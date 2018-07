Von Werner Haftmann

Am 17. August ist der Maler Fernand Léger gestorben: – nach Derain und Matisse nun Léger. Er war 74 Jahre alt – ein breitgewachsener, starkknochiger alter Mann mit einem ausgeprägten kantigen Gesicht, von derber Sprache und derbem Humor. Stand man ihm in diesen letzten. Monaten in seinem Pariser Atelier bei der Grande Chaumiere gegenüber, in diesem großartigen Wirrwarr von Leinwänden und herumliegendem Zeug, das solch ein kraftvoll tätiger Mensch nun einmal anrichtet, in die Ecke verbannt das gemütliche Gerümpel von Hausrat, da kam der Gedanke an den Tod gar nicht auf. Aber wir müssen uns nun wohl darauf vorbereiten, Abschied zu nehmen. Die Männer, die in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts die modernen Erfahrungen an der Welt und am Menschen ausformten und denen wir die Erziehung unserer Sensibilität verdanken, sind sehr alt geworden. Wir haben uns daran gewöhnt, mit ihrem Dasein zu rechnen wie mit einer Tatsache der Natur, so als würden durch ihre beharrliche Tätigkeit die Grundlagen unseres zeitgenössischen Ausdrucks immer wieder in ihrer Richtung genügend bestimmt und wir könnten es uns erlauben, die subtileren Wege mit einer gewissen Ausschließlichkeit zu gehen. Kommt dann eine solche Todesnachricht, so tritt zum Schmerz die Sorge, wer das Gewicht der liegengebliebenen Arbeit, jene Kette von Gedanken, Argumenten und Empfindungen wird auf sich nehmen können, wer die Schwerkraft ihrer unveräußerlichen und ursprünglicheinfachen Wahrheiten in sich wird herstellen können, die das Subtile, Komplizierte und sehr Abstrakte erst tragen. Wir müssen uns jetzt diese Gewichte schaffen, analytisch durch Einsicht und Durchdringung der Bedingungen unseres geistigen Daseins und seines Werdens, an denen unsere großen alten Maler zu ihrem Teil gewichtig mitgewirkt haben, synthetisch durch Konstruktion, durch Aufbau unserer Ausdrucksmittel über klaren und elementaren Ordnungen, damit das „Subtile und Komplizierte“ zur wirklichen und sicheren Erscheinung kommen kann.

Léger war kein Mann des Subtilen; er war eher ein Mann der Faustregel. Er haßte „Abstraktes“ von ganzem Herzen; dort könnten sich nur Heilige, Helden und Narren halten – meinte er. Er stammte von einem Bauernhof der Normandie; dort ist er auch jetzt gestorben. Von dieser Herkunft kam ihm das naive Gefühl für die Pracht und Daseinsmacht auch der gewöhnlichen Dinge. In der naturalistischen und impressionistischen Malerei konnte er von dieser archaischen Kraft des dinglichen Daseins nichts verspüren, nur Schimmer und Schein der Dinge, das Verwaschene und Zufällige ihrer Reflexe auf der Netzhaut. Vieles davon aber fand er bei Henri Rousseau. In dessen urtümlich einfachen, aus einer unverbildeten naiven Vorstellung herauftretenden Definitionen wurde diese archaische Realität der Dingwelt anschaulich. Dazu stellte sich die Lehre Cézannes, daß sich aus den natürlichen Dingen eine anschauliche Ordnung entwickeln ließe, ein strukturelles Muster über den stereometrischen Grundformen von Kugel, Kegel, Konus. Mit dieser Faustregel ging Léger nun daran, das Sichtbare auf diese seine elementare geometrische Formsubstanz zu verhören und mit den gewonnenen Formen eine strenge Bildarchitektur aufzubauen. In der elementaren Geometrie dieser Architektur verwandelte sich der Gegenstand in ein formales Emblem. Mit diesen emblematischen Zeichen ließ sich ein Wirklichkeitserlebnis bezeichnen. Dies Erlebnis war für Léger die Technik, die Maschine und ihre Hervorbringungen, die moderne Arbeitswelt. Gerade die Produkte der modernen technischen Zivilisation, diese in ihr neu aufgetretenen Dinge, die objets modernes waren geeignet als personnage principal stellvertretend für das Erlebnis der modernen Wirklichkeit, dieser Gegen-Wirklichkeit des Menschen, zu zeugen. Léger war stets ein Optimist, Angehöriger des arbeitenden menschlichen Geschlechts mit gern betonter proletarischer Gebärde und einer überzeugten sozialistischen Zukunftsvision. Dieser modernen Arbeitswelt wollte er Bildermonumente setzen und ihrer Wirklichkeit monumentalen, sinnbildhaften Ausdruck geben.