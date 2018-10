Das Gaststättengesetz, das überwiegend gewerbepolizeilichen Charakter trägt, hatte in seiner bis 1945 bestehenden Form in der britischen und französischen Zone zunächst auch nach Inkrafttreten des Grundgesetzes in vollem Umfange Gültigkeit. In der amerikanischen Zone hatte man es mit Rücksicht auf die rigoroseren Vorstellungen der Amerikaner von der Gewerbefreiheit außer Kraft gesetzt oder – wie in Bremen – durch andere Vorschriften ersetzt. Anstoß wurde an den §§ 1 und 2 des Gesetzes genommen, die eine Prüfung der Persönlichkeit und des Bedürfnisses vorsehen. Die noch aus der Besatzungszeit stammende Rechtsungleichheit auf diesem Gebiet wurde aber durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Dezember 1953 beseitigt, in dem festgestellt wird, daß die Bedürfnisprüfung mit dem Artikel 12 des Grundgesetzes (Gewerbefreiheit) nicht zu vereinbaren ist. Es konnte also niemandem mehr aus diesen beiden Gründen die Gewerbeerlaubnis zur Führung einer Gaststätte versagt werden. Nun war aber den Erlaubnisbehörden nicht ganz wohl in ihrer Haut; eine Gaststätte ist nicht ein Gewerbebetrieb schlechthin. Die Abgabe geistiger Getränke kann – wenn sie von verantwortungslosen Personen vorgenommen wird – zu Zuständen führen, die sehr wohl das öffentliche Interesse berühren. Diese Bedenken werden auch von dem Verwaltungsgericht eines großen Bundeslandes geteilt, das trotz des Bundesverwaltungsgerichtsurteils auch in Zukunft die Bedürfnisprüfung bei der Zulassung von Gaststätten nicht beanstanden will.

Den so entstandenen Rechtsschwierigkeiten möchte das Bundeswirtschaftsministerium jetzt durch eine Novelle zum Gaststättengesetz begegnen, die dem Minister zur Unterschrift vorliegt. Wie nicht anders vom Bundeswirtschaftsministerium zu erwarten war, hält die Novelle an der Beseitigung der Bedürfnisprüfung fest. Dagegen sieht sie eine Reihe von konkreten Verbotstatbeständen oder Versagungsgründen vor, um auf diese Weise die öffentlichen Interessen zu schützen. So sollen zum Beispiel in Zukunft keine alkoholischen Getränke mehr in Tankstellen, Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten, Omnibussen und Trinkhallen ausgeschenkt werden dürfen.

Das Gaststättengewerbe bezweifelt jedoch, daß man auf diese Weise die Zustände beseitigen kann, die sich in den letzten Jahren durch die Überzahl neueröffneter Lokale oder ähnlicher Einrichtungen auf dem Gebiet der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ergaben. Die Berufsvertretungen fordern daher – unter Berufung auf die tatsächlich nicht zu übersehenden Mißstände – die Wiederinkraftsetzung der Bedürfnisprüfung. Übrigens möchte sich das Gaststättengewerbe nicht in die Front der vielen anderen „Berufsordner“ eingegliedert wissen, die sich Zulassungsbeschränkungen aus durchsichtigen Motiven erkämpfen wollen, obwohl sie auch vor 1933 nicht vor der Konkurrenz „geschützt“ waren. Die Bestimmungen des Gaststättengesetzes von 1930 zur Bedürfnisprüfung gehen schon auf Novellen zur Gewerbeordnung von 1879 und 1923 zurück, auf eine Zeit also, die mit Zulassungsbeschränkungen noch sehr sparsam war. Man pocht also hier auf alte Rechte...

Nachdem das Gaststättengewerbe mit seinen Argumenten beim Bundeswirtschaftsministerium keinen Erfolg hatte, hofft es nun auf den Gesetzgeber. Er aber kann sich in Sachen Bedürfnisprüfung zu keiner einheitlichen Linie durchringen. So verabschiedete der Bundestag am 8. Juli ein Änderungsgesetz zur Regelung der Gewerbefreiheit in Bremen. Dadurch ist das von den Amerikanern in Bremen außer Kraft gesetzte Gaststättengesetz wieder zur Rechtsgültigkeit gebracht worden – mit Ausnahme der Bestimmungen über die Bedürfnisprüfung. Man nahm ausdrücklich auf das bereits zitierte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Bezug, wonach die Bedürfnisprüfung mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei.

Am 13. Juli ging es dann im Bundestag umgekehrt. Im Gesetz zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes wird bestimmt, daß die Genehmigung im Gelegenheitsverkehr nicht erteilt werden darf, „wenn der Verkehr mit den vorhandenen Verkehrsmitteln befriedigt werden, kann“. Mit diesem Passus will man die Verkehrssicherheit erhöhen – und greift dabei auf das Mittel der Bedürfnisprüfung zurück, die man fünf Tage vorher als verfassungswidrig bestätigt hat. Vor dem Bundesrat machte das Land Nordrhein-Westfalen ausdrücklich auf den Widerspruch in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aufmerksam. Seine Vertreter wurden jedoch überstimmt.

Das Gewerberecht wird zur Zeit also nach Bedarf zurechtgebogen. Daß man einen solchen Zustand als befriedigend ansehen kann, wird niemand behaupten können, am allerwenigsten das Gaststättengewerbe selbst, das hier für sich, aber auch für die Wahrung allgemeiner Interessen kämpft. K. W.