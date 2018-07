Inhalt Seite 1 — Radio-Isotop statt Magenschlauch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Patient, überempfindlich, nervös, klagt über Magenbeschwerden. Die Diagnose ist nicht leicht zu stellen. Man müßte messen, wie die Säureabsonderung im Magen des Patienten funktioniert. Bei der ersten Untersuchung fällt das Wort „Magenschlauch“, und das Wort erschreckt den Hilfesuchenden. Als er vor Jahren schon einmal den Magenschlauch schlucken sollte, war er sehr aufgeregt, es wollte nicht klappen, und seitdem fürchtet er sich vor dieser Untersuchung.. Trotz heftiger Beschwerden zögerte er den Besuch beim Arzt lange hinaus. Zu lange vielleicht.

Hier hilft dem Arzt und dem Patienten ein Radio-Isotop, eine strahlende Substanz. Aufgeschwemmt in dem üblichen Probetrunk für die Säurebestimmung des Magens gibt man 300 Milligramm Kalzium-Karbonat, dessen Kalzium aus dem strahlenden Isotop Ca45 besteht. Dieses Ca45 sendet weiche Beta-Strahlen aus (Elektronen) und zerstrahlt innerhalb von 152 Tagen die Hälfte seiner Substanz. Ein strahlenempfindliches Gerät, das Geiger-Müller-Zählrohr, kann die Beta-Strahlen des Ca45 (die Untersuchungsmethode ist ganz ungefährlich) genau registrieren, das Kalzium läßt sich deshalb im Körper des Patienten leicht finden und der Menge nach bestimmen.

Was aber geschieht im Magen des Patienten? Zunächst reagiert das Kalziumkarbonat (CaCo3) mit der Salzsäure, es entstehen Kohlensäure (H2CO3) und Kalziumchlorid (CaCl2); diese chemische Reaktion dauert bis zum vollständigen Verbrauch der mageneigenen Salzsäure. Die Menge des neu entstandenen CaCl2 steht in einem bestimmbaren Verhältnis zu der Menge an Salzsäure, die im Magen vorhanden war und vom Magen neu abgesondert wird. CaCl2 wird nun im Darm resorbiert und gelangt auf diese Weise in das Blutserum. Weil das Kalzium des CaCl2 radioaktiv ist, Beta-Strahlen aussendet, lassen sich sein Vorhandensein im Serum und sein Umfang mit Hilfe des Geigerzählers gut nachweisen.

Die Messungen haben ergeben – das Beispiel stammt aus der Medizinischen Klinik der Universität Köln, die in den letzten Jahren mit Radio-Isotopen wichtige Erfahrungen sammeln konnte –, daß die Aktivität im Serum nach dem Einnehmen des radioaktiven Kalzium-Karbonats rasch ansteigt. Der Gipfel wird nach etwa zwei Stunden erreicht, dann fällt die Strahlungsintensität wieder ab. Vergleiche zwischen den Werten, die man mit Hilfe des Ca45 gewinnt, und den Ergebnissen, die bei der Magenaushebung erzielt werden, zeigen die Zuverlässigkeit der neuen, in zweijährigen Versuchen entwickelten Methode. Die Strahlungsaktivität, die eine Stunde nach Einnahme des Kalzium-Karbonats gemessen wird, erlaubt sichere Schlüsse auf die Fähigkeit des Magens, Säure zu bilden.

Angenehme Lösung

Ganz unbelästigt bleibt freilich der Patient auch bei dieser Methode, nicht, denn der Arzt muß ihm durch Punktion eine bestimmte Menge Serum entnehmen, damit die Aktivität genau registriert werden kann. Doch auch hier hat man eine für den Patienten angenehme Lösung gefunden: die Bestimmung der Aktivität aus dem Kalzium, das im Urin ausgeschieden wird. – Statt Kalzium-Karbonat läßt sich für die Magenfunktionsbestimmung auch Magnesium-Pyro-Phosphat verwenden, dessen Phosphor aus dem radioaktiven P 32 besteht.

Und doch soll hier vor der Schlußfolgerung gewarnt werden, daß der Magenschlauch bald ausgedient haben werde. Selbst wenn jetzt schon viele-Kliniken technisch für die Isotopenmethode ausgerüstet wären und über die notwendigen Fachkräfte verfügten – man braucht bei der Anwendung radioaktiver Isotope in der Medizin oft auch die Hilfe des Physikers –, wären Magenschlauch und Magensonde nicht zu entbehren: verstreutes strahlendes Material kann – bei nichtfachkundiger Anwendung – die Gesundheit von Untersuchern und Kranken gefährden, indem es Zellfunktionen stört. Ebenso wie ein Arzt nicht gern öfter einen Patienten röntgt, als unbedingt notwendig ist, wird er hier das Risiko so klein wie möglich halten und Radio-Isotope nur in wichtigen und dringenden Fällen anwenden.