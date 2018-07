Inhalt Seite 1 — Sind sie nicht erstaunlich, diese Engländer? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

„...,welches sie Bridge nennen. Es zeigt sich auch hier, daß die Bewohner jener kleinen Inseln im äußersten Nordwesten der zerklüfteten Halbinsel mit Namen „Europa“ die unverständlichsten Lebewesen des ganzen Planeten sind. Eher fand ich Zugang zur Psychologie der Kopfjäger in den grünen Wäldern der Südseeinseln – ihre Taten folgen zwingend aus ihren Instinkten –, als daß ich begriff, wie schöne, lebenslustige Frauen und ernste, kräftige Männer ein Vergnügen daran finden können, an kleinen grünen Tischen steif und mit eingeklemmten Beinen sich gegenüberzusitzen, um ohne nennenswerte Konversation einander in ungleichen Abständen bunt bedruckte weiße Kartonstückchen vorzuzeigen. Sie messen diesem „Spiel“ offenbar rituelle Bedeutung bei, denn dem gelangweilten Ausdruck auf ihren Gesichtern wird eine gewisse Feierlichkeit verliehen durch eine Art Uniform, die sie schon zum Abendessen, dem „dinner“, einem Vorspiel des Bridge, anlegen; der Herr nennt diese Uniform seinen „Rauchenden“, die Dame ihren „Hahnenschwanz“ ...

Das etwa könnte in einer Information stehen, die ein Herr von einem anderen Stern, der diese Erde besuchte, seinen Mars- oder Jupiter-Landsleuten über die „Engländer“ gäbe. Seine umfassenden Weisheiten könnte jener Forschungsreisende aus dem Weltall von einem einzigen Mitglied dieser Nation bezogen haben, von W. Somerset Maugham, der nun in seinem siebenten Lebensjahrzehnt Aufzeichnungen drucken ließ unter dem Titel

W. Somerset-Maugham: Aus meinem Notizbuch, 345 S., 16,80 DM, Diana-Verlag, Stuttgart und Konstanz.

Der Herr vom anderen Stern könnte daraus lernen – zum Beispiel Selbstbeherrschung und Geistesgegenwart in einem „dämonischen“ Ausmaß, wenn er dies liest: „Es war während einer Gesellschaft. Die Post war gerade angekommen. Die Gastgeberin überreichte ihr einen Brief, und sie erkannte die Schrift ihres Geliebten. Sie öffnete den Umschlag und begann zu lesen. Plötzlich bemerkte sie, daß ihr Mann hinter ihr stand und den Brief über ihre Schulter mitlas. Sie unterbrach sich nicht, bis sie fertiggelesen hatte, und gab den Brief dann der Gastgeberin zurück. ‚Er scheint sehr verliebt zu sein‘, sagte sie, ‚aber an Ihrer Stelle würde ich ihn nicht in diesem Ton schreiben lassen.‘“

Sind sie nicht erstaunlich, diese Engländer? Sie haben „Gesellschaft“; nirgendwo sonst auf der heutigen Erde findet man noch dergleichen. Sie achten äußerst auf „Formen“, sie geben sich unerotisch, sie finden natürliche Lässigkeiten leicht „shocking“. Aber: sie überreichen sich öffentlich Liebesbriefe, sie haben „Verhältnisse“, sie gucken – obwohl Diskretion ihre oberste Tugend heißt – ihren Frauen über die Schulter in deren Briefe. Dann aber zeigen sie plötzlich so viel Selbstbeherrschung, daß eine „Affäre“ vermieden wird, und bringen den Humor auf, das Ganze äußerst unterhaltend darzustellen. Gewiß, das ist die Kunst von Maugham, und es sind genau die Elemente dieser kleinen Notiz, die ihm für seine Bücher Reichtümer einbrachten. Aber die Maughamsche Spannung ist nur ein intelligentes Spiegelbild dieses englischen Dilemmas: Ambivalenz, Doppeldeutigkeit und Doppelwertigkeit, jeder ist ein anderer als er scheint, dies aber auf eine Machart, die ihn dennoch und erst recht zur unverwechselbaren Persönlichkeit macht; hieraus ergibt sich ein Moment der Überraschung, das immer Interesse erweckt.

Ein junger, netter, gutbürgerlicher Engländer fährt nach Paris in dem Roman von