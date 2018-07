Hannover, im August

Die Beobachtung, daß trotz fortschreitender Besserung unserer wirtschaftlichen Gesamtlage die Unzufriedenheit gewachsen ist, beschränkt sich nicht nur auf die sogenannten Sozialpartner, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern trifft für fast alle Bereiche unseres Gemeinschaftslebens zu. Immerhin ist diese Tatsache so erstaunlich, daß man fragen muß, worin ihre Gründe liegen.

Erster und wichtigster Grund für die vorhandene Unzufriedenheit ist die Tatsache, daß es eine Reihe von ganz entscheidenden Fragen gibt, die in den vergangenen Jahren immer wieder vertagt, aber nicht gelöst wurden. In dem Willen, nach dem Zusammenbruch vor allem wieder Boden unter die Füße zu bekommen, sind in den schweren Anfangsjahren manche bereit gewesen, schwierige Fragen zurückzustellen und sich unvermittelt in einen neuen Aufbruch hineinziehen zu lassen. Weder das eine noch das andere kann von Dauer sein; wenn nicht echte geistige Entscheidungen gefällt werden, wird die wirtschaftliche Besserung immer nur das Gefühl der Hohlheit erwecken. So kann man die Spannungen zwischen den Sozialpartnern nicht einfach ignorieren oder hinwegdiskutieren, da es sich hier um echte, natürliche Gegensätze handelt; man muß sie durchdenken und von innen her überwinden. Man hat viele gute Versuche zu einem Neuanfang gemacht; sie alle können auf die Dauer nur gelingen, wenn sie von echten Überzeugungen getragen sind. Und das heißt in den allermeisten Fällen, daß es um Glaubensfragen geht und daß es keinen Sinn hat, ihnen ausbiegen zu wollen.

Eine weitere Beobachtung kommt hinzu. Die ersten Jahre nach dem Zusammenbruch waren bestimmt durch den Zwang zum Miteinander. Der Raum für subjektivistische Verschiedenheiten war denkbar eng; wir mußten wohl oder übel beisammen bleiben und miteinander umgehen Dieser Zwang ist mit der wachsenden Besserung der Verhältnisse fortgefallen. Nun muß es sich erweisen, ob die vielfachen Begegnungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einem echten Willen zur Gemeinschaft entsprungen sind, oder ob am Ende doch nur jeder an sich selber gedacht hat. Und hier liegt eine der wichtigsten Beobachtungen: Die Besserung der Verhältnisse macht den Menschen weder froher noch glücklicher, solange er nicht auch grundsätzlich den Egoismus überwindet. Tut er das nicht, bleibt er vielmehr in seinen eigenen Wünschen und Interessen befangen, dann werden die sich bessernden Verhältnisse sein Herz nur noch härter machen. Das ist eine ganz reale, ernsthafte und nicht einmal seltene Beobachtung. Natürlich weiß jeder, daß es leichter ist, Selbstlosigkeit zu fordern, als sie wirklich zu üben. Darum ist auch dies zuletzt eine Frage der religiösen Lebensentscheidung. Der drohenden Verhärtung der Herzen unter der wirtschaftlichen Besserung kann nur durch eine wachsende Opferbereitschaft begegnet werden. Und dabei kommt es eben darauf an, wie man solch ein Opfer begründen und in welcher Autorität man es fordern will.

Schließlich muß man noch auf die Abnutzung des Menschlichen aufmerksam machen, die sich fast unbemerkt in den letzten zehn Jahren unter uns vollzogen hat. Wir haben uns vielleicht an mehr als an einer Stelle ethisch ein wenig übernommen. So rasch, wie manche es sich gedacht haben, ist in einer großen Volksgemeinschaft das Humanum, das Menschliche, nicht wieder an den ersten Platz zu rücken, nachdem es einmal auf eine so gefährliche Weise zurückgesetzt war. Die Gefahr der Phrasenhaftigkeit lauert im Hintergrund, wenn so oft die Rücksichtnahme auf den Menschen angerufen wird.

Wir werden noch sehr viel mehr gründliches Nachdenken und sehr viel mehr ehrliche Besinnung daran wenden müssen, ehe wir uns wirklich wieder auf den Menschen berufen können. Und auch das scheint mir eine Frage der Glaubensentscheidung zu sein. Wer die Frage nach dem Menschen ohne Gott zu stellen versucht, dem zerrinnt sie unter den Händen.

Landesbischof Hanns Lilje