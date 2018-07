Als die Adam Opel AG Mitte Juni ihren 500 000. Export-Wagen in Rüsselsheim verladen konnte, dokumentierte diese Zahl mit aller Deutlichkeit den ungewöhnlich hohen Anteil, den das Unternehmen an den Exporterfolgen der deutschen Automobilindustrie hat. Es wurde nämlich festgestellt, daß in der nun schön seit über 50 Jahren bestehenden Opel-Ausfuhr sich die ersten 100 000 Export-Wagen auf den langen Zeitraum von 37 Jahren verteilten, während die letzten 100 000 in knappeinem Jahrnach 78 Ländern geliefert werden konnten. Seit 1948 hat der Rüsselsheimer Export scharf angezogen; er stieg von 1 504 Einheiten in 1948 auf 91 754 Wagen im vergangenen Jahr. Und insgesamt wurden in dieser Zeitspanne von der Adam Opel AG 309 590 Fahrzeuge ausgeführt. Allein im letzten Jahr gingen von den insgesamt produzierten 167 650 Opel-Wagen – 110 000 waren „Olympia“ – 91 754 in den Export (gegenüber 51 923 in 1953), Dies bedeutet, daß im rückliegenden Jahr der Opel-Export 54,7 v. H. der Rüsselsheimer Gesamtproduktion ausmachte, während er 1953 nur auf 49,1 v. H. gekommen war. Zum Vergleich sei erwähnt, daß die gesamte Exportquote der westdeutschen Kraftfahrzeugindustrie 1954 bei 44 v. H. lag.

Der 500 000. Opel-Export-Wagen ging nach Schweden, das von jeher deutschen Kraftfahrzeugen ein bevorzugtes Interesse entgegenbringt. Und da es sich um einen „Olympia Rekord“ handelte, der damals im Juni ausgerechnet in einem himmelblauen Karosseriekleid blumengeschmückt auf einen der modernen Doppelstockwagen der Deutschen Bundesbahn gen Schweden verladen wurde, ist man vom Generaldirektor bis zum jüngsten Lehrling innerhalb der 25 000 Opel-Belegschaftsmitglieder hinsichtlich der weiteren Absatzentwicklung recht zuversichtlich: seit Oktober 1954, dem Zeitpunkt, an dem der „Olympia Rekord“ eine Reihe markanter Verbesserungen erhielt, ist er dank seiner schon fast sprichwörtlichen Beliebtheit in der großen Reihe der Freunde eines Mittelklasse-Wagens zu einem ganz großen Absatzschlager des Unternehmens im Inland und auch im Ausland geworden.

Besonderen Anklang findet, daß das an sich schon gefällige Aussehen des früheren „Rekord“ weiter verbessert und sein Gesicht dem des repräsentativeren „Kapitän“ stärker angeglichen wurde. Mit Chrom war man durchaus nicht sparsam, blieb aber auch darin immer dem europäischen Geschmack treu. Wertvolle Bereicherungen erfuhr ebenfalls die Innenausstattung! hier gefallen vor allem die ausgezeichnete Polsterung, die praktischen Sonnenblenden und Ascher, die automatische Ausschaltung des Fahrtrichtungsanzeigers und nicht zuletzt das sehr handliche Zweispeichen-Lenkrad sowie das vergrößerte Rückfenster, das das rückwärtige Blickfeld des Fahrers um 38 v. H. erweitert. Sympathisch berührt, daß man in Rüsselsheim nicht seine Aufgabe darin sah, etwa die Höchstgeschwindigkeit heraufzusetzen, vielmehr daran ging, einen verläßlichenundbeweglichen Wagen zu schaffen, der durch einen verbesserten Antrieb in den niedrigen Geschwindigkeitsbereichen bei schnellerer Beschleunigung ein müheloses und sicheres Fahren erlaubt. Die günstigeren Beschleunigungswerte kommen bei der gleichgebliebenen Endleistung des Motors von 40 PS in erster Linie der ungewöhnlichen Elastizität des Motors zugute. Die Robustheit des Motors ist nicht mehr zu übertreffen, so daß das im 2. und 3. Gang synchronisierte Getriebe für ihn völlig ausreichend ist. Eine besondere Erwähnung verdienen noch die trefflichen Bremsen und das dank der günstigen Innenraumverhältnisse ermüdungsfreie Fahren selbst auf langen Strecken. An drei Dinge muß man sich erst gewöhnen: das ist einmal der geringe Tankinhalt von nur 31 1 (er reicht bei scharfem Fahren gerade für 300 km), zum anderen die von der Drehzahl des Motors abhängigen Scheibenwischer (die also im 2. Gang schnell und im 3. Gang bedächtig wischen) und schließlich die Einschlüsselbedienung (die leider das „Sich-Ausschließen“ in den Bereich der Möglichkeiten bringt). Von dieser Kritik abgesehen, stellt der „Olympia Rekord“ in der Tat einen Rekord an Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Fahrkomfort dar.

Da man in Rüsselsheim im Hinblick auf den Fortschritt der europäischen Motorisierung recht optimistisch ist, hat man mit viel Elan einen umfangreichen Werkausbau anlaufen lassen, nachdem seit der Währungsreform bis Ende vergangenen Jahres bereits 444,7 Mill. DM für Gebäude, Maschinen, Werkzeuge und Einrichtungen investiert wurden. Der vorgesehene Bauabschnitt (die Vergrößerung des Preßkes von acht auf 34 Maschinenstraßen) ist fertiggestellt, neue Pressen und Stanzen sind schon montiert; trotzdem dürfte es aber noch einige Monate dauern, bis diese Betriebsabteilung voll arbeiten kann. Der Bauabschnitt 2 (Karosseriebau, Fertigmontage und Nebenbetriebe) geht zügig vorwärts. Es wird damit gerechnet, daß die Bauarbeiten bis Ende dieses Jahres unter Dach und Fach sind und dieses neue Werk nach dem Innenausbau und der Ausstattung mit Maschinen in Herbst 1956 die Produktion aufnehmen kann. Heute liegt die Opel-Tagesproduktion bei 640 Einheiten? sie soll spätestens bis 1957 auf 1000 Kraftfahrzeuge je Tag gesteigert werden. In der Hauptsache dürfte sich diese Produktionsausweitung dann auf den Olympia-Typ auswirken... Willy Wenzke