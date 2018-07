Inhalt Seite 1 — Die Sozialreform wird einige Jahre dauern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu dem Vier-Professoren-Gutachten über die Neuordnung der sozialen Leistungen“, von dem wir unseren Lesern bereits in einem ausjährlichen Auszug Kenntnis gegeben haben, ist kritisch bemerkt worden: es besage „so gut wie nichts“ darüber, wie die Überleitung aus den bisherigen rechtlichen und organisatorischen Verhältnissen in die – in Umrissen skizzierten – neuen Formen der sozialen Hilfe bewerkstelligt werden solle. – Diese Kritik wird dem Gutachten nicht gerecht, das in seinem abschließenden Teil die „Voraussetzungen und Möglichkeiten der Neuordnung“ behandelt, und hier wiederum in einem besonderen Abschnitt den „Übergang vom alten zum neuen Recht“. Dazu heißt es (Sperrungen nicht im Original):

Die Reform wird, wenn sie in der notwendigen Breite durchgeführt wird, eine Reihe von Jahren erfordern. Da für die Vorbereitung und Durchführung der Gesetzgebung genügend Zeit vorhanden sein muß und da die Zahl der Einzelregelungen, die in Betracht kommen, überaus groß ist, muß entschieden werden, wie und in welcher Reihenfolge die gewünschten Veränderungen getroffen werden sollen. Was die in dieser Denkschrift gemachten Vorschläge angeht, so wäre es zwingend, die Reform der Krankenhilfe, der Invaliditätshilfe (Rehabilitation) und des vertrauensärztlichen Dienstes in einem Zuge in Angriff zu nehmen. Im Zusammenhang damit steht auch die vorgeschlagene Neuordnung der Altersversicherung in allen ihren Zweigen, weil die Altersversicherung nunmehr selbständig für das Risiko Alter kalkuliert werden soll. Zeitlich und sachlich unabhängig könnten dagegen die hier behandelten Sachgebiete der Arbeitslosenhilfe, der Hilfe für die Jugend, wie auch Teile der Regelung für Witwen und Waisen behandelt werden. Da es weitgehend von rein politischen Entscheidungen abhängt, welche Dringlichkeit aufgestellt und welche zeitliche Reihenfolge für Neuerungsmaßnahmen gewählt werden soll, wird hier davor abgesehen, Vorschläge für zeitliche Präferenzen bei den Neuerungsgebieten zu machen. Diejenigen Maßnahmen, die sich um die Rehabilitation gruppieren, sind, soweit es sich erkennen läßt, verhältnismäßig weit durchgesprochen.

Bei der Neuordnung müssen Rechtsansprüche aus dem geltenden Recht abgelöst und neue Ansprüche geschaffen werden. Wie lange die Reform brauchen wird, hängt einmal davon ab, wie schnell neue Gesetze verabschiedet werden können, und andererseits davon, wann die neuen Gesetze die alten abgelöst haben werden. Dieses zweite aber entscheidet darüber, wann die neuen Bestimmungen im Einzelfall angewendet werden können. Es müssen drei mögliche Fälle des Übergangs vom Alten zum Neuen unterschieden werden:

1. Bei den Leistungen für Krankheit, Arbeitslosigkeit und bei sonstiger vorübergehender wirtschaftlichen Hilfe ist der Übergang von einer alten zu einer neuen Ordnung ohne weiteres und rektiv kurzfristig möglich, da hier keine Anwartsrechte entstehen.

2. Bei Alters- und Hinterbliebenenrenten sind die Übergangsschwierigkeiten sehr viel größer. Es wäre theoretisch denkbar, daß allen inzwischen in eine solche Versicherung eingetretenen Personen bis zum Ablauf aller aus diesen Versicherungsverhältnissen hervorgehenden Ansprüche das Verbleiben in der alten Regelung gestattet würde. Das würde aber bedeuten, daß mit der Neuregelung für diesen Personenkreis gut siebzig Jahre und länger gewartet werden müßte, nämlich so lange, bis der letzte jetzt in die Invalidenversicherung eingetretene Lehrling von heute gestorben ist und auch keine seiner rentenberechtigten Angehörigen mehr im Leben sind. Wollte man diesen Block der Altrechte völlig unverändert erhalten, so könnten nur die neu in das Arbeitsleben und die Versicherungspflicht Eintretenden nach dem neuen Modus gesichert werden; im übrigen müßte man abwarten, bis sie eines Tages allein das Feld beherrschen. Finanziell müßte in der Übergangszeit dauernd zwischen dem alten und dem neuen Etat ausgeglichen werden. Offensichtlich ist eine Erleichterung und eine Abkürzung des Übergangs dringend erwünscht.

Praktisch liegt, falls die hier gemachten Vorschläge verwirklicht werden sollen, die Hauptunstellung darin, daß an die Stelle der Heilfürsorge und der Rentengewährung ... das Rehabilitationsverfahren treten soll. Es wird hier davon ausgegangen, daß es kein unfaires Angebot ist, die alteForm durch das neue Versprechen zu ersetzen, weil dem in seiner Arbeitskraft Geschädigten medizinische und soziale Hilfe zur Wiederherstellung seiner Arbeitskraft umfassend und generell zuteil werden soll und weil er, falls diese Bemühungen mißlingen, auf eine Rente rechne, kann, die besser ist, als sie im alten Verfahren in der Regel gewährt wurde. Unter dieser Voraussetzung würde die Hauptschwierigkeit des Übergangs von alten auf neue Regelungen verhältnismäßigleicht überwunden werden können.

3. Außerordentliche Schwierigkeiten für den Übergang werden alle diejenigen sozialen Leistungen bereiten, die auf einem Entschädigungsanspruch beruhen oder neben dem sozialen Zweck den Charakter der Schadensrente wenigstens zum Teil behalten werden.Es ist unmöglich, hier die Fülle aller dieser reinen und Mischfälle von Schadensrenten zu behandeln. Es ist bereits in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg versucht worden, in diesen Fällen durch Abfindungsangebote von sozial irrelevanten kleinen, aber sehr ausgebreiteten Renten loszukommen. Es wäre zu prüfen, wieweit auch jetzt auf diese Weise eine Bereinigung erzielt werden könnte, bei der niemand geschädigt wäre. Die hier vorgetragen Neuordnungspläne gehen jedenfalls davon aus, ~~~~~ne neuen Entschädigungsansprüche aus dem Komplex der Kriegsfolgenhilfe hinzukommen. Da der Gesamtaufwand in Versicherung, Versorgung und Fürsorge eine volkswirtschaftliche Einheit ist, bedeutet die Begrenzung der Schadensrenten die Voraussetzung für eine neue klare Gesamtrechnung.