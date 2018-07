Würmelings Verdienst?

Brautväter, für die die Aussteuer ihrer Töchter eine außergewöhnliche finanzielle Belastung darstellt, werden nach einer neuen Verfügung niedersächsischer Finanzämter steuerlich begünstigt, sofern das Eigenvermögen der Töchter 10 000 Mark nicht übersteigt. Es können dabei jedoch nicht mehr als sieben Prozent des väterlichen Einkommens als Aussteueranteil von der Steuer abgesetzt werden.

Soldatische Tugend wieder gefragt

Das Personalbüro einer Behörde in Wesel verschickt neuerdings an Bewerber, die sich um eine durchaus zivile Anstellung bemühen, einen Fragebogen, in dem unter anderem angegeben werden muß: a) Dauer des Militärdienstes im Frieden; b) im Kriege; c) militärische Orden und Ehrenzeichen; d) letzter Dienstgrad bei der Wehrmacht.

Stalin in Babelsberg

Der stellvertretende Vorsitzende des Potsdamer Stadtrats hat bei der Feier, mit der das von Stalin während der Potsdamer Viererkonferenz bewohnte Haus in Babelsberg zum „Nationaldenkmal“ geweiht wurde, gesagt: „Das Stalinhaus muß für das deutsche Volk eine Mahnung bilden, das Testament Stalins zu verwirklichen und für die demokratische Wiedervereinigung Deutschlands in enger Freundschaft mit der Sowjetunion zu kämpfen.“

Nur für die reifere Jugend