Zwischen den Einzelhändlern und den Bauern ist eine Fehde ausgebrochen. Die „ernsten Differenzen“, von denen die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels in Köln spricht, sind nicht etwa über die landwirtschaftlichen Paritätsforderungen oder über handelspolitische Agrarwünsche, auch nicht über die Reform des Genossenschaflsrechtes, sondern über die Ladenzeitfragen entstanden.

Zur Vorgeschichte: Im Sozialausschuß des Deutschen Mittelstandsblocks, in dem sich Bauern, Händler, Haus- und Grundbesitzer, Handwerker und Beamte zusammengeschlossen haben, unterhielt man sich kürzlich nur informativ über den Ladenschluß, insbesondere über den Sonnabendfrühschluß. Die Bauern waren dagegen und für das Erhardsche rollierende System. Die Einzelhändler waren und sind gegen das rollierende System und für den Frühschluß. Beschlossen wurde im Sozialausschuß des Mittelstandsblocks aber nichts...

Trotzdem veröffentlichte der Deutsche Bauernverband u. a.: „Der Sozialausschuß des Mittelstandsblocks sprach sich für die Offenhaltung der Geschäfte am Sonnabendnachmittag aus. Der Ausschuß befürwortete das rollierende System.“– Der Einzelhandel, ob solcher Publikation sich desavouiert fühlend, sprach von „Fälschung des Tatbestandes“, allein schon deswegen, weil im Sozialausschuß gar nichts beschlossen werden könne – weil es die Satzung nicht erlaube.

Nun ist der Krach da. Der Riß in der künstlichen Mitte ist kaum noch zu reparieren. Die Hauptgemeinschaft weist „auf den Ernst der Lage“ hin und droht mit entsprechenden Konsequenzen. Bauernpräsident Wittmer-Eigenbrodt sprach mit Einzelhandelspräsident Hans Schmitz. Das wird wohl nicht viel nützen: es geht hier um mehr als nur um den Ladenschluß im Einzelhandel. Dem Bauernverband, dessen Altpräsident seinerzeit die Idee des Mittelstandsblocks hatte, muß man eigentlich dankbar sein, daß er durch sein den Einzelhandel provozierendes Verhalten die ganze Fragwürdigkeit und innere Brüchigkeit des Mittelstandsblocks offenbar werden ließ. Das, was andernorts schon lange klar war, wird nun auch bis zu den außerparlamentarischen Mittelstandsaposteln vorgedrungen sein: mit romantischen Mittelstandsideologien, mit verschwommenen Begriffen, mit zuweilen auch politisch-reaktionären Anwandlungen, mit dem ganzen Ballast eines nur künstlich aufgebauten Solidaritätsblocks kann man keine materiell berechtigten und durchschlagenden Erfolge erreichen. Die widerstrebenden Interessen der Mitgliedsverbände heben sich gegenseitig auf.

Der Riß in der Mitte wird Anlaß sein müssen, die bisherige und künftige Politik des gewerblichen Mittelstandes zu überdenken. Es sollte keine Überraschung mehr sein, wenn sich der Einzelhandel entschließen würde, den Block zu verlassen. Der Einzelhandel hat bereits wissen lassen, daß er den einzigen legalen Partner im Block im Handwerk sähe. So wie die Dinge heute liegen, könnte man sich denken, daß man eine auf der gemeinsamen wirtschaftlichen Funktion beruhende Arbeitsgemeinschaft (ohne ideologische Verbrämung) derjenigen Wirtschaftszweige ansteuert, die durch ihre gemeinsame Aufgabe in der Distribution der Wirtschaft aufeinander angewiesen sind. Dies wäre sicherlich realistischer als die jetzige Blockkonstruktion, in der völlig widerstrebende Interessen künstlich zusammengehalten werden. Dü.