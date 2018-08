Von Heinz Hell

Karl Hillebrand, der im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in Florenz lebte – er wurde post mortem seitens der Obrigkeit durch eine Marmortafel als ein lodato scrittore, bene merito del popolo italiano geehrt – beschreibt in einem Essay über Lorenzo Medici seine Wahlheimat mit den Worten: „Wer das kleine Städtchen im Arnotal zum erstenmal erblickt, ist kaum überrascht. Nichts Gewaltiges, Ungewöhnliches stört seine Phantasie heftig auf. Nichts Übertriebenes in Natur noch in Menschenwerk ...“ Das sind Worte eines Liebenden, denen gegenüber sich das Urteil Karl Schefflers seltsam ausnimmt, wenn er 1911 in sein Tagebuch notiert: „Ich habe den Eindruck, als könne Florenz mich zum Zyniker machen, wenn ich dort zu leben gezwungen wäre. Mich friert in dieser bewunderungswürdigen Kulturatmosphäre.“

Zwischen beiden durchaus individuellen Auffassungen liegen nur 25 Jahre. Das Zeitalter der Motorisierung, das heute auch über Florenz hereingebrochen ist, kannten weder Hillebrand noch Scheffler, deren einer noch tief in den Anschauungen eines romantisch empfundenen Humanismus dachte, wo der andere vergeblich „in dem Riesengeschlecht der alten Florentiner nach Menschen suchte.“ Vielleicht würde Scheffler sie heute, da wieder etwas wie eine Renaissance über Italien gekommen ist, nicht mehr vermissen. Auch Florenz hat seinen Anteil an der Wiedergeburt eines Persönlichkeitsbewußtseins, das sich in der italienischen Jugend manifestiert. Man hat den Eindruck, als gäbe es hier keine Fußgänger mehr. Die jungen Männer, die so kühnen Antlitzes ihre Lambrettas durch das Gewühl der Autos, Omnibusse und schweren Lastwagen steuern, erschienen mir rein körperlich schon einen Kopf größer als die der vorausgegangenen Generation. Ihre Gefährtinnen balancieren wie schwerelos, in unnachahmlich eleganter Haltung auf dem Rücksitz. Sie erinnern irgendwie an jene geraubten Sabinerinnen der Sage, die fröhlichen Herzens ihr Schicksal trugen.

In einem Seitentrakt der Uffizien befand sich im Jahre 1925 das deutsche Kunsthistorische Institut, in dem wir als junge Menschen die visuellen Eindrücke unserer Florenzbegeisterung wissenschaftlich unterbauten. Heute ist sein Sitz, wie schon vor dem ersten Weltkrieg, wieder der schöne, alte Palazzo Guadagni an der Piazza Sto. Spirito, auf der anderen Seite des Arno. Ich besuchte einige Male die repräsentativen Räume mit den hohen Bücherregalen, in denen die einzig dastehende Fachbibliothek, über 30 000 Bände, sowie das Photo-und Bildarchiv von nahezu 150 000 Illustrationen würdig untergebracht sind und allen Interessenten zur Verfügung stehen. Wie mir der Direktor, Professor Dr. Ullrich Middeldorf gesprächsweise verriet, dient das Institut neben seinen rein wissenschaftlichen Zwecken im Augenblick, gewissermaßen inoffiziell, auch noch der Betreuung der Deutschen in Florenz.

Die Entstehung des Instituts wurzelt, wie es in einer Wilhelm von Bode zum aditzigsten Geburtstag, am 10. Dezember 1925 dargebrachten Denkschrift heißt „in der Liebe zu Italien und zu seiner Kunst. Sein Zweck ist, den italienischen Studien Förderer, Mittler und Herd zu sein.“ Bode, Adolf Bayersdorf er, K.F.v. Liphart und August Schmarsow waren 1888 seine Begründer, zu einer Zeit also, als Jakob Burckhardts Erkenntnisse vom Einfluß des Humanismus auf das moderne Bildungsbewußtsein eben Boden gefaßt hatten. Anfangs rein privater Natur, entwickelte es sich im Laufe der kommenden Jahre dank emsigem Bemühen seiner Gründer und ihres Kreises wie vor allem auch durch materielle Unterstützungen seitens der deutschen Regierung zu einer Forschungsstätte von internationalem Rang ohne andere als rein wissenschaftliche Ambitionen bis zum heutigen Tag.

Auch die zwei Weltkriege haben das Weiterbestehen eines deutschen Kunsthistorischen Instituts nur zeitweilig in Frage gestellt. Die seit 1943 im Salzbergwerk Kochendorf eingelagerten Sammlungen wurden auf Veranlassung der Alliierten im Jahre 1946 nach Florenz zurück gebracht. Das Institut selbst wurde einer Zentralverwaltung in Rom unterstellt, seine Finanzierung übernahm die UNESCO. Bereits 1947 waren Bibliothek und Sammlungen in den Räumen des Palazzo Guadagni wieder benutzbar. Am 7. Oktober 1953 fand dann die feierliche Wiedereröffnung statt. Auch international hat das Institut seine ursprüngliche Bedeutung längst wiederhergestellt. Die Statistik verzeichnet zwischen dem Juni 1953 und dem März 1955 insgesamt 6424 Besucher, die sich zu 36 Prozent aus Italienern, zu 25 Prozent aus Deutschen und der Rest aus sonstigen Ausländern rekrutieren. Die traditionellen Aufgaben der Renaissanceforschung tragen in hohem Maße einer inzwischen erfolgten technischen Erweiterung Rechnung. Mehr als einstens wird die vergleichende Analyse in sie einbezogen. Münzen, Textilien und Gerätschaften geben Aufschlüsse, wo zuvor ausschließlich das Bild und die Skulptur maßgeblich waren. Regelmäßige Vorträge über kunsthistorische Spezialthemen, wissenschaftliche Sitzungen und gemeinsame Besichtigungen von Kirchen und Museen erfreuen sich eines wachsenden Zuspruchs. Doch ist das Institut (seine Rechtsform ist die eines privaten, eingetragenen Vereins) trotz voll gerechtfertigter Unterstützung durch Bonn auf die Beiträge seiner Mitglieder angewiesen. Weshalb denn seitens der Leitung kürzlich auch eine Werbung von neuen Mitgliedern auch außerhalb von Florenz angeregt wurde, denen gegen Zahlung eines jährlichen Mindestbeitrags von 30,– DM allerlei Preisvergünstigungen zuteil würden.

Noch immer leuchten die gleichen Sterne über Florenz wie zu Zeiten Lorenzo Medicis. Und immer noch flöten die Nachtigallen, wenn man nächtens von Fiesole seine Schritte der Stadt zulenkt, vorüber an den Villen Boccaccios und Arnold Böcklins und an denen, die das Nachkriegsitalien nach modernsten architektonischen Prinzipien ihnen an die Seite stellte. Sie schlagen einander nicht tot im weiten Rahmen der Olivenhaine und Weingärten, der ernsten Zypressen und der Maulbeerbäume. Sie stehen da, ein Teil der toscanischen Landschaft, von der Karl Hillebrand sagte: „Hier ist nichts Nachgeahmtes, Hereingebrachtes, denn alles hat Charakter!“