Das ist der Fluch der Wissenschaft, daß sie fortzeugend Neues muß gebären. Waren jene verdammenswerten Abhorchgeräte, Kontaktmikrophone und Taschensender schon seit geraumer Zeit eine Bedrohung der privaten Sphäre, so konnte man doch einigermaßen beruhigt sein, einfach weil diese Scherze verhältnismäßig teuer waren. Durch die neuesten Erkenntnisse der Elektrotechnik aber ist jetzt auch dieser letzte Schutz entfallen. Die Elektronenamateure können nun zu ihrem eigenen Vergnügen und zu anderer Leute Verhängnis Batteriemikrophone in die Möbel einbauen und mit selbstgebastelten Geräten jedes Telephongespräch abhören. Kürzlich hat ein amerikanischer Spezialist vor dem Kongreßgebäude in Washington die Telephongespräche abgehört, die drinnen geführt wurden. Er war ferner als wissenschaftlicher Zauberkünstler in der Lage, elektrische Haushaltsgeräte in Geheim-Mikrophone umzuwandeln, die sämtliche Gespräche, die in einer Wohnung geführt wurden, einige hundert Meter weit sendeten.

Ja, so ist es mit der Wissenschaft, man kann ihr keinen Einhalt gebieten: ich sah die große Not der Übervölkerung, in die die asiatischen Völker geraten sind, weil man ihnen die medizinischen Fortschritte gebracht hat, mit denen die Kindersterblichkeit eingeschränkt und die Lebensdauer verlängert wird. Und ich sah in Nordafrika die jungen französischen Lehrer, die mit großem Idealismus überall in den fernsten Oasen die Eingeborenen lesen und schreiben lehren und die dazu beitragen, aus den nationalen Analphabeten allmählich nationalistische „Intellektuelle“ zu machen. Und dennoch: wer wollte dafür plädieren, daß die vermeintlichen Segnungen des Fortschritts ihnen deshalb vorenthalten werden sollten? Daß die Lehrer nicht mehr lehren und die Ärzte nicht mehr heilen? Die Wissenschaft wird fortwährend Neues gebären: Erfreuliches und Unerfreuliches, Konstruktives und Destruktives, daran können wir nichts ändern, es sei denn, daß man dem Rat jenes Franzosen folgt, der kürzlich vorschlug, man solle die ignorance obligatoire einführen – vielleicht wäre das in der Tat die Rettung für die Menschheit. Dff.