Trommelwirbel und saure Mienen bei der Werbung zur Volkspolizei

Von Sabine Lietzmann

Berlin, im August

frühmorgens vor Arbeitsbeginn sitzt Frau Gertrud Hoff mann im Gummiwerk „Elbe“ in Wittenberg am Schreibtisch, den sie als Vorsitzende des Frauenausschusses samt einem eigenen Büro beanspruchen kann. Sie studiert den Leitartikel „Die neue Lage, und was sie von uns fordert“, den das Parteiorgan nach Abschluß der Pariser Verträge über sieben Riesenspalten gebreitet hat und der seither, weder von Moskau-Noten noch von Genf überholt, als eine Art Katechismus der Wehrbereitschaft durch die Parteidiskussionen geistert. Frau Hoffmann braucht nicht erst bis zur fünften Spalte zu lesen, um zu wissen, daß der Staat, dem sie dient, „in höchster Gefahr“ ist. Sie braucht auch kaum zu überlegen, was die „neue Lage“ von ihr persönlich fordert. Noch ehe die Sirenen zum Schichtwechsel rufen, versammelt sie den Frauenausschuß des Werkes zu einer außerordentlichen Sitzung. Alle Frauen, so erklärt sie ihren Hörerinnen, können zur Stärkung der Staatsmacht beitragen, und das sehr einfach: in allen Abteilungen müssen die Arbeiterinnen von der Notwendigkeit überzeugt werden, ihre Söhne zur Kasernierten Volkspolizei zu schicken.

So werden die Arbeiterinnen nach Schichtschluß zusammengerufen. In der Stoffabteilung referiert die Kollegin Göttert. Vier Söhne hat sie, zwei von ihnen dienen schon drei Jahre bei der KVP, Nach Ratifizierung der Pariser „Todesverträge“ sprach sie mit den beiden jüngeren, wies sie hin auf den Ernst der Lage, und siehe, auch die beiden Jüngsten reihten sich ein zum „Ehrendienst“. Frau Göttert ist. stolz auf ihre vier Uniformierten; wollen das andere Mütter nicht auch sein? Die Frauen hören schweigend zu, einige murren, das sei nicht ihre Sache, die Jungen müßten das selbst entscheiden. Eine Woche später aber meldet der Betrieb: Acht Jungarbeiter, deren Mütter im Werk arbeiten, haben sich „freiwillig“ zur KVP gemeldet.

Tränen und Seufzer

Auch die Kollegin Heckfort in Ostberlin opfert ihr Familienleben dem Gebot der Partei. Sie wird wieder in der Wäscherei arbeiten wie früher, während ihr Mann seinen Arbeitsplatz im Funkwerk Köpenick mit dem Kasernenhof vertauscht – „und für das Kind, fünf Monate alt ist es, hoffen wir einen Platz in einem Wochenheim zu finden.“ Warum denn Henry Heckfort Soldat wird? Er hat einen Bruder drüben, in Westdeutschland, der schreibt ihm regelmäßig, „was da vorgeht“, und darum wissen Henry und seine Frau, wie wichtig es ist, „die Heimat und unseren volkseigenen Betrieb zu schützen“.