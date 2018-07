Inhalt Seite 1 — Das Wichtigste der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Abrüstung: „Warten Sie nicht, bis die Atomenergie unkontrollierbar wird“, rief der Verfasser des ersten (von Moskau 1949 abgelehnten) Planes zur Atomkontrolle, Bernard Baruch, in einer Rundfunkansprache „den neuen Herrschern Rußlands“ zu. Baruch äußerte sich nicht direkt zu Eisenhowers Idee einer gegenseitigen Luftüberwachung oder zu den Vorschlägen Stassens, Atomkraftwerke durch internationale Beobachter kontrollieren zu lassen (Vorschläge, die der Fünfmächte-Abrüstungskonferenz am 29, August in New York vorgelegt werden sollen); doch machte er deutlich, daß eine Kontrolle nicht nur die jetzigen Atommächte umfassen dürfe. Er meint, die Herstellung von spaltbarem Material werde sehr bald nicht mehr das Monopol einiger weniger Mächte sein. Daher seine Mahnung: Kontrolle, ehe es zu spät ist!

*

Balkan: Mit dem ersten Abschnitt des Kapitels „Normalisierung der Beziehungen“ haben sich die Nachbarn Titos abgefunden, nicht aber mit dem zweiten: ideologisch und politisch freie Hand für Tito. Durch den Mund seines Parteiideologen Vlahovic hat Tito bereits die Auflösung der Kominform gefordert, um den Weg für eine „Neugruppierung der sozialistischen Kräfte“ frei zu machen. Wem bei dieser Neugruppierung die führende Rolle zufallen würde, sowohl ideologisch wie politisch, liegt auf der Hand: Tito. Die Gegenleistung Titos ist die Unterstützung Moskaus auf diplomatischer Ebene: zum Beispiel in der Deutschlandfrage. Moskaus Streben, äußerliche Gunstbeweise zwischen Tito und dessen Rivalen gerecht zu verteilen, zeigt sich in dem herzlichen Empfang jugoslawischer Parlamentarier und Wirtschaftsdelegierter in Moskau und der Reise Chruschtschows nach Bukarest zur Feier des eilten Jahrestages von Rumäniens „Befreiung“.

*

Nehru und Goa: Nehrus Versuch, die Portugiesen aus ihrer Kolonie Goa, südlich von Bombay auf Gandhische Weise „gewaltlos“ zu vertreiben, ist im Feuer portugiesischer Polizei zusammengebrochen. Nehru ist es gelungen, Märtyrer zu schaffen (14, nach anderen Berichten 20 Inder wurden bei dem Versuch der „friedlichen Befreiung“ Goas getötet); sein Ziel, Lissabon durch den Druck der Weltmeinung zum Nachgeben zu zwingen hingegen, hat er nicht erreicht. Indiens Kommunisten verlangen den Übergang zu Gewaltmethoden im Falle Goas, aber auch indische Patrioten sind gegen die Wiederholung von „friedlichen Befreiungsmärschen“, bei denen, wie am 15. August, die Anführer im Hintergrund bleiben und es anderen überlassen, sich zu opfern. – Gandhis Ungehorsamsfeldzüge gegen die Engländer hatten vor allem deshalb Erfolg, weil der Mahatma stets selbst in der ersten Reihe marschierte.

*

Kanzlerreise: „Bezüglich der nationalen Wiedervereinigung Deutschlands glaubt die sowjetische Regierung, daß die Haltung der UdSSR... der deutschen Bundesregierung bekannt ist... sieht aber selbstverständlich kein Hindernis für einen Gedankenaustausch in dieser Frage“, heißt es in der Note, in der Moskau das Bonner Verhandlungsprogramm sowie den von Bonn vorgeschlagenen Reisetermin, den 9. September, annimmt. Moskau hat also seinen Genfer Standpunkt „Erst Sicherheit, dann Wiedervereinigung“ mit dem Hinweis, er sei der Bundesregierung bekannt, erneut bekräftigt.