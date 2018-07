Robert Carpen: „Die weiße Kette“

Nichts kommt dem Tabak gleich. Er ist dieLeidenschaft der ehrenwerten Leute. Wer ohne ihn lebt, ist nicht würdig zu leben.“ Dieser Satz stammt von Jean Baptiste Poquelin, genannt Molière. Es hätte das Motto sein können für das Buch:

Robert Carpen: Die weiße Kette. Roman der Zigarette. Wilhelm Heyne Verlag, München. 304 S., 16,80 DM,

das ein einziger, von vielen „ehrenwerten Leuten“ angestimmter Hymnus auf den „Tobak“ ist und besonders auf seine neuzeitliche Version als dünngerolltes, weißes Stäbchen, als Zigarette. Mit viel Fleiß wurden die Lobpreisungen der Großen zu diesem Thema zusammengetragen, verzückte Bekenntnisse, die sich sicher kaum in den jeweiligen gesammelten Werken finden lassen. Doch was noch mehr ist: Carpen schrieb eine sehr fesselnde Geschichte des Tabaks von Raleigh bis Reemtsma, von den maisblattumwickelten „Musketenrohren“, aus denen die Indianer zu Kolumbus’ Zeiten ihren Rauch zu „trinken“ pflegten, bis zu den Glimmstengeln unserer Tage, die zum wichtigsten Genußmittel wurden und eine weltweite Industrie hervorriefen. Es ist erstaunlich, wie sich durch die gesamte Geschichte der Neuzeit eine süßduftende Rauchfahne zieht – oder besser gesagt –: ziehen läßt, denn der Verfasser wird sich wohl bei mancher in Tabakqualm gehüllten Szene mehr seiner üppig blühenden Phantasie anvertraut als auf die historischen Tatsachen berufen haben. Da erfährt man – was aber bestimmt nicht geflunkert ist –, daß der große Liebhaber kostbarer Tabatieren, Friedrich II., zu seinem privaten Gebrauch einfach eine Westentasche mit Blech ausschlagen ließ und Napoleon, der mit demselben Vergnügen schnupfte, das gleiche Rezept anwandte. Von der Zigarette wird erzählt, daß sie ihre eigentliche Geburt während des Krimkrieges unter den tränenschimmernden Augen der Florence Nightingale erlebte. Etwas rührselig scheint auch die „Virginia“ nach der „Orient“ das Licht der Welt erblickt zu haben, jedenfalls liest man, daß Amerikas Zigarettenkönig James B. Duke, der die „British American Tobacco Compagny“ gründete, als Junge mit verkrüppelten Füßen, zwei blinden Maultieren und einem klapperigen Planwagen seine ersten Tabakblätter an den Mann brachte ... Erheblich besser gelungen ist der vierte Teil des Buches, der von der deutschen Zigarette handelt und vor allem die Entwicklung der Firma Reemtsma bringt, die in den dreißiger Jahren 64 Prozent des deutschen Zigarettenumsatzes in ihrer Hand vereinigte. Diese Darstellung besitzt um so mehr Bedeutung als ja der Kronzeuge der entscheidenden Jahre, Philipp Reemtsma, noch unter den Lebenden weilt. Zu einem spannenden Kapitel, moderner Wirtschaftsgeschichte wird die Schilderung der Kämpfe mit den Machthabern des Dritten Reiches, die von dem florierenden Konzern ihren Tribut zu erpressen suchten, wo sie nur konnten. Schließlich betrachtet Carpen die Zigarette noch recht gründlich unter medizinischen und fiskalischen Gesichtspunkten. Mehr Esprit und weniger Biederkeit hätte man allerdings dem Werk bei seinem ätherischen Stoff gewünscht. Mit seinem Bombardement gewichtiger Beteuerungen wird es aber ohne Zweifel manch eingefleischten Nichtraucher zu einem leidenschaftlichen Nicht-Nichtraucher bekehren. Günther Specovius