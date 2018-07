o. f., Soltau

Erstaunt ist niemand in Deutschland, wenn er irgendwo – in Städten wie auch in der freien Natur – auf Verbotsschilder trifft, deren Inhalt zudem noch durch eine Unterschrift, etwa „Die Gemeindeverwaltung“ oder „Der Oberkreisforstmeister“, rechtskräftig gemacht wird. Die Hamburger Sonntagsausflügler, die gerade in diesen Tagen in die Heideblüte fahren, wundern sich jedoch über alle Maßen, wenn sie durch das dichte Gestrüpp kriechen, das den ehemaligen Truppenübungsplatz Munsterlager in der Lüneburger Heide umgibt: dort nämlich finden sie ein Schild, welches das Betreten des Truppenübungsgeländes untersagt, wo doch allerorts bekannt ist, daß der Platz von niemandem zu Übungen benutzt wird. Trotzdem erstrahlt die Verbotstafel in frischem Glanz; offenbar hat vor kurzem ein Anstreicher von der zuständigen Stelle den Auftrag erhalten, die Schrift auf den stark verwitterten Schildern aufzufrischen. So liest denn der erstaunte Heidewanderer:

Betreten des Truppenübungsplatzes verboten.

Der Reichskriegsminister

Ob sich die Unterschrift dabei auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft bezieht, steht nicht dabei. Wenigstens ist das eine lange her und das andere hoffentlich noch lange hin.