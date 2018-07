Die restlose Ausnutzung aller vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten in den deutschen Heilbädern hat in diesem Sommer seit Jahren zum erstenmal ausnahmslos zufriedene Gesichter gezaubert. Was seit Jahren nicht zu verzeichnen war: es mußten Anfragen für die Hauptreisezeit zurückgestellt werden, weil man wirklich keinen Platz mehr hatte. Billardtische und Badewannen, wie man das häufig von Seebädern behauptet, wurden freilich nicht belegt. Da nun aber noch sehr viele Wünsche von echten Badegästen unerfüllt bleiben, ergibt sich ganz zwangsläufig die Verschiebung der Anreise dieser Gäste in die Zeit des langsam aufkommenden Herbstes, der sogenannten Nachsaison.

Das Wort ist richtig und falsch zugleich, je nachdem, wie man es betrachtet. Ein Heilbad hat immer Saison, denn seine Quellen und anderen Heilmittel wissen nichts von der Jahreszeit, sie sind ständig da. Manche Bäder haben, bedingt durch ihre Lage im Klimagürtel, einen viel schöneren Herbst als Sommer, und können daher mit Recht sagen, daß eine Kur im September beispielsweise (durch das ausgeglichenere Wetter) vielen besser bekommt als in der Wärme des Hochsommers.

Für Tausende, die bisher noch nicht reisen konnten, einmal weil ihr Urlaub noch nicht begann, oder aber weil sie noch keine Platzzusage vom Orte und Hause ihrer Wahl bekamen, eröffnet sich daher die beglückende Aussicht, im September reisen zu können. Zu den Bädern, die auch dann die ganze Fülle ihrer Leistungen anbieten und dazu im Herbst mit seinen leuchtenden Farben von eindrucksvoller Schönheit sind, gehören Salzuflen im Lipper Lande und Wildungen im Lande Waldeck, zu Fuß zu erreichen von der Edertalsperre, die unter der Burg Waldeck beginnt.

Wer die einmalige Gelegenheit, ausnutzen kann, jetzt ins Heilbad zu gehen, wird verblüfft sein, was er dafür alles an Vorteilen einhandelt: Nachsaisonpreise, das wäre das wenigste, aber dafür das gleiche an Betreuung und Zerstreuung wie in der Backofenhitze der Jahresmitte, weiter die Wahl, die der in der Enge der Hauptreisezeit zusammengedrängte Gast nicht immer hat. Schließlich, da es nicht so eng ist, auch das Gefühl, mehr herausgehoben zu sein aus der Menge, die sonst überall auftritt.

Wer den deutschen Herbst im Mittelgebirge kennt, weiß, welche wundervollen Tage, welche milden Abende ihn erwarten. Er weiß auch, daß Wetterschwankungen im Herbst viel seltener sind als in den spannungsgeladenen Hitzezeiten vorher.

Salzuflen und Wildungen lassen in ihren Programmen erkennen, daß sie Unterschiede nur dem Kalender, der Natur und der Kalkulation überlassen.