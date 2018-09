Der Ausgang des Krieges traf die Deutsche Vergaser Gesellschaft geradezu vernichtend: das Berliner Werk war durch Kriegseinwirkungen fast vollkommen zerstört, und was von Bomben und Brand verschont blieb, wurde demontiert; die Betriebe in Prag (500 Arbeitskräfte), Forst (1000 Arbeitskräfte) und Wittenberge (300 Arbeitskräfte) wurden enteignet. Die deutsche Automobilfabrikation lief 1946/47 langsam wieder an, und die Fabriken waren gezwungen, sich zunächst mit den in Deutschland noch befindlichen Beständen an Vergasern und Kraftstoffpumpen zu behelfen. Einige von ihnen, die Firmen Daimler-Benz und Volkswagenwerk, begannen zu diesem Zeitpunkt in Abrede mit der Deutschen Vergaser Gesellschaft und in Unterlizenz Vergaser und Pumpen selbst herzustellen. Heute werden alle deutschen Automobilfabriken, mit Ausnahme von Opel, von der Deutschen Vergaser Gesellschaft mit Vergasern, Kraftstoffpumpen und Ersatzteilen beliefert. Das Unternehmen leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Fertigungszahlen der deutschen Automobilfabriken und unterstützt diese in ihren Bemühungen um den Export.

Die Deutsche Vergasergesellschaft verfügt heute über Werke in Neuß, Berlin und Lobberich. Die technische Forschung, die Neuentwicklung und das Patentwesen sowie alle Fragen technischer und kommerzieller Art werden zentral von Neuß gesteuert Das Berliner Unternehmen ist mit neuzeitlichsten Maschinen ausgerüstet und kann als eine der fortschrittlichsten Fabriken auf dem Vergasergebiet angesehen werden. Durch die zweite Produktionsstätte in Lobberich ist die Gewähr gegeben, daß die Herstellung von Vergasern und Pumpen frei von politischen und sonstigen Schwierigkeiten sichergestellt ist. Es

*

Constantin der Große rechnet mit besserer Ertragslage. Die Bergbau AG Constantin der Große, Bochum, weist darauf hin, daß 1955 die technischen Vorbereitungen für die Zusammenlegung der beiden Schachtanlagen Constantin 4/5 und 6/7 zu der Großförderanlage 6/7 zum Abschluß kommen. Der letzte Bauabschnitt des Rationalisierungsprogramms umfaßt im Tagesbetrieb der Anlage 6/7 den Um- und Ausbau der Sieberei und Wäsche zu einer Zentralaufbereitungsanlage. Damit ist die Voraussetzung gegeben, die verschiedenen Kohlenarten getrennt aufzubereiten und sie sortenmäßig der Marktlage entsprechend abzusetzen. Von der noch im August 1955 erfolgenden Übernahme der gesamten Förderung der Schachtanlage 4/5 auf die Großanlage 6/7 bei gleichzeitiger Stillegung des Übertagebetriebes der Anlage 4/5 werden kostenmäßige Einsparungen erwartet, die sich im wirtschaftlichen Ergebnis der Gesellschaft günstig auswirken dürften

BV-Aral 1954 mit rd. 1,14 Mrd. DM Umsatz. Die BV-Aral Aktiengesellschaft, Bochum, teilt mit, daß sie in Gelsenkirchen zur Zeit ein zentrales Großtanklager nach den modernsten Gesichtspunkten baut In der Endstufe soll dieses Lager eine Kapazität von rd. 150 000 cbm aufweisen. Die Gesellschaft verfügt zur Zeit über größere, mittlere und kleinere Tanklager mit einem Gesamtfassungsvermögen von rd. 460 000 cbm. Die Zuführung von Benzin, Benzol und Dieselkraftstoff zum Großtanklager soll u. a durch Rohrleitungen von der Scholven-Chemie AG und der Gelsenberg Benzin AG erfolgen. 1954 lag der wertmäßige Umsatz der Gesellschaft mit rd. 1,14 (i. V. 1,08 gegen 0 88 in 1952) Mrd. DM leicht über dem Vorjahr. Die Gesellschaft betreibt zur Zeit etwa 4650 Tankstellen. Ende 1954 waren bei BV-Aral 1264 Arbeiter und 3626 Angestellte beschäftigt. Im ersten Quartal des laufenden Jahres ist die Geschäftsentwicklung in allen Sparten günstig gewesen. Die Umsatzentwicklung hat mit der allgemeinen Konsumsteigerung, die im Vergleich zum Vorjahr bei Vergaserkraftstoffen 11,6 v. H. und bei Dieselkraftstoffen 40,9 v. H. betrug, Schritt gehalten. In Anbetracht der allgemeinen Wirtschaftslage und der Entwicklung in der Kraftverkehrswirtschaft rechnet die Gesellschaft auch weiter mit einer günstigen Verbrauchsentwicklung.

Die Glasurit-Werke M. Winkelmann AG, Hamburg, verteilt für 1954 eine auf 6 (i. V. 5) v. H. erhöhte Dividende auf das in Familienbesitz befindliche AK von 6,0 Mill. DM. Der Umsatz – insbesondere im Exportgeschäft – hat sich im Berichtsjahr weiter günsig entwickelt. Auch das neue Geschäftsjahr hat bisher einen guten Verlauf genommen. Die Erweiterung und Modernisierung in den Werken Hiltrup und Hamburg-Wandsbek wird im laufenden Jahr fortgesetzt.

Die August Blase AG (Zigarrenfabrik), Lübbecke i. Westf., weist für 1954 einen Gewinn von 1,09 Mill. DM aus. Lt. HV-Beschluß werden hiervon 0,96 Mill. DM zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet; 0,10 Mill. DM werden der ges. Rücklage zugeführt und 0 03 Mill. DM auf neue Rechnung vorgetragen. Das Berichtsjahr hat auf Grund einer beachtlichen Umsatzsteigerung und infolge systematischer Rationalisierungsmaßnahmen den Erwartungen entsprochen. Das neue Geschäftsjahr hat sich bisher zufriedenstellend entwickelt.