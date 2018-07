Als Georg Gershwin nach seinen verblüffenden Erfolgen als Jazz- und Songkomponist den Ehrgeiz spürte, eine große „amerikanische“ Oper zu schreiben, deren Stoff strikt amerikanischen Charakter tragen und deren Handlung einem strikt amerikanischen Erlebnishintergrund entsammen sollte, dachte er zunächst an den sogenannten „melting-pot“, jenes gewaltige soziologische Phänomen des „Schmelztiegels“, mit dessen Hilfe sich der nordamerikanische Kontinent die Rassen und Nationalitäten der Welt einverleibt. Mit sicherem Instinkt erkannte er aber, daß sich dieser Vorgang zur musikalischen Darstellung wenig eignet. Ferner war es ihm ein Hinweis, daß Puccini, der ebenfalls einen „typisch amerikanischen“ Stoff hatte bringen wollen, selbst mit dem waschechten Wilden Westen über einen plumpen, im übrigen durch und durch italienisch gefärbten Verismo nicht hinausgekommen war, indessen der exotische Stoff der Butterfly eine seiner schönsten Opern abgegeben hatte. So wandte sich auch Gershwin lieber einem pittoresken Stoff zu! Mit seiner Neger-Oper Porgy and Bess hat er ein Werk geschaffen, das zwar nur wenig jazzartige Töne und synkopierte Rhythmen enthält, dafür aber an wilder Schönheit und elementarer Wucht seinesgleichen sucht. Es wäre längst zum internationalen Repertoirestück geworden, würden nicht fast ausschließlich Negersänger zur Darstellung benötigt. Die Philips-Gesellschaft hat es nun tontechnisch hervorragend, in guter Besetzung und mit einer lebendigen Klangkulisse herausgebracht.

George Gershwin: Porgy and Bess. Winters / Williams / Matthews u. a. / Chor, Kinderchor, Orch. / Lehman Engel (Philips A 01115/17 L).

Wer die Südstaaten der amerikanischen Union kennengelernt hat, wird sein Lebtag nicht den an grellen Farben reichen und zugleich überquellend menschlichen Eindruck vergessen, den die dortigen Neger auf den Besucher machen. Die sonderbare Daseinsform dieser „afrikanischen Horde auf amerikanischem Boden“ – um Walter Rathenaus berühmten Ausdruck abzuwandeln – hat verschiedenartige Hintergründe. Ein heißes Klima sorgt für die zwanglose Öffentlichkeit des familiären und nachbarlichen Lebens; im Verein mit dem stark geselligen Sinn der Neger und andererseits ihrer scharfen Abtrennung vom Lebensraum der weißen Bevölkerung führt sie zu einem beinahe herdenhaften Zusammengehörigkeitsbewußtsein, das zur kollektiven Volksseele wird. Hinzu treten gewisse Überbleibsel aus der afrikanischen Urheimat, halb versteckte Gebräuche und Riten, die in Zeiten persönlicher oder rassischer Krisen mit intensiver Gewalt unter dem Deckmantel der sonst nur zu eifrig angenommenen christlichen Zivilisation hervorbrechen, Diese Kultreste äußern sich zum Beispiel in unartikulierten Lauten und heftig gestampften Rhythmen, die sie unter ihre vielen frei improvisierten gesanglichen oder religiösen Lebensäußerungen mischen. Bleibt endlich noch ihr unnachahmlich reizvoller Dialekt zu erwähnen, letztenendes eine Untermalung des gründlich verbalhornten Amerikanischen mit dem musikgeladenen Tonfall ferner afrikanischer Sprachen, der ihnen noch im Blute liegt.

In der seltenen Farbigkeit und Musikalität dieser Daseinsform also witterte Gershwin einen Opernstoff nicht nur von prachtvoller Ergiebigkeit, sondern auch von inhaltlich ganz neuartiger Substanz. Wie für Mussorgsky im Boris Goudunof im Grunde das russische Volk, so wird für Gershwin die Negerrasse als solche zum eigentlichen Opernhelden, hinter ihrem Gesamtschicksal treten alle Einzelschicksale als nur typisch und illustrativ zurück. Die Musik aber geht weit über den Gehalt des Librettos hinaus; sie gräbt tief in die hinter den äußeren Vorgängen wühlenden emotionalen Gewalten, in die Ängste und Triebe, die Hemmungen und Begierden, die Lüste und Leidenschaften dieser Menschengruppe hinein. Oft verdichtet sie sich zu Songs, die in solchem Zusammenhang jedoch fast wie ein Fremdkörper anmuten, meist aber tobt sie sich in grotesk wilden Chören, in einer krassen, symbolischen Tonmalerei und in aufgeregten Rezitativen aus, die den Klangcharakter der Negersprache ins Gesangliche zu steigern trachten. Diese Partitur ist vielleicht nicht immer frei von Vorbildern – welche Musik wäre das? –, sie besitzt jedoch eine organische Geschlossenheit und Intensität, die den Hörer immer wieder packt und überwältigt. Was aber jenen „Amerikanismus“ betrifft, den Gershwin in Porgy and Bess darzustellen trachtete, so scheinen uns gerade die Züge dem Werk seine Originalität und Urwüchsigkeit zu verleihen, die sich nicht haben assimilieren – amerikanisieren lassen. Cbr.