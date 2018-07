Inhalt Seite 1 — Keine Begeisterung für Atome Seite 2 Auf einer Seite lesen

zie., Karlsruhe

In dem zwei Jahre dauernden Rennen um den ersten deutschen Atommeiler hat Karlsruhe nun um eine Nasenlänge vor der Münchener Konkurrenz das Ziel erreicht: Karlsruhe soll Atomstadt werden!

Eigentlich war der Kampf, Deutschlands ersten Atomreaktor zu beherbergen, nicht zwischen „München“ und „Karlsruhe“ ausgetragen worden.

Im Grunde wetteiferten die ehrgeizigen Oberbürgermeister der beiden Städte. In Karlsruhe wenigstens kam es bisher nicht zu Massenkundgebungen, bei denen um alles in der Welt ein Atommeiler gefordert wurde. Im Gegenteil. Man hat mit vorsichtiger Zurückhaltung diese Auseinandersetzungen verfolgt.

Genaugenommen wird Karlsruhe gar nicht die „erste deutsche Atomstadt“ sein. Während des Krieges arbeiteten schon Wissenschaftler an einem Atomreaktor in dem hohenzollernschen Städtchen Haigerloch. Die Kriegswirtschaft hatte ihnen die Aufgabe gestellt, neue Energiequellen zu erschließ ßen. In dieser Richtung soll auch – nach den bisher vorliegenden Informationen – in Karlsruhe gearbeitet werden. Man will die bei der Atomspaltung entstehende Wärme untersuchen. Zunächst soll jedoch der „Atom-Nachwuchs“ geschult werden, denn die deutsche Atomforschung hat sich nach dem Kriege nur mit der theoretischen Seite des Problems befaßt.

Von einer Atomanlage verlangen heute die deutschen Fachleute, daß sie in der Nähe einer Stadt – möglichst mit einer Technischen Hochschule und den entsprechenden Instituten – liegt. Genügend Wasser und ausreichende Energiequellen müssen vorhanden sein. Günstige Verkehrsverhältnisse, guter und billiger Baugrund stehen ebenfalls auf dem Wunschzettel. Das alles mußte der „Hofarchitekt“ des Karlsruher Oberbürgermeisters, Professor Schelling, berücksichtigen, als er sein Modell für einen am Rhein gelegenen Atommeiler anfertigte.

Doch diese Fragen berühren die Karlsruher Bevölkerung im Augenblick wenig. Man debattiert auch nicht darüber, daß die ersten Anlagen 30 bis 40 Millionen DM kosten und etwa 600 Personen beschäftigen werden. Die technischen Erörterungen standen im Hintergrund, als die Karlsruher am 3. August die Zeitung aufschlugen und lasen, daß ihre Stadt neben ihrem bisherigen Beinamen „Residenz des Rechts“ einen neuen erhalten soll: „Atom-Stadt“.