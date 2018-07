Der Papierverbrauch in der Bundesrepublik hat 1954 erstwieder das Vorkriegsniveau erreicht. An dieser günstigen Entwicklung war die Zellstofffabrik Waldhof AG., Wiesbaden, angemessen beteiligt. Sie konnte im Berichtsjahr ihren Verkaufsumsatz bei voller Ausnutzung ihrer Kapazitäten um 144 v. H. auf 245 Mill. DM steigern n. Nach der Gewinn- und Verlustrechnung, die der HV vorgelegt wurde, betrug der Reingewinn 2,67 (2.81) Mill. DM, der sich um 0,60 (0,73) Gewinnvortrag aus 1953 auf 3,27 (3,54) Mill. DM erhöht. Daraus wird eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 6 v. H. auf das AK von 49,875 Mill. DM ausgeschüttet.

In der Bilanz kommt die starke Belastung des Unternehmens durch hohe Investitionstätigkeit für die Erneuerung und Modernisierung seiner Werke zum Ausdruck. Das Gesamtanlagevermögen stieg von 85,98 auf 103,12 Mill. DM. Darin sind allerdings auch u. a. 49,82 Mill. DM an Holzvorräten ausgewiesen sowie 5,80 Mill. DM Anzahlungen für den Bezug ausländischen Holzes. Die gegenwärtigen Holzbestände reichen für etwa 10 Monate. Erstmals konnten im Berichtsjahr wieder 50 000 Raummeter besten Faserholzes aus der UdSSR eingeführt werden. Die beträchtlichen Abschreibungen von 16,34 (10,70) Mill. DM resultieren aus der Anwendung der degressiven Methode, wobei man bis 1951 zurückgegriffen hatte. Das um rund 11 auf 87,41 Mill. DM erhöhte Umlaufvermögen wurde in der Hauptsache mit kurz- und mittelfristigen Fremdmitteln finanziert Nach Ansicht des Vorstandes wird der Wechselkredit noch immer für die billigste Finanzierungsart gehalten.

Ungewöhnlich gering sind die ausgewiesenen flüssigen Mittel in Höhe von 0,87 (0,99) Mill. DM. Sie stellen gerade eine Wochenlohnzahlung dar; als Reserve dienen jedoch 1,74 Investitionshilfepapiere und 1,21 (0,53) Mill. DM unter dem heutigen Nennwert verbuchte eigene Aktien, die insgesamt etwa 4.00 Mill. DM betragen. Auf der Passivseite der Bilanz werden u. a. Rückstellungen mit 38,72 (32,79), Verbindlichkeiten mit 73,23 (58,26) und Bankschulden mit 24.89 (16,47) Mill. DM angegeben. Um ein besseres Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital herbeizuführen, hat die HV eine Erhöhung des AK um 12,525 auf 62,40 Mill. DM beschlossen.

Der langjährige Vorsitzer des Vorstandes. Max H. Schmid, ist mit Wirkung vom 10. August ausgeschieden und wurde in den AR gewählt. Als Nachfolger wurde Dr Franz Kiel, Eltville, zum Vorsitzer berufen. Sein Stellvertreter wurde das bisherige Vorstandsmitglied der Th. Goldschmidt AG., Dr. Hans Carl Rademacher, während die seitherigen stellv. Vorstandsmitglieder Dr. Hans Sachsse und Dr. Eberhard Zahn zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern bestellt wurden. Als Ersatzmitglied trat RA Dr. Hans Franzen in den AR ein. – c k.