben sind, wenn es gelingt, nicht nur Uranium und Thorium, deren Vorkommen auf der Erde zwar groß, aber Wasserist, sondern auch die unheimliche Kraft des Wasserstoffatoms friedlichen Zwecken dienstbar zu gelöscht Daß mit dieser Kraft die Zivilisation ihrer gelöscht werden kann, wußten wir; daß mit ihrer Hilfe die Zivilisation für immer erhalten werden kann, versicherten uns die Atomsachversfändigon der Welt in Genf. Sie baten nur – zur Lösung des Problems – um zwanzig bis dreißig Jahre Zeit.

Saarstatut. – Der Entschluß der Saar-CDU zum Saarstatut „nein“ zu sagen, gibt dem Saarproblem ein neues Gesicht. Zwar halten neutrale Sachverständige nach wie vor einen Abstimmungssieg der Stafufanhänger für möglich, doch wird dieser nicht überwältigend sein. Die Hoffnungen auf eine endgültige Bereinigung des deutsch-französischen Streites um die Saar durch das Abkommen zwischen Mendès-France und Adenauer sind stark erschüttert.

Balkansorgen. – Amtliche Dementis der Gerüchte über einen baldigen Abzug der Sowjettruppen aus Ungarn und Rumänien haben die Nervosität und Unsicherheit der Satellitenregierungen über die Absichten Moskaus nicht beseitigt. Deportationen und Verhaftungen, auch von Tito-Anhängern, nehmen ihren Fortgang. Belgrad will sich das nicht gefallen lassen und protestiert gegen diese „Abweichung“ von der neuen Tito-freundlichen Linie Moskaus. Hauptzielscheibe der Angriffe Belgrads ist Ungarns Kommunist und Stalinist Nr. 1, Rakosi. – Moskau schweigt einstweilen, unterstützt Belgrad aber indirekt, zum Beispiel durch Veröffentlichung der jugoslawischen Angriffe gegen Rakosi durch TASS.